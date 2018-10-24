Погода против новосибирских фермеров: люди сплотились в битве за урожай

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T07:07:42+03:00

Крестьянские хозяйства справляются с уборкой, несмотря на непростые погодные условия этого года

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Еще в начале лета в Новосибирской области был объявлен режим ЧС - начало весны выдалось чересчур дождливым. Сроки посевной затянулись, лето подводило - прогнозы на урожай были неутешительными. Но в итоге с помощью грамотных управленческих решений, принятых на региональном уровне, сельхозпроизводители сумели завершить сезон с достойными результатами.

СОКРАТИЛИ ОТСТАВАНИЕ В 10 РАЗ

Корреспонденты «Комсомольской правды» несколько дней назад побывали на Ярковском сельхозпредприятии Новосибирского района и своими глазами увидели, как уборочная подходит к финишу.

На календаре 20-е числа октября, в полях уже пролетают редкие снежинки, но дождя нет. Остались неубранными последние гектары. Кампания идет ударными темпами.

- Уборочная входит в завершающую фазу, зерновые убраны на площади более чем 1320 тысяч гектаров. Впереди еще сложные 85 тысяч гектаров. Если во второй декаде сентября у нас были опасения, связанные с возможностью незавершения уборки, отставанием от средних многолетних темпов до 40%, то уже сегодня от темпов прошлого года мы отстаем не более чем на 4%, - подводит предварительные итоги по уборке урожая министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Евгений Лещенко: - В этом году урожайность выше, чем в прошлом. Предоставлено правительством НСО

По данным на 19 октября, наиболее высокие темпы в центрально-восточной зоне: в 7 из 11 районов работы уже закончены. Всего по области с уборкой справились 11 районов, 12 близки к завершению. Опасения имеются в отношении территорий Татарского, Усть-Тарского, Чановского, Чистоозерного, Кыштовского районов, где убрано не более 80% зерновых.

- Урожайность в этом году выше, чем на соответствующую дату прошлого года, и составляет 19,6 центнера с гектара. Наиболее высокая урожайность в Новосибирском, Ордынском, Колыванском районах. Рекордные показатели в Маслянинском районе - более 30 центнеров с гектара, - отмечает отличившихся Евгений Лещенко.

Второй хлеб - картофель - тоже показал хорошую урожайность в этом году. План выполнен, уже собрано более 75 тысяч тонн, убрано 95% от посевной. Есть все основания полагать, что сбор картофеля превысит прошлогодние показатели.

ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ

Директор ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское» Глеб Поповцев рассказал о том, как проходит уборка:

- Рад, что мы вовремя заканчиваем. Погода позволила наверстать упущенное, все моменты в будущем учтем. Очень сложная уборочная, она проходит на фоне прошлогоднего падения цен на зерно, повышения цен на ГСМ. Но есть и положительные моменты: в трудное время на помощь пришли соседи, из Толмаческого и Боровского сельсоветов прислали комбайны. Спасибо им большое за это.

Урожайность Ярковского сельхозпредприятия в этом году составила 29 центнеров с гектара, в следующем году ее планируют увеличить до 35 центнеров с гектара.

Крестьянские хозяйства справляются с уборкой, несмотря на непростые погодные условия этого года. Предоставлено правительством НСО

Хороший результат уборочной в непростой год - это заслуга управленческих решений. В правительстве Новосибирской области оперативно отреагировали на ситуацию, весной был введен режим ЧС, сельхозпроизводители получили поддержку: более 1,1 миллиарда рублей - из федерального бюджета и 1,7 миллиарда рублей - из областного. На Ярковском предприятии львиную долю средств господдержки направили на протравку семян, удобрение для картофеля и топливо для техники.