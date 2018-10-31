Андрей Травников пообещал Новосибирску новую набережную

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-31T12:00:11+03:00

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Во время официальной сдачи Михайловскую набережную осматривали со всех сторон. Строители, подрядчики, проектная организация, службы города и области оценили качество работ. Вердикт - благоустройство зоны отдыха в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено достойно.

ПО «МАРШРУТУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ»

В прошлом году был приведен в порядок нижний променад, уложена новая плитка, посажены деревья, сделана ливневка, расставлены лавочки, фонари и урны. Этим летом и осенью строители приступили ко второй очереди - верхний променад и озеленение огромной территории. Перечень выполненных работ огромен: отремонтированы лестницы, обустроена танцевальная площадка - здесь летом будет играть духовой оркестр, уложены брусчатка и плитка, высажены новые деревья, обрезаны старые, появилась игровая площадка, удобная для детей с ограниченными возможностями здоровья, на спортивной площадке предусмотрены занятия с тренером по воркауту. И это только то, что видно глазу.

А кроме этого, проведено освещение, обустроены ливневая канализация, водопровод, дренаж для отвода грунтовых вод.

Проектировщики провели комиссию по особому маршруту Михайловской набережной, у которого есть свое название - «Маршрут впечатлений». Он проходит через своеобразные павильоны парка: в одном из них рассажены ароматные многолетние растения, которые уже следующим летом создадут особую обонятельную атмосферу, в другом - высажены растения с разной тактильной фактурой: глянцевые, холодные, пушистые, и мягкие. Чуть дальше по маршруту появится кафе, за которым открывается прекрасный вид на реку. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что часть площадок на набережной обустроены неравнодушными жителями города и коммерческими предприятиями:

- В прошлом году обращал внимание на не очень активное вовлечение самих жителей и бизнеса в реализацию программы благоустройства набережной - в этом году участников намного больше. Мы видим вклад предприятий, организаций, обычных жителей города. Работа еще не закончена, в следующем году продолжим благоустройство по верхней части и участку вверх по течению.

Обновленная Михайловская набережная.Фото: Андрей КОПАЛОВ

СКОЛЬКО СТОИТ КОМФОРТ?

В целом на обустройство Михайловской набережной из федерального и областного бюджетов было выделено порядка 300 миллионов рублей. Это, конечно, не все затраты на проект «Формирование комфортной городской среды». В 2018 году проекты благоустройства реализуются в 52 селах, городах и рабочих поселках области. Планируется отремонтировать 142 дворовые территории и обустроить более 30 парков и скверов. В общем и целом на программу благоустройства будет потрачено 635,2 миллиона рублей.

Приятно, что в Новосибирской области к данному вопросу подходят масштабно и системно. Есть программа благоустройства, и ей необходимо следовать, но если появляются новые крупные объекты, то власти сразу задумываются о том, как будет выглядеть близлежащая территория. По такому сценарию проектируется строительство нового Ледового дворца спорта на левом берегу. Уже известно: набережная будет и там.

- На левом берегу первый масштабный проект по благоустройству набережной связан, конечно же, со строительством Ледового дворца спорта и благоустроительными работами на всей примыкающей к этому объекту территории, - сообщил о планах глава региона Андрей Травников.

К первым работам - подготовке территории - власти приступят в следующем году. На левобережной набережной запланировано строительство променада, фонтана, организация зоны для отдыха и занятий спортом.

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