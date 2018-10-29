Показал азы каратэ: мэр Новосибирска рассказал, как скрутил бандитов в 70-х

СЕГОДНЯ 07:59 2018-10-29T07:59:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Наша встреча прошла в кабинете Анатолия Евгеньевича. График у мэра, сами понимаете, напряженный. Но отказать в беседе о комсомоле - это как собственной песне на горло наступить…

- Анатолий Евгеньевич, для вас 100-летие ВЛКСМ - не просто дата. В вашей биографии были годы активного участия в этой героической организации, в том числе и работа в студенческих отрядах. С чем связаны самые яркие воспоминания?

- Вступление в ряды комсомольцев проходило непросто: я заболел. Мои сверстники стали комсомольцами раньше меня. Процесс вступления в комсомол был организован очень серьезно. Претендентов рассматривали со всех сторон: сначала на уровне школы, потом надо было ехать в райком. Было похоже на экзамен: никто не знал, какой вопрос зададут. Надо было ориентироваться в политических событиях, знать, что такое НАТО и СЕАТО, чем СССР отвечает на агрессивную политику западных стран… Мне по уставу пришлось отвечать по поводу речи Ленина на Третьем съезде Российского Коммунистического Союза Молодежи. Это была знаменитая речь о том, что основная цель молодежи - учиться коммунизму. Я считаю, этот основополагающий тезис актуален и сегодня - строить справедливое будущее, новое общество может только молодежь. Ставка была сделана именно на новое поколение, с этим девизом и я не расстаюсь.

- У комсомола были свои жесткие рамки, вспомнить хотя бы эти общественные собрания. Было ли что-то, чего вы боялись?

- Да! Потерять удостоверение, то есть исключения из рядов комсомола. Весь отряд стоит, человека вызывают по фамилии: «Выйди из строя. Удостоверение на стол». С некоторыми моими знакомыми это случалось. Как это можно назвать… Личная трагедия.

- Сегодня все вспоминают свою студенческую комсомольскую жизнь. Многие работали в стройотрядах. Вы же состояли в ОКОДе - оперативном комсомольском отряде дружинников. Есть что вспомнить?

- Моя комсомольская деятельность в институте была связана с сотрудничеством с правоохранительными органами, у нас был очень сильный, гремевший на всю область ОКОД НЭТИ имени Назыфа Халимова.

Анатолий Локоть состоял в оперативном комсомольском отряде дружинников.

Четыре года из пяти лет учебы я беззаветно, как и многие другие, работал в этом отряде и зимой и летом - и в каникулы, и в выходные дни. Это было захватывающее время. Комсомольские награды у меня именно за работу в отряде по укреплению социалистической законности и наведению порядка на улицах Новосибирска. Есть в том числе и высшая награда - знак ЦК ВЛКСМ.

Много различных хулиганов мы переловили. Помню, наше подразделение было поднято по тревоге - такое практиковалось в исключительных случаях. Причина - объявилась бандитская группа в районе проспекта Карла Маркса, которая грабила прохожих в вечернее время. Была осень, начало октября, сырая погода… 200 человек всем отделением шли по району. И именно мы наткнулись на эту группу возле кинотеатра «Авроры» и задержали бандитов.

- Анатолий Евгеньевич, то есть вы прямо скрутили бандитов?

- Я принимал активное участие в задержании. Тогда было силовое задержание, и нас этому учили. На дворе середина 1970-х годов, нам преподавали члены оперотряда, обучали спецприемам: азам карате, айкидо. Тогда это были экзотические виды борьбы. В этом плане мы были готовы. Мы были молодыми горячими ребятами с обостренным чувством справедливости. Кроме того, мы знали азы правоведения, ведь надо было уметь разговаривать и с задержанными, и с потерпевшими, уметь составлять документы: объяснения, справки, протоколы. Мы помнили наизусть кучу телефонов, все держали в голове. Кстати, прежний Уголовный кодекс, а точнее, некоторые его статьи я до сих пор помню наизусть - статья 206, часть 2 «Хулиганство».

Для Анатолия Локтя дело комсомолом не кончилось - в 1984 году он вступил в ряды Коммунистической партии, в которой состоит до сих пор.

Тот случай с задержанием не единственный - за четыре года много чего происходило. В то время я впервые столкнулся с Гусинобродской барахолкой, тогда она была совсем маленькой, но это был совсем чуждый нам мир, где царствовала спекуляция. Тогда мне все это казалось каким-то непривычным, неприятным явлением. Даже подумать тогда не мог, что потом мне придется уже в качестве мэра заканчивать деятельность этого вещевого рынка, дикой торговли.

- Когда с таким настроением рассказывают о комсомоле, ловишь себя на мысли: правильное же было время. Как считаете, что сегодня можно было бы вернуть, применить как метод воспитания молодежи?

- Комсомольская деятельность была многоплановой: КВН, телевидение, спорт, культура, фестиваль молодежи. Печатные издания чего стоили: «Комсомольская правда» - хорошо, что она и сегодня существует; журнал «Техника - молодежи» - из этого журнала мы узнавали об уникальных научных и технологических новинках. Это был очень популярный журнал, он прививал интерес к инженерной деятельности, решению научных задач.

