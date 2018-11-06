Стройка нового Ледового дворца спорта в Новосибирске стартует в январе

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-06T11:09:44+03:00

Губернатор Новосибирской области на большом совещании с Рене Фазелем раскрыл конкретные планы по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею и строительству нового Ледового дворца спорта

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Новосибирскую область посетили важные гости, повод весомый - необходимо проверить, как регион готовится к проведению мирового чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В делегацию вошли президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, помощник президента России Игорь Левитин, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

МИЛЛИАРДЫ НА НОВЫЙ ЛДС

Гости побывали в новосибирском аэропорту, старом Ледовом дворце спорта «Сибирь», который в рамках подготовки к чемпионату будет реконструирован, а также на площадке, где в скором времени начнут возводить новый Ледовый дворец. На совещании были сверены все сроки по подготовке к чемпионату.

- Мы уже приступили к организации технических мероприятий. В первую очередь создается оргструктура, уже согласован состав оргкомитета. Из регионального бюджета было открыто финансирование для начала работ по проектированию объектов, подготовке территории, решается вопрос о начале финансирования из федерального бюджета в 2019 году, - глава региона Андрей Травников рассказал об уже предпринятых шагах и озвучил планы: -

Основной комплекс работ - это создание нового Ледового дворца, реконструкция существующего дворца спорта «Сибирь», создание транспортной инфраструктуры, в том числе станции метро, благоустройство города и создание условий для комфортного перемещения болельщиков. Приветствую решение нашего оператора аэропорта Толмачево о начале реконструкции воздушной гавани.

Заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что федеральный центр оказывает проекту поддержку. В бюджете страны уже предусмотрены деньги на строительство нового ЛДС. В 2019 году будет выделено 300 миллионов рублей, в 2020 году - 1,4 миллиарда рублей, в 2021 году - 1,8 миллиарда рублей.

Также на совещании озвучили конкретный план по началу строительства Дворца спорта. На данный момент проект на экспертизе, одобрение планируется получить в конце следующего месяца. Подготовительные работы на участке должны начаться в январе-феврале, забивать сваи для конструкции начнут в марте-апреле следующего года.

- Могу однозначно подтвердить, что к 2023 году в Новосибирске появится долгожданный новый Ледовый дворец и регион будет полностью готов к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею, - подчеркнул губернатор Андрей Травников.

ШАЙБА С АВТОГРАФАМИ

После озвученных докладов делегация отправилась осматривать участок, где будет расположен новый Дворец спорта. Организаторы провели символическую церемонию и пригласили главных участников совещания подписать большую шайбу. Теперь этот сувенир с автографами будет храниться в Музее олимпийской славы как символ уверенности в том, что в начале следующего десятилетия в Новосибирске появится новый Ледовый дворец.

Важность его появления для всей страны отметил помощник Президента России Игорь Левитин:

- Для России очень важно, что в Новосибирске будет два Ледовых дворца. Я хотел бы поблагодарить господина Фазеля, Международную федерацию, потому что в 2023 году Россия будет проводить два чемпионата мира: молодежный - в Новосибирске и обычный - в Санкт-Петербурге.