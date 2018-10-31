Жизнь после инсульта: врачи объяснили, как лишний вес и противозачаточные таблетки приводят к болезни

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-31T18:00:44+03:00

В этому году в Новосибирской области инсульт перенесли более 9 тысяч человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2018 году в Новосибирской области инсульт перенесли более 9 тысяч человек. Как восстановиться после инсульта, рассказали медики

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Сейчас одна из главных проблем в России - высокая заболеваемость и смертность от инсульта, как восстановиться после инскульта и чем способна помочь пострадавшим современная медицина? На эти вопросы на круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» ответили ведущие специалисты региона.

ИНСУЛЬТ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ И В 19 ЛЕТ

Врачи делят факторы, которые способствуют развитию инсульта, на две группы.

- К первой группе относят те факторы, которые мы изменить не можем: пол, возраст, раса, генетика, ко второй - образ жизни, заболевания сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертензию, атеросклероз, сахарный диабет, нарушения ритма сердца и системы гемостаза, стресс, лишний вес, - перечислила Анна Терехова. - Нужно понимать, что инсульт - это, по сути, осложнение состояния организма.

При этом заболевание стремительно молодеет.

- В этом году, например, у нас была 19-летняя пациентка с инсультом, - рассказал Александр Моренков. - Данные за 2017 год таковы: 1/3 пациентов - в возрасте от 60 - 79 лет, 1/4 приходится на долю тех, кто младше 40 лет, и основная группа - пациенты старше 80 лет.

Все чаще от инсульта страдают молодые женщины.

- Провоцировать сгущение крови и приводить к инсультам могут оральные контрацептивы, которые сейчас широко применяются. И сами женщины покупают таблетки без разбору, и врачи, бывает, назначают препараты без предварительных обследований системы гемостаза. И таких пациенток становится все больше. А ведь инсульт серьезно инвалидизирует, - отмечает Анастасия Коротких.

Многих людей инсульт если и не убивает, то приковывает к кровати.

- К труду возвращаются лишь 20% перенесших инсульт. И только 8% восстанавливаются полностью. Более 20% нуждаются в постоянной помощи. Родственникам нужно изначально настраиваться, что после инсульта человеку нужна пожизненная реабилитация, - добавляет Анна Терехова.

ПОСТОЯННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Инсульт может привести к страшным последствиям для организма. Но грамотная реабилитация помогает уменьшить последствия.

- В нашем отделении за прошедший год пролечено около 380 пациентов с последствиями геморрагических и ишемических инсультов. И процент восстановления до того уровня, когда они смогут обслуживать себя сами, достаточно высок - порядка 70%. Конечно, чем активнее родственники участвуют в процессе реабилитации, тем больше шансов у пациентов на прогресс, - говорит Дмитрий Шашуков.

Врачи всегда опасаются, что инсульт может вернуться и повторно ударить по пациенту.

- Благодаря МРТ можно отследить все фазы трансформации ишемического инсульта, определить возможные причины геморрагического инсульта. И пациент должен постоянно быть под наблюдением - более детально обследовать сосудистые структуры, брахиоцефальные сосуды, исследовать, есть ли какие-то аномалии сосудов, мальформации, аневризмы. Все это поможет предотвратить повторные инсульты, кровоизлияния, - советует Александр Кичигин.

СЛЕДИТЕ ЗА ДАВЛЕНИЕМ

Лучше, конечно, не запускать ситуацию со здоровьем и не доводить до инсульта.

- Пока человек не несет ответственность за свое здоровье, все разговоры бессмысленны. Прохождение диспансеризации могло бы изменить ситуацию. Как минимум раз в год каждый должен проверять свое здоровье, - подчеркивает Георгий Циркин.

Конкретные виды обследований перечислила Анастасия Марущак:

- Каждый должен следить за своим артериальным давлением, знать уровень глюкозы в крови, холестерина, делать УЗИ брахиоцефальных артерий, сердца, а также ЭКГ.

Подытожил встречу Дмитрий Шашуков, описав правильное поведение каждого человека по отношению к своему здоровью:

- Как бы банально ни звучало, нужно вести здоровый образ жизни: правильно - полноценно и регулярно - питаться, исключить вредные привычки, уменьшить гиподинамию в течение дня, проходить около 5 километров в день, систематически обследоваться… К тому же следует заниматься развитием психологической устойчивости, потому что стресс - основная проблема в мире, которая серьезно бьет по здоровью.

Стопроцентной гарантии, конечно, нет - сошлись во мнении врачи. Но попробовать не допускать инсультов вполне реально, взяв на вооружение эти простые правила.

Участники круглого стола

Анна Борисовна Терехова, врач-невролог Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина

Дмитрий Александрович Шашуков, заведующий отделением неврологии Городской клинической больницы № 2, руководитель Городского центра

Анастасия Сергеевна Коротких, заведующая неврологическим отделением городской клинической больницы № 25

Александр Андреевич Моренков, ангионевролог Городской клинической больницы № 34

Анастасия Андреевна Марущак, заведующая отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения регионального сосудистого центра № 1, врач-невролог Городской клинической больницы № 1

Александр Иванович Кичигин, врач-рентгенолог высшей категории, нейрохирург, специалист Центра «МРТ-Эксперт», член ассоциации врачей МРТ-диагностики, научный сотрудник лаборатории медико-биологических проблем БНЗТ НГУ, аспирант кафедры нейрохирургии и инновационной медицины ИГМУ

Георгий Максимович Циркин, врач-невролог клиники НИИЭКМ, специалист по БОС-технологиям

ВАЖНО!

ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА

У врачей есть лишь три, максимум четыре часа, чтобы минимизировать тот удар, который инсульт наносит по организму.

- Но первый звоночек люди не всегда замечают, - поясняет Анастасия Марущак. - Повысилось давление, онемела рука, нога, а потом прошло… «Ну и ладно», - думает человек. А через две - три недели его настигает уже полноценный инсульт. Первичные сосудистые центры и два региональных центра направлены на лечение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и могут быстро и эффективно помочь. Но, к сожалению, не каждый пациент вызывает «Скорую помощь» и попадает к нам вовремя.

Звонить медикам нужно при любом неврологическом нарушении, даже если оно быстро прошло. Для определения инсульта существует простая аббревиатура УДАР: У - улыбка (искривлена), Д - двигательные нарушения, А - афазия (нарушения речи), Р - реакция (нарушена). После поступления в сосудистый центр пациента осматривает невролог, проводится КТ.

- Томографические методы обследования при ишемических и геморрагических инсультах являются золотым стандартом. В экстренных ситуациях применяется компьютерная томография для исключения геморрагии - крови в головном мозге. Недостаток этого метода заключается в том, что выявить таким образом ишемический инсульт, особенно в первые часы, достаточно проблематично. Его просто не видно на снимках. Поэтому всегда в раннем периоде необходимо выполнять МРТ, чтобы окончательно установить диагноз и дифференцировать изменения в головном мозге, - резюмирует Александр Кичигин. - МРТ - золотой стандарт в диагностике ишемического инсульта. И благодаря этому методу мы можем понимать всю картину в первые часы. Другие исследования в этом не помогут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

9218 человек пострадали от инсульта за 9 месяцев 2018 года

9054 человека пострадали от инсульта за 9 месяцев 2017 года

2113 человек умерли от инсульта за 9 месяцев 2018 года

2184 человека умерли от инсульта за 9 месяцев 2017 года*

*данные по Новосибирской области.