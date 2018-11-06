2018-11-06T10:56:30+03:00
Общество

Молочная кухня-перезагрузка: в Новосибирске ряженку теперь готовят на новом оборудовании

После ремонта производственные мощности новосибирского предприятия увеличены в два раза
Алена КОВРОВА
Поделиться:
Молочная кухня: перезагрузка.Молочная кухня: перезагрузка.
Изменить размер текста:

В Новосибирской области после капитального ремонта открылась Молочная кухня. Место знакомое и необходимое для семей с маленькими детьми. На презентации продукции и новых производственных возможностей побывал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

ОТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДО ГЕНЕРАТОРА

Мало кто знает, что ГАУЗ НСО «Молочная кухня» - это уникальное предприятие, которое занимается не только выдачей молочной и кисломолочной продукции, но и ее производством. Ежемесячно на двух производственных площадках обрабатывается более 40 тонн молока, ежедневно здоровое питание получают порядка 4,5 тысячи детей. Чтобы производство было бесперебойным - оборудование должно работать как часы. В 2018 году кухня попала в целевую программу «Укрепление материально-технической базы учреждений Новосибирской области». На модернизацию и переоснащение предприятия было выделено 6,8 миллиона рублей.

- Мы полностью заменили системы отопления и водоснабжения, канализации, установили новую пожарно-охранную сигнализацию, впервые установили систему видеонаблюдения, - рассказывает директор предприятия «Молочная кухня» Ксения Франк. - Также появилась система приточно-вытяжной вентиляции и влагостойкое полимерное напольное покрытие.

На месте ванн длительной пастеризации в 350 литров раньше стояли старые генераторы ледяной воды. Их заменили на современный генератор уличного исполнения, который находится за пределами площадки. За счет этого нам удалось в два раза увеличить мощность цеха.

У Молочной кухни в Новосибирске две производственные площадки, где готовят творог, кефир, бифидокефир, йогурт и ряженку. В 14 пунктах выдачи продукцию могут получить льготники, также ее можно купить в известных супермаркетах «Мегас», «Добрянка», «Бахетле».

Константин Хальзов: - Продукция Молочной кухни вызывает гордость.

Константин Хальзов: - Продукция Молочной кухни вызывает гордость.

ГРИБКИ ИЗ СССР

Рынок детского питания огромен - Молочной кухне Новосибирской области позволяют выделяться традиции, а именно - использование кефирного грибка, на основе которого еще в советское время готовили молочную продукцию.

- Культивацию грибка производят в специальной камере, - говорят специалисты. - Из выращенных образцов отбирают лучшие, на основе которых готовят закваску. Образцы ежедневно пересаживают, за ними бережно следят.

После ремонта Молочная кухня стала более доступной для маломобильных граждан и мам с колясками - у входа появился удобный пандус.

- Для меня это откровение, - отметил во время презентации министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. - У нас есть отличная Молочная служба, и мы отметили ее второе рождение. Качественный продукт, который здесь производят, вызывает гордость. Приятно, что именно в нашем регионе детей обеспечивают необходимыми продуктами питания на таком уровне.

Модернизация и увеличение объема продукции - это один из этапов развития. В будущем планируется расширить перечень льготных категорий, организовать адресную помощь беременным и кормящим женщинам, создать консультативный центр по поддержке грудного вскармливания и открыть центральный склад. Последний пункт позволит обеспечить хранение больших объемов детского питания.

ВАЖНО

Продукцией Молочной кухни ежедневно бесплатно пользуются льготные категории:

- дети в возрасте до двух лет из малоимущих и многодетных семей,

- семьи с одним родителем,

- дети, находящиеся под опекой,

- дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных родителей,

- дети-инвалиды,

- дети третьего года жизни по медицинским показаниям.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Единая справочная Молочной кухни: тел. (383) 247-97-62.

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Стройка нового Ледового дворца спорта в Новосибирске стартует в январе
Губернатор Новосибирской области на большом совещании с Рене Фазелем раскрыл конкретные планы по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею и строительству нового Ледового дворца спорта
«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно»
Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу
Депутаты решают: НИИТО - сохранить, старостам - дать права и полномочия
На сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты решили обратиться к министру здравоохранения страны, а также выразили намерение регламентировать работу сельских старост
Спорт и не только: мировой чемпионат может принести Новосибирску новые дороги и автобусы
В городе прошло масштабное совещание по поводу проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Это событие - шанс для Новосибирска существенно изменить свой облик
Новости 24
«Кочкарник, гребенка и стиральная доска»: новосибирский депутат высказал недовольство зимними дорогами в городе
«Пожарные не стали бы церемониться»: губернатор вступился за новосибирского врача, сломавшего шлагбаум
«На фото мне 2 года 8 месяцев»: сибирячка нашла себя на снимке известного американского фотографа
Сибирячка случайно попала на съемки квартирника к гитаристу «Машины времени»
Водитель «Тойоты» влетел в Газель на «встречке» в Ленинском районе: трехмесячный ребенок в реанимации
Трассы замело: под Новосибирском экстренно вывозят снег с дорог
Ограбил и раздел: под Новосибирском охранник напал на инкассатора, забрав более 3 миллионов рублей
Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта
«Запущенный и в истощении»: в Новосибирске ищут заботливую семью рыжему мэй-кунчику
Не учебная тревога: около 100 студентов эвакуированы из общежития НГТУ из-за пожара
Погода на день в Новосибирске: 6 ноября будет мокрый снег
Попробуй усидеть на месте: сибирячки устроили ирландские танцы на набережной под Майкла Джексона
«Там же маленькие дети!»: сибирячки устроили соблазнительные танцы на детской площадке
Глаз на губы натянули: сибиряки показали необычный макияж в клипе о знакомствах
Асфальт на снег: новосибирец снял видео о типичном для Новосибирска ремонте дорог
Слабонервным не смотреть: появилось видео страшного ДТП на Красном проспекте
А вместо рук — грабли: новосибирцы завалили соцсети фотографиями первых снеговиков
«Пообещали, что не спустят»: новосибирскому полицейскому грозит суд за сбитого на зебре пешехода
Ночное ДТП: под Новосибирском велосипедист выехал на дорогу под колеса «Тойоты»
Может Джордан нам поможет: хоккейная «Сибирь» усилилась канадским нападающим
Стекло треснуло: летевший из Новосибирска боинг экстренно сел в Красноярске
Под Новосибирском вспыхнул частный дом: в огне погибли двое детей
Погода на день в Новосибирске: 5 ноября потеплеет до плюс 3 градусов
Закрыл купальный сезон: новосибирский экстремал прокатился на доске с парусом по Обскому морю
Три сотни новосибирцев собрались в центре города, чтобы провести вместе День народного единства
«Такие звереныши непонятные»: Локоть предложил убрать соболей с Красного проспекта
Наказать живодеров: собаку выкинули с окна многоэтажки — зоозащитники ищут свидетелей
Отобрал телефон у ребенка: в Новосибирске ищут пострадавших от рук уличного грабителя