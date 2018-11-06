Сенаторы России прокатились по Новосибирской области

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-06T11:19:10+03:00

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Специалисты оценили воплощение приоритетных проектов и ключевых госпрограмм

ЗЕМЛЮ - ЗАСТРОЙЩИКАМ, КВАРТИРЫ - ДОЛЬЩИКАМ

Комиссию возглавил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации Андрей Кутепов, также в нее вошли представители 10 разных регионов. Это уникальный и полезный опыт взаимодействия между субъектами страны.

Программу работы комитета разделили на три блока - члены комиссии посетили социальные, спортивные и специализированные объекты Новосибирской области. Один из пунктов маршрута - микрорайон Матрешкин Двор. Здесь в девяти многоэтажных домах уже обустроились 546 семей из аварийного жилья. Это хорошие показатели, в нашем регионе 7,5% квадратных метров от общей площади в новостройках участвуют в программе переселения.

Сенаторы отметили, что в регионе решаются и проблемы дольщиков. Реализуется механизм масштабных инвестиционных проектов, когда застойщики получают преференции в виде территорий и облегчения конкурсных процедур.

В ходе поездки была отмечена Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих. Таких заведений в стране всего четыре, но, как отметили представители делегации, ничто не мешает распространить опыт на другие регионы.

В центре «Серебряное волонтерство» сенаторы увидели, как в Новосибирской области организована работа добровольцев зрелого возраста. Подобные центры не слишком распространены, однако в нашем регионе потенциал опытных людей, вышедших на пенсию и желающих помогать ближним, делиться знаниями с молодежью, был замечен и успешно использован. К примеру, добровольцы из центра «Серебряное волонтерство» принимали участие в прошедшем чемпионате мира по футболу.

Центр «Серебряное волонтерство» - практика, которую можно распространить.

ОТРАЖЕНИЕ - В ЗАКОНАХ

По окончании поездки председатель временной комиссии Совета Федерации Андрей Кутепов отметил, что опыт Новосибирской области может быть полезен и для других регионов:

- Сегодня в Новосибирскую область приехали люди из разных регионов. 10 представителей Совета Федерации - из Астраханской области, Краснодарского, Хабаровского краев, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов Федерации. Это люди, обладающие широкими возможностями и полномочиями. Совместно нам удалось охватить достаточно широкий пласт различных направлений. Анализируя поездку, мы сможем вынести острые проблемы на обсуждение, а позже внести изменения в законопроекты.

В рамках поездки гостям были представлены сильные и успешные направления, по которым работает регион, были озвучены и острые моменты, которые требуют системных решений. В связи с этим на рабочей встрече с Андреем Кутеповым губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул важность работы временной комиссии и поднял тему реформирования контрольно-надзорной деятельности:

- Это очень актуальная тема, она была выведена в отдельную приоритетную программу, утвержденную президентом в 2016 году. Как вы знаете, год назад, в декабре, в Новосибирске проходило выездное окружное заседание правительственной комиссии по реформе контрольно-надзорной деятельности. Очень важно, что наши законодатели, в частности,

Совет Федерации, уделяют большое внимание реформе контрольно-надзорной деятельности, государственному, муниципальному надзору.

СПРАВКА «КП»

Временная комиссия Совета Федерации занимается сбором, анализом и обобщением информации о состоянии правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля, а также подготовкой предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации о государственном и муниципальном контроле.