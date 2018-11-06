В помощь предпринимателю: где новосибирские бизнесмены могут найти господдержку

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-06T10:11:01+03:00

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Каждый год в Новосибирской области открывается огромное количество совсем крошечных и маленьких предприятий, некоторые из них добиваются существенных показателей, растут и развиваются, другие не выдерживают конкуренции уходят в небытие.

ОБОРОТ 1,5 ТРИЛЛИОНА

Однако не стоит думать, что сфера бизнеса целиком подчинена «закону «джунглей», - в регионе действуют достаточно серьезные институты поддержки малого и среднего предпринимательства. Отчасти благодаря им общий фон развития предприятий в регионе положительный.

И. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов делится обнадеживающими цифрами:

- В 2017 году оборот малых и средних предприятий Новосибирской области составил 1 триллион 447 миллиардов рублей. Более 730 миллиардов рублей составил оборот малых и средних предприятий Новосибирской области в первом полугодии 2018 года - это больше половины оборота всех предприятий и организаций региона. Среднесписочная численность работников в регионе, занятых в малом и среднем бизнесе, составляет почти 350 тысяч человек, то есть около 38% от общей численности трудоспособного населения. По состоянию на начало октября в регионе зарегистрировано больше 144 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Важно отметить, что в Новосибирской области создаются благоприятные условия для развития бизнеса и для здоровой конкуренции. Это важнейший сектор экономики, которому уделяется особое внимание.

Предприятия региона в этом полугодии показывают рост по объемам производства - 123%. По ряду показателей Новосибирская область занимает лидирующие позиции не только в Сибирском федеральном округе, но и в России.

ОТ ГРАНТОВ ДО ФОНДОВ

Сегодня вектор помощи малому и среднему предпринимательству сменился. Если в 2011 - 2012 годах на субсидии, гранты и подобные виды поддержки тратилось порядка 650 - 700 миллионов рублей, то сегодня эти цифры существенно уменьшились - до уровня 200 миллионов рублей.

- Это связано и с общим состоянием экономики, и с изменением подходов в оказании поддержки, и с тем, что вложения, сделанные в предыдущие годы, продолжают работать и по сегодняшний день, - отмечает Николай Симонов.

Объясним подробнее. Основные вложения в инфраструктуру для поддержки бизнеса начали реализовываться еще в 2010 году. Тогда появился проект «Фонд микрофинансовой поддержки», который стал выдавать прямые кредиты предприятиям на суммы до 3 миллионов рублей под ставку Центробанка, тогда же был создан и Гарантийный областной фонд, призванный при недостатке собственных ресурсов у предприятия выступать поручителем для банков. В те годы появилось также три бизнес-инкубатора, где начинающие бизнесмены на льготных условиях создавали свое дело, а через три года - выходили «на вольные хлеба». В этот же список мер поддержки стоит внести новосибирские технопарки, Академпарк, инжиниринговые центры, центр поддержки экспорта. Все эти системы по взращиванию и поддержке бизнеса работают по сей день, причем успешно.

Помните поговорку: «Если хочешь накормить человека один раз - дай ему рыбу, а если на всю жизнь - удочку»? Точно так и в этом случае: разовые вложения, гранты и компенсации оказываются не столь эффективными, как помощь бизнесу посредством реализации инфраструктурных проектов. И данное направление продолжают развивать: в этом году в регионе был создан центр поддержки предпринимательства. Структура объединяет начинающих бизнесменов, консультирует по всем вопросам. В этом центре пришедшему за помощью подсказывают путь - в какой инкубатор или технопарк лучше обратиться.

В начале следующего года в планах регионального министерства стоит создание единой площадки, которая объединит все виды поддержки.