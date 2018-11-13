Спустя год: Маслянинский район выходит в лидеры по молоку

Район не может не оправдывать собственного «вкусного» названия, условия здесь для этого самые благоприятные. Местное крупное предприятие «ЭкоНива» делает основной упор на молочную продукцию. Животноводческий комплекс в селе Пеньково рассчитан на пять тысяч взрослых коров и 10 тысяч молодняка. Оборудование современное - коровы кружатся на «каруселях», везде автоматика, в цехах чисто, светло, доярки приветливо улыбаются, встречая в коридорах гостей.

ТИЛЬЗИТЕР И ГРЮЙЕР

Комплекс планирует производить продукцию лучшего качества - это и молоко, и масло, и сыры типа Тильзитер и Грюйер. Эти сорта сыров имеют богатую историю, рецепты их рождены в Швейцарии, сроки созревания не менее пяти месяцев.

Еще один амбициозный проект реализуется вблизи села Елбань. Местный комплекс, рассчитанный на 6 тысяч голов крупного рогатого скота, уже начал функционировать, правда, еще не на полную мощность.

- На сегодняшний день в Маслянинском районе заметны изменения - это касается и экономики, и сельского хозяйства. На комплексе в Пеньково я был год назад, говорили с руководителями хозяйства о недостроенных объектах. Сегодня строительство комплекса полностью завершено, он работает, появилось общежитие для студентов и сотрудников холдинга, которые проходят здесь стажировку, - оценил перемены в районе глава региона. - Больше всего удивил комплекс в Елбани. Прошло восемь месяцев с начала старта проекта - и сегодня мы видим действующий животноводческий комплекс. Не все корпуса достроены, но в декабре все должно быть полностью готово, после чего руководство будет готово перейти к следующему проекту.

Глава района Вячеслав Ярманов уверяет, что рост объемов производства положительно сказывается на ситуации с оттоком населения. Если раньше жители сел уезжали на заработки, то сегодня все больше людей возвращаются домой, на малую родину. Молодые специалисты едут в район за опытом и практикой, для них крупное сельхозпредприятие строит в селе малоэтажное жилье - таунхаусы. Не бесплатно, конечно, но условия самые демократичные: на первоначальный взнос можно потратить выплату по поддержке молодых специалистов, а остальную часть - выплачивать рассрочкой на несколько лет.

ПОМОГАЮТ ТЕМ, КТО ДЕЛАЕТ

Еще один пункт в поездке по району - Маслянинский межрайонный аграрный лицей. Именно эта точка в прошлую поездку стала болевой - общее впечатление было удручающим.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, здесь не просто покрасили ступеньки к приезду гостей, а полностью обновили материально-техническую базу. Преподаватель лицея Виктор Грищенко рассказал:

- Появились новые тренажеры с мониторами - на них ребята получают первоначальные навыки по вождению сельхозтехники: машину пожалеть надо, да и для практики хорошо. Два новых трактора приобрели, грузовой автомобиль. Ремонт сделали, включая лабораторные корпуса, даже мебель новая.

Экскурсия по лицею стала иллюстрацией к рассказу. Андрей Травников с удовлетворением отметил, что поручения по обновлению лицея были выполнены:

- За год в лицее произошли серьезные изменения. И что очень важно, вся работа была выполнена не только за счет средств областного бюджета, но и при участии бизнеса, педагогов и ребят, которые здесь обучаются. Тем, кто делает дело, всегда хочется помогать.