В точности повторить все, что было в комсомоле, вряд ли удастся, потому что была сильна идеологическая составляющая. Представить это в нынешней политической жизни невозможно, но создание молодежных организаций, объединений по патриотическому признаку успешно происходит и сейчас. Есть стройотряды, отряды дружинников - ДНД, проводники. Конечно, это не столь массовое явление, как раньше, потому что нет широкого охвата. А ВЛКСМ был одной из масштабнейших организаций. Что еще можно было бы взять из прошлого… Тогда с учащихся спрашивали не только по учебе, но и выявляли, насколько сильна, активна их гражданская позиция. В этом был смысл. Все руководители, добившиеся значимого успеха в карьере, были активными общественниками.

- Если комсомол - это судьба, то какую судьбу получил вместе с ним Новосибирск? На ваш взгляд, чем обязан город комсомолу? Как та активная молодежь изменила Новосибирск?

- Если говорить о периоде, который прошел на моих глазах, то это целый ряд объектов комсомольских строек - театр «Глобус», метрополитен. Напомню про большую стройку в регионе - электродный завод. Это была ударная всесоюзная комсомольская стройка, как БАМ. Строительные отряды НЭТИ участвовали в строительстве и возведении завода, а наш оперативный комсомольский отряд оказывал им защиту, нас тоже привлекали. У второго железнодорожного моста даже название есть - Комсомольский. Он довоенный и связан с Первомайским районом напрямую. Его задачей было способствовать переброске угля из Кузбасса через Обь. Мост - кратчайший путь. До войны это был самый большой мост в СССР. Очень многое связано у Новосибирска с комсомолом - сам город возводился молодыми людьми, энтузиастами. Наверное, это и позволяет ему сохранять свою молодость.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть нес Вахту Памяти у Вечного огня на монументе Славы

- В городе многое делается для сохранения исторической памяти. В Музее города Новосибирска, например, открыт специальный раздел, посвященный юбилею. Что вы ответите тем, кто говорит, что ВЛКСМ - старое тоталитарное прошлое, о котором лучше не вспоминать?

- В любой аудитории, где произношу поздравление со 100-летием комсомола, эту фразу встречают с улыбками и симпатией. Ведь это молодость, участие в активной жизни. Мне кажется, сегодня никто, каких бы политических взглядов ни придерживался, не будет выступать против комсомола. Я знаю адептов самых либеральных течений, которые свою активную жизнь начинали именно в комсомоле.

- У нас часто спрашивают: может ли город увековечить память комсомольцев, внесших свою посильную лепту в развитие города, традиций? Что ответить?

- У нас есть улицы, названные в честь молодых комсомольцев. К примеру, Борис Богатков, поэт, журналист - ваш коллега, писал песни, погиб на фронте, куда ушел добровольцем. Это тоже показательно. В первые, самые трудные годы войны именно комсомольцы приняли на себя самый тяжелый удар - и почти все погибли. Этой жертвенностью они все были проникнуты, молодежь шла и погибала, чтобы мы жили. Давайте вспомним и Павку Корчагина - кто не читал этой книги в молодости, тот многое потерял. Такие герои нужны всегда. Именно то поколение, которое выросло на этой книге, защитило страну. Для них Павка Корчагин - это имя нарицательное. Сейчас в школьной программе этой книги нет, а я ее перечитывал множество раз, и каждый раз меня потрясала прямота, честность, открытость, чувство справедливости этого человека.

- Какие мероприятия, приуроченные к юбилею комсомола, пройдут в Новосибирске? Чем удивим горожан?

- Много мероприятий уже состоялось, открыты выставки, посвященные комсомольской истории, начал работу фотопроект в сквере возле театра оперы и балета, в метрополитене появился вагон об истории комсомола. Также у нас запланировано большое мероприятие в Киноконцертном комплексе имени Маяковского, оно посвящено комсомольской песне. Я лично знал великого певца, который недавно ушел из жизни, но до конца был верен комсомольскому движению. Помню одно мероприятие в Госдуме, где Иосиф Давыдович Кобзон с небольшим коллективом исполнил по одному куплету комсомольских песен. Весь зал встал - все депутаты, независимо от фракций. Мы надеемся, у нас получится интересно и уважительно отнестись к этому пласту российской культуры.

Кстати, любимая песня Анатолия Локтя про комсомол - из фильма «Добровольцы». Мэр наизусть помнит слова:

Поднимайся в небесную высь,

Опускайся в глубины земные!

Очень вовремя мы родились,

Где б мы ни были - с нами Россия!

СТРАНИЦА ЖИЗНИ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть нес Вахту Памяти у Вечного огня на монументе Славы, он поделился воспоминаниями:

- Дело было на летних каникулах в 1975 году. Я руководил сменой на Посту № 1 школы № 127 Ленинского района. Семь дней мы в очень торжественной обстановке принимали вахту. Не помню, у какой школы. У меня остался значок «Пост № 1» и удостоверение, что я принимал участие в Вахте Памяти на Посту № 1. Помню, что мы относились к этому очень серьезно, тренировались. Я, во всяком случае, муштровал ребят, хотел, чтобы строевая выправка была у всех. В смене четыре человека с оружием - конечно, не боевым. Они стояли непосредственно около огня. Еще двое - «флажковые». Одна из них стала потом моей женой.