Связь без брака

19 Окт. 07:50 2018-10-20T08:00:02+03:00

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На каждом офисном рабочем месте есть компьютер и телефон. Что же говорить о железнодорожных станциях, где круглосуточно ведутся маневровые работы, обеспечивается безопасность движения поездов. На железной дороге организованы различные виды связи, использующейся в работе разными сотрудниками ОАО «РЖД»: парковая громкоговорящая, поездная и маневровая радиосвязь, общетехнологическая, а также оперативно-технологическая связь.

Для обеспечения услугами технологической связи структурных подразделений ОАО «РЖД», для организации перевозочного процесса, управления финансовыми ресурсами и персоналом создана структура Новосибирской дирекции связи.

Валерий Польянов, начальник участка производства Новосибирского регионального центра связи, подробно рассказал об особенностях своей работы.

Кому и зачем нужна видеотрансляция?

Новосибирский регион Западно-Сибирской железной дороги территориально разделен на пять участков, один из них находится в ведении Валерия - это 24 станции и 22 переезда от Новосибирска до станций Черепаново и Болотная. Оборудование связи и радиосвязи размещено в узле связи каждой станции Западно-Сибирской железной дороги.

- Наша задача - обеспечивать исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и оборудования. Однако случаются разные моменты, когда необходимо оперативное реагирование, внеплановые ситуации, когда нужно организовать видеосвязь с местом работ, - объясняет Валерий Польянов.

Задача связистов - обеспечить качественное видеоизображение, которое будет передавать сигнал в режиме реального времени не только в оперативный штаб Западно-Сибирской железной дороги, но и в штаб ОАО «РЖД» в Москве.

- Отрасль активно развивается. Раньше распространенным методом коммуникации были телеграммы и стационарные телефоны, потом появилась мобильная связь, сейчас мы предоставляем видеосвязь, и это дает возможность решить любой вопрос максимально эффективно. Информация доходит без задержек, участник видеоконференции становится участником событий, - описывает новые возможности связистов Валерий Польянов.

Казалось бы, зачем железнодорожникам видеосвязь с местом аварийно-восстановительных работ? В этой системе все так отлажено, что дополнительный контроль не нужен. Однако Валерий приводит в пример учения, проходившие рядом с Новосибирском пару лет назад:

- Рядом со станцией Бердск есть элеватор с подъездными путями. По легенде на путях произошел разлив ядовитого материала. Нашей задачей было совместно с МЧС оперативно ликвидировать последствия. Мы, связисты, организовали на месте происшествия видеосвязь, используя камеру GOPro, работающую в беспроводном режиме, и проводную камеру с катушкой на 60 метров. В результате оперативный штаб в Новосибирске все время был на связи, и десятки человек могли наблюдать, как организованы ремонтные работы, вносить те или иные коррективы.

Конечно, это ситуации нештатные. Каждый день железнодорожные связисты занимаются другой - повседневной работой. Валерий организует техническое обслуживание и содержание устройств связи и радиосвязи на закрепленных станциях. Работники центра по графику технологического процесса обслуживают оборудование, проводя измерения параметров аппаратуры связи и радиосвязи.

Значок ПТЭ заработать непросто, за него борются лучшие работники железной дороги.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Из Германии с сюрпризом

Валерий Польянов - молодой сотрудник, ему нет еще и 30, а он уже занимает должность начальника участка производства. По складу характера назвать его карьеристом сложно - скорее, это человек, которому интересно жить, работать и развиваться. После окончания школы Валерий подал документы в несколько университетов в разных городах, но в итоге выбрал ОмГУПС в родном городе по специальности «автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте». Летом после окончания первого курса работал проводником, ездил из Екатеринбурга в Адлер и Санкт-Петербург. После работал в отделе продаж в одной телекоммуникационной фирме. Это было интересное время: во-первых, приобретенные навыки и опыт, а во-вторых, неплохое подспорье к стипендии.

Валерий окунулся с головой в профессию после поездки в составе стройотряда в Сочи, познакомился там со студентами, которые ранее уже ездили на международные стажировки.

- Мне стало интересно, по возвращении домой я пришел в международный отдел в родном вузе, узнал подробнее о существующих возможностях, в результате поехал на летний семестр в город Эрфурт в Германии. Во время стажировки много узнал о железнодорожной автоматике и телемеханике, - говорит Валерий. - А через полгода мне предложили поучаствовать в конкурсе на вторую поездку. Моих знаний и желания хватило для того, чтобы пройти отбор.

Вторая поездка в Германию, на этот раз в Дрезден, оказалась очень продуктивной. Там Валерий написал дипломную работу по организации шлюза: стыкование между телефонной сетью, аналоговой, цифровой, IP-технологией и скайпом. В университетах подобных экспериментов еще не ставили - только на крупных предприятиях. Поучаствовать в новом деле было интересно, к тому же у немцев была лишь идея, которую русский студент помог воплотить в жизнь.

- В нашем университете такой технической базы не было, в итоге я частично привез в ОмГУПС программу и плату для сервиса. Именно в тот момент я окончательно убедился, что выбрал верную профессию. Когда в теории объясняют понятие и структуру цифрового протокола - это одно, а здесь видно все процессы на интерфейсе, и через анализатор отображается все, что происходит в режиме реального времени: какие сигналы поступают, какие принимаются, - увлеченно рассказывает железнодорожник.

Профессиональные увлечения

В Новосибирск Валерий переехал сразу после окончания университета и начал свою трудовую деятельность в ОАО «РЖД» в должности электромеханика дорожной лаборатории связи, в 2017 году был назначен на должность начальника участка. Все это время он не стоял на месте - развивался, участвовал еще в одной международной стажировке, посетил Австрию. А в 2014 году поехал по собственному желанию волонтером на Олимпиаду в город Сочи.

- Взял отпуск на месяц, это было мое личное желание. Мы встречали и провожали хоккейные команды. Атмосфера была потрясающая, все очень радостные, счастливые. Нам удалось посмотреть несколько игр, наблюдал за победным выступлением Виктора Ана, - вспоминает собеседник.

Складывается впечатление, что какой бы целью Валерий ни задался, все у него получается легко и уверенно. Отчасти эта легкость вытекает из большого желания, труд для него прочно связан с интересом. Тем более в 2018 году Валерий окончил аспирантуру по специальности «управление процессами перевозок».

В 2018 году Валерий Польянов получил значок ПТЭ. Правила технической эксплуатации железных дорог - это книга, в которой мелким шрифтом описаны все принципы работы железнодорожного транспорта. Это не прямой профиль нашего героя, но Валерий поставил себе задачу - углубиться и изучить. За право носить такой значок борются железнодорожники со всей страны. Сначала - несколько региональных этапов, потом в Москве в финале встречаются 300 лучших. Лучшим из лучших вручается значок ПТЭ.

- Конечно, и благодарность я получил от руководства, и премию, но дело не в этом. Просто мне все интересно, и отношение в коллективе уже другое к тому, кто обладает глубокими знаниями, - считает Валерий.

Человек, живущий с интересом, обычно умеет зажечь тех, кто находится рядом. Молодой руководитель не просто исполняет свои должностные обязанности - он постоянно повышает уровень технических знаний не только свой, но и коллег.

- Я считаю, каждый человек может достичь определенных результатов, имея цель, интерес к профессии, желание работать и развиваться, - подытоживает Валерий Польянов.