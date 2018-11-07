История одной женщины

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-07T10:54:28+03:00

Валентина Ивановна знает секрет - как успеть в жизни все, чтобы еще и на вышивание время осталось. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Бухгалтер РЖД рассказала о том, как попала в большой город, осталась одна с ребенком и построила карьеру

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Железнодорожный стаж Валентины Ивановны Сосниной - 41 год, и хоть профессия ее - бухгалтер - кажется обывателю рутинной и спокойной, жизнь преподнесла немало сюрпризов. О том, как девочка из маленького казахского поселка достигла больших высот, читайте в нашем материале.

По распределению - в Новосибирск

Валентина Ивановна сейчас на пенсии, но это слово - пенсионер - ей не подходит. Забот и дел у нее сегодня не меньше, чем в трудовое время, день расписан по минутам: спорт, хобби, внуки, заботы по дому, дача и… список бесконечен.

- Мне говорят: если устала - поспи днем. Я недоумеваю: мне и ночью на сон времени жалко, - улыбаясь, говорит нам обаятельная блондинка с удивительно красивыми голубыми глазами. Есть в ней что-то не из нашего времени - какая-то мягкость, необычайная женственность и вместе с тем высокое достоинство, присущее героиням прошлого века. И что удивительно, даже увлечение у Валентины Ивановны под стать ее кротости и мягкости - вышивка лентами.

Валентина Ивановна рассказывает нам о своей профессиональной жизни. Сегодня трудно разглядеть в ней юную девочку из казахского поселка Киялы, окончившую восемь классов и отправившуюся учиться в Петропавловский техникум железнодорожного транспорта бухгалтерскому учету. Мудрые глаза когда-то были наивно распахнуты, и в 1975 году, после окончания техникума, Валя без страха отправилась по распределению в Новосибирск.

- Нас принял начфин Василий Степанович Сурков, участник войны, бухгалтер от бога. Мы его звали «ходячая энциклопедия» или «бухучет», - вспоминает своего наставника Валентина Ивановна. - Позвонишь ему, задашь вопрос, а он отвечает: «Инструкция такая-то, страница такая-то, пункт такой-то, третья строка снизу. Прочитай. Не поймешь - объясню».

Василий Степанович одним из первых заметил в юной Вале талант и задатки отправил работать бухгалтером, правда на ставку кладовщицы в отдел капитального строительства. Отправлял со словами: «Ты человек роста».

Новосибирск в те годы представлял собой одну большую стройку. Железная дорога по темпам не отставала - возводились ведомственные дома, больница, дом культуры, потом профилакторий. Через два года работы кладовщиком Валентину назначили бухгалтером, а в 1979 году - старшим бухгалтером Новосибирской дистанции гражданских сооружений под начальством Василия Суркова. Уже тогда это можно было назвать карьерным взлетом.

- Возможно, я и правда отличалась от своих однокурсниц. Я не могу делать работу просто, технично - всегда мне надо что-то улучшить, что-то свое добавить, - такой подход Валентина Ивановна практикует всю жизнь.

В коллекции Валентины Ивановны более 60-ти картин.Фото: Андрей КОПАЛОВ

«Тише, спит ребенок»

Январь 1979 года Валентина помнит, как будто это было только вчера. Сдача годового отчета, аврал, а у нее срок в медкарте стоит на середину февраля. Надо скорее в декрет уходить и в роддом собираться, но рабочий азарт не отпускал.

- Отчет сдали до 30 января, а еще через две недели в моей жизни появилась дочка Юля. Через год я вышла на работу. Муж ушел, когда ребенку было 5 месяцев. Нашел женщину получше. А мы остались одни… - интонация Валентины Ивановны говорит о самодостаточности и уверенности - наша собеседница ни на кого не обижается и говорит судьбе спасибо. Трудно не вспомнить уже взрослую героиню Веры Алентовой из всем известного фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Помните ее слова: «Если бы я не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось»?

Одна в большом городе, бабушек рядом нет, нянечки еще не в моде. Да, было тяжело, и Валентина попросила перевести ее рядовым бухгалтером.

