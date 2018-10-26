2018-10-29T12:55:46+03:00
Полезное радио - Новосибирск

После сорока лет необходимо дважды в год обследоваться у офтальмолога

Нашумевшая пенсионная реформа – повышение пенсионного возраста, подталкивает нас к более тщательному отношению к собственному здоровью
Дмитрий ЧЕЧУРОВ
Поделиться:
Елена Егорова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, заместитель директора по лечебной работе Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. ФёдороваЕлена Егорова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, заместитель директора по лечебной работе Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова
Изменить размер текста:

Сейчас многие из тех, кому предстоит работать до наступления пенсии дольше, чем хотелось бы, стали всерьез задумываться о состоянии своего здоровья: а хватит ли его вообще, чтобы полноценно работать в уже совсем зрелом возрасте? И вот здесь всем нам на помощь должны прийти достижения современной медицины, и офтальмологии, в частности. Какие офтальмологические заболевания, которые принято считать возрастными, чаще всего встречаются, и насколько эффективно они диагностируются и лечатся, говорили в программе «Полезное радио. Здоровье».

Гостем программы стала Елена Егорова, кандидат медицинских наук, заместитель директора по лечебной работе Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова.

Опытнейший врач рассказала, что современные достижения в офтальмологии дают людям зрелого возраста существенно больше шансов восстановить и сохранить зрение. При этом, на примере такого грозного заболевания как глаукома, Елена Егорова заострила особое внимание на своевременной диагностике:

– Человек после сорока лет должен понимать, что два раза в год он должен проводить контроль внутриглазного давления. Потому что глаукома «не болит». Раньше был такой приказ Минздрава СССР, согласно которому всем принудительно проводили такое обследование – на предприятиях, в больницах. Сейчас это ответственность самого пациента.

Еще одна тема, которую затронули в программе с участием Елены Егоровой – приближающийся 30-летний юбилей Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Фёдорова.

Рассказывая об открытии и становлении новосибирского филиала, Елена Егорова отметила, что инновационные идеи основателя клиники позволили поднять уровень офтальмологии в Сибири на недосягаемый ранее уровень:

Святослав Федоров придумал гениальную идею – конвейер. Сейчас эта идея уже не используется, но на тот момент позволила быстро обучить большое число хирургов. То есть на основных этапах сидели зрелые доктора, с опытом, а молодые и неопытные отрабатывали какую-то манипуляцию на своем этапе, и вот ежедневное повторение давало очень быстрый результат и очень быстрый прогресс. И буквально, наверное, за год этим молодым хирургам удалось достичь высокого уровня. И это было не только у нас, таких филиалов было 10 по стране. Кроме того, были внедрены технологии, которые Новосибирск в ту пору не имел.

Подробнее о новейших достижениях в офтальмологии, о 30-летнем юбилее Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» и становлении сибирской школы офтальмологии, а также восстановлении и сохранении зрения людей в зрелом возрасте – в записи программы.

«Полезное радио. Здоровье»: современные достижения в офтальмологии дают людям зрелого возраста существенно больше шансов восстановить и сохранить зрение

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 383-289-99-33
+7-923-145-11-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Павел Прилучный про сериал «Мажор-3»: Жека стал геем
В скорой заступились за коллегу, который сломал шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
В Новосибирске спасают огромную ель, поваленную ураганом на Михайловской набережной
Известный хоккеист замечен на улице в Америке в женской сорочке
Хэллоуин для животных: в Новосибирском зоопарке отметили День тыквы
«Живем при коммунизме»: в Новосибирске вскрыли написанную 50 лет назад капсулу
«Слабо реагируем»: Андрей Травников раскритиковал работу по тушению пожара в Искитимском районе
Совершил проступок: уволен начальник новосибирского управления ГИБДД Сергей Штельмах
Несокрушимый: новосибирцы заинтересовались новым фильмом о подвиге танкистов и игрой в стиле вестерн
В Новосибирске нашли тело пропавшей в августе пенсионерки
На свободу и обратно: дети на прогулке в детском саде спокойно лазили через забор на улицу
Большая куча: могилы на кладбище под Новосибирском закидали мусором
Муха в супе: новосибирский блогер показал, как можно поесть в ресторане бесплатно
«Не карьеры и не усадьбы в планы жизни он ставил нам»: мэр Кольцово посвятил поэму 100-летию комсомола
Не доставайся никому: в Новосибирске сожгли колбасу и сыр из Голландии
Застрял в кольце: новосибирец ночью вызвал спасателей, чтобы освободили его палец
Четверть миллиона рублей: новосибирцев поймали с поддельными купюрами в машине
По всей строгости: экс-чиновнику вынесли приговор за взятки и хранение оружия
Потерял управление: на трассе под Новосибирском «Лада» упала в реку