2018-11-06T11:19:10+03:00
Общество

Сенаторы России прокатились по Новосибирской области

Новосибирскую область с рабочей поездкой посетила делегация Совета Федерации
Алена КОВРОВА
Поделиться:
Андрей Травников и Андрей Кутепов обсудили реформирование контрольно-надзорной деятельности.Андрей Травников и Андрей Кутепов обсудили реформирование контрольно-надзорной деятельности.
Изменить размер текста:

Специалисты оценили воплощение приоритетных проектов и ключевых госпрограмм

ЗЕМЛЮ - ЗАСТРОЙЩИКАМ, КВАРТИРЫ - ДОЛЬЩИКАМ

Комиссию возглавил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Андрей Кутепов, также в нее вошли представители 10 разных регионов. Это уникальный и полезный опыт взаимодействия между субъектами страны.

Программу работы комитета разделили на три блока - члены комиссии посетили социальные, спортивные и специализированные объекты Новосибирской области. Один из пунктов маршрута - микрорайон Матрешкин Двор. Здесь в девяти многоэтажных домах уже обустроились 546 семей из аварийного жилья. Это хорошие показатели, в нашем регионе 7,5% квадратных метров от общей площади в новостройках участвуют в программе переселения.

Сенаторы отметили, что в регионе решаются и проблемы дольщиков. Реализуется механизм масштабных инвестиционных проектов, когда застойщики получают преференции в виде территорий и облегчения конкурсных процедур.

В ходе поездки была отмечена Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. Таких заведений в стране всего четыре, но, как отметили представители делегации, ничто не мешает распространить опыт на другие регионы.

В центре «Серебряное волонтерство» сенаторы увидели, как в Новосибирской области организована работа добровольцев зрелого возраста. Подобные центры не слишком распространены, однако в нашем регионе потенциал опытных людей, вышедших на пенсию и желающих помогать ближним, делиться знаниями с молодежью, был замечен и успешно использован. К примеру, добровольцы из центра «Серебряное волонтерство» принимали участие в прошедшем чемпионате мира по футболу.

Центр «Серебряное волонтерство» - практика, которую можно распространить.

Центр «Серебряное волонтерство» - практика, которую можно распространить.

ОТРАЖЕНИЕ - В ЗАКОНАХ

По окончании поездки председатель временной комиссии Совета Федерации Андрей Кутепов отметил, что опыт Новосибирской области может быть полезен и для других регионов:

- Сегодня в Новосибирскую область приехали люди из разных регионов. 10 представителей Совета Федерации - из Астраханской области, Краснодарского, Хабаровского краев, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов Федерации. Это люди, обладающие широкими возможностями и полномочиями. Совместно нам удалось охватить достаточно широкий пласт различных направлений. Анализируя поездку, мы сможем вынести острые проблемы на обсуждение, а позже внести изменения в законопроекты.

В рамках поездки гостям были представлены сильные и успешные направления, по которым работает регион, были озвучены и острые моменты, которые требуют системных решений. В связи с этим на рабочей встрече с Андреем Кутеповым губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул важность работы временной комиссии и поднял тему реформирования контрольно-надзорной деятельности:

- Это очень актуальная тема, она была выведена в отдельную приоритетную программу, утвержденную президентом в 2016 году. Как вы знаете, год назад, в декабре, в Новосибирске проходило выездное окружное заседание правительственной комиссии по реформе контрольно-надзорной деятельности. Очень важно, что наши законодатели, в частности,

Совет Федерации, уделяют большое внимание реформе контрольно-надзорной деятельности, государственному, муниципальному надзору.

СПРАВКА «КП»

Временная комиссия Совета Федерации занимается сбором, анализом и обобщением информации о состоянии правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля, а также подготовкой предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о государственном и муниципальном контроле.

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Стройка нового Ледового дворца спорта в Новосибирске стартует в январе
Губернатор Новосибирской области на большом совещании с Рене Фазелем раскрыл конкретные планы по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею и строительству нового Ледового дворца спорта
«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно»
Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу
Депутаты решают: НИИТО - сохранить, старостам - дать права и полномочия
На сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты решили обратиться к министру здравоохранения страны, а также выразили намерение регламентировать работу сельских старост
Спорт и не только: мировой чемпионат может принести Новосибирску новые дороги и автобусы
В городе прошло масштабное совещание по поводу проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Это событие - шанс для Новосибирска существенно изменить свой облик
Новости 24
«Кочкарник, гребенка и стиральная доска»: новосибирский депутат высказал недовольство зимними дорогами в городе
«Пожарные не стали бы церемониться»: губернатор вступился за новосибирского врача, сломавшего шлагбаум
«На фото мне 2 года 8 месяцев»: сибирячка нашла себя на снимке известного американского фотографа
Сибирячка случайно попала на съемки квартирника к гитаристу «Машины времени»
Водитель «Тойоты» влетел в Газель на «встречке» в Ленинском районе: трехмесячный ребенок в реанимации
Трассы замело: под Новосибирском экстренно вывозят снег с дорог
Ограбил и раздел: под Новосибирском охранник напал на инкассатора, забрав более 3 миллионов рублей
Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта
«Запущенный и в истощении»: в Новосибирске ищут заботливую семью рыжему мэй-кунчику
Не учебная тревога: около 100 студентов эвакуированы из общежития НГТУ из-за пожара
Погода на день в Новосибирске: 6 ноября будет мокрый снег
Попробуй усидеть на месте: сибирячки устроили ирландские танцы на набережной под Майкла Джексона
«Там же маленькие дети!»: сибирячки устроили соблазнительные танцы на детской площадке
Глаз на губы натянули: сибиряки показали необычный макияж в клипе о знакомствах
Асфальт на снег: новосибирец снял видео о типичном для Новосибирска ремонте дорог
Слабонервным не смотреть: появилось видео страшного ДТП на Красном проспекте
А вместо рук — грабли: новосибирцы завалили соцсети фотографиями первых снеговиков
«Пообещали, что не спустят»: новосибирскому полицейскому грозит суд за сбитого на зебре пешехода
Ночное ДТП: под Новосибирском велосипедист выехал на дорогу под колеса «Тойоты»
Может Джордан нам поможет: хоккейная «Сибирь» усилилась канадским нападающим
Стекло треснуло: летевший из Новосибирска боинг экстренно сел в Красноярске
Под Новосибирском вспыхнул частный дом: в огне погибли двое детей
Погода на день в Новосибирске: 5 ноября потеплеет до плюс 3 градусов
Закрыл купальный сезон: новосибирский экстремал прокатился на доске с парусом по Обскому морю
Три сотни новосибирцев собрались в центре города, чтобы провести вместе День народного единства
«Такие звереныши непонятные»: Локоть предложил убрать соболей с Красного проспекта
Наказать живодеров: собаку выкинули с окна многоэтажки — зоозащитники ищут свидетелей
Отобрал телефон у ребенка: в Новосибирске ищут пострадавших от рук уличного грабителя