Из нанометра в гигакалорию: так появляется тепло

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-07T06:07:03+03:00

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Мы живем в комфортных условиях: из крана бежит горячая вода, в холодное время работает центральное отопление, электричество - для нас повседневность, а не чудо природы. Мы воспринимаем это как должное, а на самом деле за всем этим стоят сложные системы и огромный труд целой армии энергетиков. Сотрудники Сибирской генерирующей компании (СГК) провели несколько уроков в школе № 184 и рассказали подросткам, как появляется тепло в их домах и кто такой энергетик.

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Такой сильный пар

Уроки о тепле провел Кирилл Кудрявцев, начальник ПТО ТЭЦ-4, он занимается оптимизацией, выбором эффективных и надежных режимов работы станции, организует работу оперативного персонала. Кирилл начинает общение с детьми с вопроса:

- Вы знаете, как получают энергию на теплоэлектроцентрали?

Вопрос кажется простым, но многих ставит в тупик. В классе робко поднимаются две руки - ребята отвечают:

- Из угля.

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Но дальше мысль обрывается. Невозможность объяснить бытовую реальность цепляет детей.

- Строительство ТЭЦ-4 началось в 1950 году, изначально она была частью завода химконцентратов, но сейчас теплоэлектроцентраль согревает несколько районов Новосибирска. Работает она на угле, но его никто не забрасывает в топку лопатами. Сначала уголь размалывается в мельницах до состояния пыли. Угольную пыль сжигают, тем самым нагревая в котлах чистейшую воду до состояния пара, пар идет по трубам и с помощью давления и высокой температуры проворачивает лопасти турбины. Так тепловая энергия превращается в механическую, тепловую и электрическую, - объясняет Кирилл Кудрявцев.

Конечно, схема обрисована обобщенно, но это простейшая физика. Даже гуманитарии, к которым, собственно говоря, и пришли энергетики, все понимают. Тут ребят начинают интересовать детали:

- До какого состояния размалывают уголь?

- Диаметр пылинок составляет 6 - 10 нанометров, то есть одну пылинку можно разглядеть только под микроскопом, - отвечает Кирилл Кудрявцев.

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Бесстрашные

Уроки энергетики от СГК прошли в 9-х и 11-х классах, ребята уже подходят к моменту выбора будущей профессии, поэтому вопрос: «Кем у вас можно работать?» - особенно актуален. На самом деле на предприятии трудятся не только инженеры. Штат ТЭЦ-4 насчитывает более 700 человек, есть среди них и экономисты, и технари, и управленческие кадры.

- Интересный факт: у нас есть несколько крановщиков, они работают на высоте от 20 до 60 метров, и по большей части это девушки. Как показывает практика, именно эти хрупкие создания наиболее точно и аккуратно могут поднять и переставить груз, - рассказывает Кирилл Кудрявцев. - Еще одна интересная профессия - изолировщик. Кажется, звучит слишком просто, но это очень важный человек на предприятии - заставить турбину работать на полную мощность может только он, от него же зависит и безопасность наших сотрудников.

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Представителю СГК удалось заинтересовать ребят - некоторые после звонка с урока признались, что раньше представляли себе систему отопления как огромный котел с трубами, под которым разожжен огромный костер.

- Необычно, что в нашу школу, которая находится в глубине района, пришли люди из такой крупной компании и рассказали о своей работе. Это интересно, позволяет более полно понять жизнь в нашем городе, как все устроено, - делится мыслями Кристина Наумовец.

После уроков ребята по собственному желанию начали массово записываться на экскурсию на ТЭЦ. Это реальное подтверждение живого интереса.

- Такие занятия очень для нас важны, это полезно для общего развития детей, а кому-то поможет определиться с профессией, - считает учитель технологии и профессиональной карьеры Наталья Смоленцева.