- Я сказала: мне тяжело справляться, и я не хочу, чтобы кто-то работал за меня. Василий Степанович меня тогда только спросил, не заставил ли меня кто пойти на понижение, но это было мое личное решение. А меня все же оставили старшей, - вспоминает Валентина Ивановна.

Когда дочь болела, приходилось брать ее с собой на работу. Валентина была не одна такая молодая мама - дети в сезон простуд спали на составленных в кабинете стульчиках, а на дверь бухгалтера вешали записку: «Тише, спит ребенок».

Чуть позже бухгалтерии железной дороги объединили, появилась группа централизованного учета. Валентина Соснина получила должность бухгалтера 2-й категории, с 1994 года стала главным бухгалтером Новосибирской дистанции гражданских сооружений.

- Я сначала боялась этой должности. Меня уговаривали, приглашали в Инскую дистанцию пути. Я думала полгода. Была очень робкая, стеснялась, но все-таки приняла предложение и стала главбухом. Это был чудесный коллектив, жили как одна семья.

Пришло время 1990-х. Железная дорога стала передавать жилой фонд, техздания городу, непосредственное участие в этом принимали бухгалтеры. Процесс затянулся на четыре года. А потом снова пертурбация - отделения сократили и объединили. В результате Валентина Ивановна стала главным бухгалтером ШЧ-6. Там наша героиня проработала еще 18 лет.

Работы Валентины Сосниной можно увидеть на выставке «Вышивка лентами. Искусство бисера!».Фото: Андрей КОПАЛОВ

«Летите, девочки»

Все эти годы - не просто будни: дом - работа - дом. Для Валентины Ивановны это была настоящая активная, наполненная эмоциями жизнь.

- Я всегда своим сотрудникам говорила: «Мы живем не для того, чтобы только работать, а для того, чтобы жить на работе». Я любила всех организовывать, мы ходили в кино, театры, бассейн, бегали на лыжах, ездили в парк, в лес на шашлыки. И не только сотрудники - встречались и дружили семьями. Все мои девочки-бухгалтеры были для меня как дети. Мы и сейчас общаемся в соцсетях, по телефону, в живую, - рассказывает Валентина Ивановна. - Мне везло с людьми, я пыталась найти общий язык со всеми и не боялась никакой работы.

Из-под крыла Валентины Ивановны вышло много успешных бухгалтеров, она вспоминает девушек поименно: Оксана Мурзина, Оксана Мясникова, Ульяна Тырышкина, Зина Маркова, Татьяна Тоборкина, Тамара Сортисон, и это не все. Наставница говорит, что их так много, потому что она подходила к подбору девушек со всей строгостью. Важен характер, смех, улыбки, хорошее настроение, усидчивость, знания и, конечно, увлеченность профессией.

Валентина Ивановна считает, что трудно найти другое предприятие, где бы так внимательно относились к пенсионерам. Железная дорога приглашает своих дорогих ветеранов и в театры, и на концерты, проводит для них вечера, да и сами пенсионеры находят время для встреч и общения.

- Знаете, все-таки главное в жизни - это умение создать себе настроение. Это помогало мне и в работе, и сейчас, когда я на пенсии. Жизнь интересна сама по себе, я это точно знаю.

Семейный стаж больше 200 лет

В семье Валентины Сосниной много железнодорожников. Стаж сестры - 41 год, зятя - 42 года, брата - 24 года, дочери - 17 лет, супруга дочери - 17 лет, племянника - 10 лет. Сама Валентина Ивановна проработала на железной дороге 41 год. Итого получается 192 года, но это без учета стажа мамы, бабушки и дедушки.

На выставку

Работы Валентины Сосниной можно увидеть на выставке «Вышивка лентами. Искусство бисера!», которая открыта в арт-цоколе Новосибирского государственного художественного музея по адресу: Красный проспект, 5. Выставка работает до 2 декабря 2018 года.

Спасибо!

Валентина Соснина говорит, что многим обязана своим наставникам и коллегам, она просит отметить каждого. Кроме Василия Суркова, это Людмила Николаевна Тюрина, Любовь Ивановна Суханова, Галина Семеновна Худоложкина, Элина Атарбдухалимовна Юсупова, Лариса Павловна Пилюшина, Людмила Алексеевна Цевелева, Ольга Эдуардовна Гнедкова, Виктор Михайлович Лифантьев.