2018-10-19T17:39:36+03:00
Общество

«Крымская волна» накрыла Новосибирск

В столице Сибири прошел фестиваль песенного творчества ветеранских организаций
Татьяна СОЛОВОВА
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Надежда и Павел Крючковы стали лауреатами фестиваляНадежда и Павел Крючковы стали лауреатами фестиваляФото: Татьяна СОЛОВОВА
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Фестиваль «Крымская волна» Новосибирск встречал впервые, но это тот случай, когда хочется сказать – дебют состоялся и очень успешно. За победу боролись 13 коллективов и 22 солиста. И все спели о море: именно такой решили сделать главную тему фестиваля.

– Мы решили, что фестиваль должен быть посвящен военно-морскому флоту, профессиям, связанным с морем, – рассказала Анна Тимашкова-Мийошек, эксперт отдела по организации и проведению мероприятий Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Поэтому на фестивале были и курсанты речного училища, и студенты Сибирского государственного университета водного транспорта.

Самыми возрастными участниками оказался коллектив «Оптимисты» Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Самыми возрастными участниками оказался коллектив «Оптимисты»Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Самыми возрастными участниками оказался коллектив «Оптимисты»: большинство артистов в нем старше 80 лет. А за день до выступления одной из певиц и вовсе исполнилось 90!

– Вы знаете, понятие Крым свято для любого российского человека. И мы гордимся тем, что он стал нашим, – рассказывает Виталий Ушаков, руководитель коллектива. – Мы готовили материал для других выступлений, и оказалось, что у нас много песен о Крыме, и мы решили поучаствовать. Тем более, так вышло, что у многих из нас есть родные в Крыму, и это место для них почти родное.

Поучаствовали в фестивале и молодые исполнители: к примеру, музыкальный коллектив Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники.

– Наши преподаватели предложили поучаствовать, и мы с удовольствием их поддержали. Потому что для нас это, прежде всего, общение, – заверили гитаристы Андрей и Матвей.

Музыкальный коллектив Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники с удовольствием поддержал своих преподавателей Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Музыкальный коллектив Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники с удовольствием поддержал своих преподавателейФото: Татьяна СОЛОВОВА

А самыми, пожалуй, яркими участниками стал семейный дуэт – Надежда и Павел Крючковы из Искитимского района.

- Мы ведь и познакомились больше 40 лет назад благодаря музыке, с тех пор мы вместе не только поем… Ну как вы понимаете, благодаря искусству появилась наша семья.

И ничего ведь и не добавить к этим словам. Семейный дуэт стал одним из лучших на конкурсе песен о море. И побольше бы таких «поющих семей», для которых главная награда – счастье обеих половин.

КОНКРЕТНО

Кто победил?

Лауреаты I степени среди молодых исполнителей:

- Галина Казанцева (районная организация ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Барабинского района);

- Олег Шерин (совет ветеранов Сибирского университета водного транспорта)

Среди ветеранских общественных организаций:

- вокальный ансамбль «Щит» (ветераны управления ФСБ Новосибирской области);

- вокальный ансамбль ветеранов Новосибирского политехнического техникума;

- Надежда и Павел Крючковы (совет ветеранов п.Рощинский Искитимского района)

- Владимир Колганов (районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Мошковского района).

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