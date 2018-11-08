В Новосибирской области появится санавиация

СЕГОДНЯ 17:30 2018-11-08T17:30:33+03:00

Андрей Травников заверил, что в ближайшие четыре года в области появится еще и новейшее оборудование в сосудистых центрах. Фото: Влад КОМЯКОВ

Губернатор заявил, что регион получит два медицинских вертолета в рамках федерального проекта «Развитие санитарной авиации»

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Территория Новосибирской области простирается на сотни километров, и врачам зачастую непросто добраться до пациентов и доставить их в больницу. Особенно, если человек тяжело болен и требуется спецборт:

- Сегодня в области нет ни одного специализированного воздушного судна для оказания медицинской помощи, - констатировал губернатор Андрей Травников. - Мы можем госпитализировать пациентов из районов области в самые лучшие клиники Новосибирска, но их доставку осуществляем вертолётами гражданского назначения, не оборудованными соответствующей медицинской диагностической техникой.

ВЕРТОЛЕТЫ В ПОМОЩЬ

Но теперь можно точно сказать: необходимые пациентам воздушные суда скоро появятся в регионе. Новосибирская область в следующем году присоединится к приоритетному федеральному проекту «Развитие санитарной авиации».

- Это два медицинских вертолета отечественного производства со всей необходимой для транспортировки пациента медицинской техникой, - рассказал Андрей Травников.

Также в рамках проекта планируется строительство вертолетных площадок при медицинских организациях.

Развитие оперативной санавиации наряду с решением других приоритетных задач по совершенствованию сферы здравоохранения, определённых в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204, помогут существенно улучшить целевые показатели в этой сфере и довести их до европейского уровня.

- Новосибирская область и дальше намерена участвовать во всех программах профильного ведомства в рамках реализации двух важнейших национальных проектов — «Здравоохранение» и «Демография», — заявил Андрей Травников.

СОСУДИСТЫМ ЦЕНТРАМ ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вопрос развития санавиации обсуждали во время рабочей поездки в наш регион первого заместителя Министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой на совместном заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СФО и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Еще одной важной темой стала борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для сибиряков это острый вопрос: в прошлом году в регионе более половины всех смертей случились как раз из-за болезней системы кровообращения.

- Создана рабочая группа по снижению смертности от социально значимых заболеваний. Среди первоочередных задач – повышение качества оказания медицинской помощи населению, внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, формирование эффективной структуры первичных сосудистых отделений и сосудистых центров. Особое внимание мы уделяем вопросам транспортной доступности скорой помощи, – пояснил Андрей Травников.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в ближайшие два года переоснастят новейшим оборудованием два действующих региональных сосудистых центра. А до конца 2022 года новейшая техника появится и в 7 первичных сосудистых отделениях.