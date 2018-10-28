«Что-то потекло?»: в Новосибирске депутат-единоросс побил либерал-демократа во время митинга

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-28T13:00:13+03:00

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В Новосибирске Единая Россия в очередной раз одержала победу над либерал-демократами. А те, как обычно, не согласны с таким исходом. На митинге обманутых дольщиков депутат Законодательного собрания Новосибирской области, едрос Олег Мирошников, применил силу к одному из участников акции — депутату Убинского района от ЛДПР Михаилу Кондрюкову. Последний с протестующими требовал от прокуратуры проверить застройщика жилмассива «Олимпийская слава» — компанию «АРГО», гендиректором которой и является единоросс. Перепалка началась с того, что Мирошников заявил митингующим, что они без разрешения пришли на его землю (село Каменка, где расположен жилмассив). Участники опешили от такой формулировки.

— Если вы депутат из Единой России, вам все можно получается, да? — спрашивают его и снимают на несколько видеокамер.

— А че руки затряслись? Что? Обрадовался или что-то уже потекло ***? — намекает депутат на то, что испугал собеседника своим уверенным видом.

— Подотрете? — не растерялся Кондрюков.

— Я тебе щас подотру, — соглашается депутат и начинает бить собеседника по-боксерски. Нанес два удара кулаками. При этом в нескольких шагах от конфликтующих стояли полицейские, они, кажется, тоже не ожидали, что словесная перепалка превратится в ринг.

По словам Кондрюкова, полиция нехотя стала разбираться с его обидчиком:

В Новосибирске депутат побил коллегу во время митинга.

— Давайте внимательно посмотрим на бездействие сотрудников МВД, они бездействуют даже когда мы потребовали провести судебно-медицинскую экспертизу на предмет алкогольного или наркотического опьянения Мирошникова, — написал на своей страничке Кондрюков, а через несколько часов его аккаунт во «Вконтакте» был заблокирован.

Что касается Олега Мирошникова, то он не доступен для комментариев, его помощники не берут трубки сотовых телефонов.