2018-10-23T10:53:45+03:00
Общество

Макияж на Хэллоуин: где сделать грим на Хэллоуин в Новосибирске

Оригинальный грим на Хэллоуин в Новосибирске делают по популярным фильмам «Проклятие монахини» и «Веном». «КП» узнала сколько будет стоить макияж на Хэллоуин [фото, видео]
Александра БРУНЯАлександра ВЕРЕЩАГИНА
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Грим на Хэллоуин: сибиряки предпочитают быть ведьмами, зомби и героями ужастиков.

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Чтоб и страшно, и эффектно: макияж на Хэллоуин в Новосибирске сейчас на пике спроса.

Горожане уже выбирают себе грим на Хэллоуин и просят сделать им образ из фильмов «Проклятие монахини» и «Венома» - это самые популярные герои в этом году. Чтобы упростить вам задачу по поиску мастера, приемлемых цен и образов, мы подготовили специальный материал.

В прошлом году особо популярны были клоуны из фильма «Оно». Грим Марины Уржумовой

В прошлом году особо популярны были клоуны из фильма «Оно». Грим Марины Уржумовой

День Всех Святых считается праздником ярких и устрашающих образов. В наше время люди пытаются воссоздать различных персонажей так, чтобы это выглядело наиболее реалистично. Сделать действительно качественный грим можно как дома, так и воспользовавшись помощью профессионалов. Об этом рассказала Марина Уржумова, стилист, визажист и колорист.

- Из года в год неизменно популярными остаются образы вампиров, ведьм и кошек. Хотя сейчас среди девушек востребованы красивые голливудские макияжи с элементами ран. Накладывать такой грим от 1,5 до 4 часов, для кожи он не вреден, так как используются профессиональные косметические средства. Держится очень долго, не сползает, не течет, ничего с ним не происходит, - уверяет Марина Уржумова.

Популярными остаются образы зомби и героев ужастиков. Грим Марины Уржумовой

Популярными остаются образы зомби и героев ужастиков. Грим Марины Уржумовой

Стоимость грима у мастера колеблется от 1,5 до 3 тысяч рублей. Марина подмечает, что на выбор образов очень сильно влияет кинематограф.

- Каждый год появляются новые персонажи из различных фильмов. В прошлом году - клоун из фильма «Оно», в этом году - «Проклятие монахини». Чаще всего люди копируют героев ужастиков.

Марина добавляет, что сделать грим любой человек может и самостоятельно:

- На YouTube очень много роликов о том, как накладывать грим. Не обязательно использовать профессиональную косметику. У вас в наличии может быть только белый аквагрим, черная подводка, любые тени. Вам понадобится лишь фантазия и готовность использовать косметические средства не по назначению.

Аквагрим легко смывается, но держится около восьми часов. Фото: предоставлено Светланой Хроменко

Аквагрим легко смывается, но держится около восьми часов. Фото: предоставлено Светланой Хроменко

К ведьмам и прочей нежити часто добавляются и другие персонажи.

- Популярны такие классические образы, как скелеты, Санта Муэрто... В этом году актуально обилие стразов, крупных кругов и треугольников на лице, но такой образ больше подходит для фотосессий, потому что долго в нем не походишь, - рассказывает Светлана Хроменкова, мастер боди-арта агентства «Аквагрим-Мастер».

Грим на Хэллоуин с удовольствием делают и дети. Фото: предоставлено Светланой Хроменко

Грим на Хэллоуин с удовольствием делают и дети. Фото: предоставлено Светланой Хроменко

Стоимость грима у мастера обойдется от 500 до 3 тысяч рублей, в зависимости от сложности.

- У мужчин в этом году очень популярен «Веном», причем полноценный образ с росписью на груди и руках, - добавляет мастер.

Грим делается от получаса до 2-3 в зависимости от сложности. Фото: предоставлено Светланой Хроменко

Грим делается от получаса до 2-3 в зависимости от сложности. Фото: предоставлено Светланой Хроменко

Грим займет у мастера от 30 минут. И чем больше деталей и площадь росписи, тем больше времени нужно. Продержится около 8 часов.

- В домашнем гриме не рекомендую использовать гуашь и акварель - они совершенно не подходят для кожи и даже могут быть небезопасны, может проявиться аллергия. Если совсем нечем создать образ, то лучше взять обычную косметику.

Даже самый простой грим может смотреться эффектно. Предоставлено Евгенией Акимовой

Даже самый простой грим может смотреться эффектно. Предоставлено Евгенией Акимовой

Мастеру Евгении Акимовой чаще приходится создавать образы из популярных сериалов.

- В основном народ любит персонажей из сериала «Ходячие мертвецы», особенно объемный грим с ранами и кровяными подтеками. Также очень любят Джокера и клоунов, - добавляет Евгения Акимова.

Некоторые виды грима выглядят очень устрашающе. Предоставлено Евгенией Акимовой

Некоторые виды грима выглядят очень устрашающе. Предоставлено Евгенией Акимовой

Но остаются востребованными и скелеты.

- Они отлично подходят как для вечеринок, так и для фотосессий. Особенной популярностью пользуются образы, которые светятся в темноте, - отмечает мастер.

Блестки и стразы по-прежнему в моде. Предоставлено Евгенией Акимовой

Блестки и стразы по-прежнему в моде. Предоставлено Евгенией Акимовой

Стоимость грима у Евгении колеблется в пределах тысячи рублей, а по времени занимает от получаса.

- Я пользуюсь в работе только театральным гримом, который содержит натуральные ингредиенты, не наносящие вред коже. Он состоит из натуральных жиров и производится в России, - рассказывает Евгения. - А дома можно взять белые матовые тени, обычный карандаш для глаз или тени, чтобы выделить скулы. Можно купить «кровь» и добавить ее в образ.

В общем, выбор большой - дело за вами!

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