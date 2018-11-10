«Нужно навалиться всем миром»: минздрав Новосибирской области считает онкологов и технику перед строительством онкоцентра

Новость о том, что проект строительства онкологического центра в Новосибирской области заморожен, взбудоражил всех. Сибиряки знают, что онкологическая служба - слабое место. Разговоры о строительстве современного онкоцентра идут не один десяток лет. И каждый раз власти обещали, что сдвинут дело с мертвой точки. И вновь что-то пошло не так... Губернатор Новосибирской области Андрей Травников неожиданно заявил: возведение онкоцентра откладывается. Отчего, почему, кто виноват и что делать - эти объяснения пришлось давать новому министру здравоохранения.

В НАЛИЧИИ - 780 КОЕК

Константин Хальзов с ходу успокоил - планы не изменились, но прежде чем строить онкоцентр, решили посчитать, что уже имеется в сфере онкологии и, что немаловажно, хватает ли специалистов.

- Три недели назад я инициировал аудит онкологической службы. В итоге выяснилось: у нас 780 коек этого профиля, и на данный момент в регионе не хватает 20 онкологов, - перечислил министр. - Следующий этап - оценка помещений и оборудования, в том числе важно понять, насколько оно современное и качественное.

До конца года губернатор ждет подробный отчет. Министр должен будет представить главе региона медико-техническое обоснование онкологического центра, который и нужно в конце концов построить.

- Еще раз хочу подчеркнуть: вопроса о том, закрывать ли программу, - нет. Мы хотим подойти к процессу адекватно. Нужно понять, что нам необходимо на территории, какую помощь можем оказывать самостоятельно как субъект Федерации, а что могут и должны сделать федеральные клиники и центры, которые также интенсивно развиваются в этом направлении, - заявил Хальзов.

Весь следующий год в министерстве планируют посвятить разработке проекта, а к строительству приступят в 2020 году.

«НАСЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ»

За пошаговый подход к созданию новой онкологической службы в регионе выступил и главный онколог Новосибирской области Владимир Войцицкий.

- Нельзя изолировать друг от друга онкологов и врачей других специальностей. Конечно, нужно укреплять материально-техническую базу основного звена - областного онкологического диспансера, а также максимально использовать федеральные клиники и большие больницы, которые существуют на территории Новосибирской области, крупные институты. Все должно быть направлено на борьбу с этим злом. Кто-то ругает, кто-то хвалит диспансеризацию. Но это одна из эффективных возможностей выявить опухоль на ранней стадии, - отметил Владимир Войцицкий.

Специалист добавил, что в борьбе с раком главную роль играет не оборудование и единый центр:

- Хотелось бы, чтобы население было заинтересовано в своем здоровье. Мы постоянно говорим: «Приходите на диспансеризацию, на дообследования». А люди не приходят по разным причинам. Не болит - не иду, заболело - может быть, приду… А в онкологии это уже приговор. В Красноярском крае построены большие онкологические диспансеры, но резкого спада смертности все-таки нет.

«МЫ НЕ МОЖЕМ ПРОСТО ТАК ТЕРЯТЬ ПЯТЬ ЛЕТ»

В любом случае строительство онкологического центра - дело не двух и даже не трех лет, а проблему нужно решать здесь и сейчас.

- Почему для нас важно оценить маршрутизацию? Мы понимаем, что нам нужен современный онкологический центр, но даже с момента закладки первого камня - это годы, три - пять лет. Мы не можем просто так их потерять, - считает Константин Хальзов. - Мы должны уже сейчас использовать те мощности, которые имеются на территории, приложить усилия и провести максимум мероприятий, которые позволят изменить ситуацию. Новый центр - не панацея. Сейчас нужно навалиться всем миром и организовать маршрутизацию, структуру, которая будет работать эффективно. Мы также создадим единую онкологическую регистратуру, будем создавать центры амбулаторной онкологической помощи.

При этом министр подчеркнул, что с кадрами проблем быть не должно:

- Сейчас переподготовку на кафедре проходят 50 врачей.

Владимир Войцицкий в свою очередь добавил:

- Специалисты есть. Средний возраст работающего врача в онкологическом диспансере 40 - 45 лет. Пенсионеров практически нет. Но следует учитывать, что муниципальный район должен быть заинтересован в специалисте: обеспечить его жильем, достойной жизнью, создать ему все условия. Онкологи должны закрепляться на местах, чтобы не было текучки. Что такое работа онколога? Это очень тяжелый труд. Выгорание идет в течение 10 лет. А сколько разговоров с родственниками…

Какова онкологическая служба в регионе на данный момент, станет понятно в январе. Мы будем ждать окончания аудита и обязательно расскажем читателям о его результатах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Смертность от рака в 2017 году (количество случаев на 100 тысяч населения)

197,9 - Россия

213 - Сибирский федеральный округ

237,6 - Красноярский край

236,5 - Кемеровская область

223,2 - Республика Хакасия

217,3 - Алтайский край

215,3 - Новосибирская область

214,7 - Иркутская область

213,8 - Томская область