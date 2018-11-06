Молочная кухня-перезагрузка: в Новосибирске ряженку теперь готовят на новом оборудовании

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-06T10:56:30+03:00

После ремонта производственные мощности новосибирского предприятия увеличены в два раза

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В Новосибирской области после капитального ремонта открылась Молочная кухня. Место знакомое и необходимое для семей с маленькими детьми. На презентации продукции и новых производственных возможностей побывал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

ОТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДО ГЕНЕРАТОРА

Мало кто знает, что ГАУЗ НСО «Молочная кухня» - это уникальное предприятие, которое занимается не только выдачей молочной и кисломолочной продукции, но и ее производством. Ежемесячно на двух производственных площадках обрабатывается более 40 тонн молока, ежедневно здоровое питание получают порядка 4,5 тысячи детей. Чтобы производство было бесперебойным - оборудование должно работать как часы. В 2018 году кухня попала в целевую программу «Укрепление материально-технической базы учреждений Новосибирской области». На модернизацию и переоснащение предприятия было выделено 6,8 миллиона рублей.

- Мы полностью заменили системы отопления и водоснабжения, канализации, установили новую пожарно-охранную сигнализацию, впервые установили систему видеонаблюдения, - рассказывает директор предприятия «Молочная кухня» Ксения Франк. - Также появилась система приточно-вытяжной вентиляции и влагостойкое полимерное напольное покрытие.

На месте ванн длительной пастеризации в 350 литров раньше стояли старые генераторы ледяной воды. Их заменили на современный генератор уличного исполнения, который находится за пределами площадки. За счет этого нам удалось в два раза увеличить мощность цеха.

У Молочной кухни в Новосибирске две производственные площадки, где готовят творог, кефир, бифидокефир, йогурт и ряженку. В 14 пунктах выдачи продукцию могут получить льготники, также ее можно купить в известных супермаркетах «Мегас», «Добрянка», «Бахетле».

Константин Хальзов: - Продукция Молочной кухни вызывает гордость.

ГРИБКИ ИЗ СССР

Рынок детского питания огромен - Молочной кухне Новосибирской области позволяют выделяться традиции, а именно - использование кефирного грибка, на основе которого еще в советское время готовили молочную продукцию.

- Культивацию грибка производят в специальной камере, - говорят специалисты. - Из выращенных образцов отбирают лучшие, на основе которых готовят закваску. Образцы ежедневно пересаживают, за ними бережно следят.

После ремонта Молочная кухня стала более доступной для маломобильных граждан и мам с колясками - у входа появился удобный пандус.

- Для меня это откровение, - отметил во время презентации министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. - У нас есть отличная Молочная служба, и мы отметили ее второе рождение. Качественный продукт, который здесь производят, вызывает гордость. Приятно, что именно в нашем регионе детей обеспечивают необходимыми продуктами питания на таком уровне.

Модернизация и увеличение объема продукции - это один из этапов развития. В будущем планируется расширить перечень льготных категорий, организовать адресную помощь беременным и кормящим женщинам, создать консультативный центр по поддержке грудного вскармливания и открыть центральный склад. Последний пункт позволит обеспечить хранение больших объемов детского питания.

ВАЖНО

Продукцией Молочной кухни ежедневно бесплатно пользуются льготные категории:

- дети в возрасте до двух лет из малоимущих и многодетных семей,

- семьи с одним родителем,

- дети, находящиеся под опекой,

- дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных родителей,

- дети-инвалиды,

- дети третьего года жизни по медицинским показаниям.

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Единая справочная Молочной кухни: тел. (383) 247-97-62.