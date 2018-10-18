2018-10-22T07:39:43+03:00
Общество

Лучший участковый Новосибирской области воспитывает дочек… и нерадивых соседей

Евгения Елагина рассказала, почему пошла в полицию и как ей удается совмещать роль мамы и работу
Татьяна СОЛОВОВА
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Евгения вместе с супругом растит двух дочек. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.Евгения вместе с супругом растит двух дочек. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.
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36-летняя Евгения Елагина - молодая мама: растит двух красавиц-дочек, которым исполнилось 4 года и 10 лет. После рождения второй дочки Евгения почти сразу вышла из декрета, и сейчас она - старший участковый уполномоченный отдела полиции № 10 «Советский». Как про нее говорят, Анискин в юбке. Строгая, но справедливая. А как иначе? И в полицию пришла благодаря строгому мужскому воспитанию - отец показал пример.

- Папа - военнослужащий. Я росла в городке Лиелварде в Латвии, когда она была еще союзной республикой. Вокруг постоянно были люди в форме, наш сосед работал участковым милиции. Может быть, поэтому я уже с пятого класса спрашивала маму, что нужно сделать, чтобы тоже служить в милиции, защищать слабых и приходить на помощь, - рассказывает Евгения. - Вот такая, не поверите, детская мечта у меня была. Мама объяснила, что прежде чем я получу звездочки, придется потрудиться - сначала окончить юридический факультет университета, а вот потом - как судьба распорядится. Иными словами, путь в участковые лежит через вуз. Это я поняла и начала готовиться к поступлению.

После Латвии семья переехала на Сахалин. Евгения окончила юридический факультет Сахалинского государственного колледжа бизнеса и информатики. А потом отправилась в Новосибирск и окончила юридический факультет Сибирского университета потребительской кооперации. Училась Евгения заочно - в это время уже поступила на работу участковым инспектором:

- Помню одно из своих первых дел. Женщина пожаловалась на шумных соседей. Компания собиралась в квартире наверху, и сибирячка не могла толком поспать. Я пришла, провела беседу с ними. А недели через три эта женщина снова приходит. А я ее спрашиваю: «Неужели опять шумят?» А она говорит: «Наоборот, все тихо! Такого давно не было. Спасибо вам!»

Евгения мечтала служить в полиции с детства. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

Евгения мечтала служить в полиции с детства. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

В должности участкового Евгения проработала уже 12 лет, и случаи в ее практике бывали разные. Иногда сибирячка вспоминает о них с доброй улыбкой. Но на то и участковый, чтобы все бытовые вопросы решать, выслушивать жалобы, давать советы. А бывает и так, что пожилые люди просто хотят поговорить с Евгенией.

- Я всегда оставляю свой сотовый и говорю: если есть какие-то вопросы, проблемы - звоните. Например, одной женщине приходили письма на имя другого человека - в адресе немного ошиблись. Женщина переживала и обратилась за помощью. Я проверила, и оказалось, что нужный адресат живет в соседнем доме, - вспоминает Евгения.

Супруг Евгении к полиции не имеет никакого отношения, но жену во всем поддерживает. А дочки хоть до конца и не понимают пока сложность работы своей мамы, но гордятся ей! Они и стали главными болельщиками на конкурсе «Народный участковый».

- Голосование проходило онлайн, и муж вместе с дочками постоянно следили, переживали. Я, конечно, надеялась, что смогу победить. Тем более что коллеги меня поддерживали. Они, кстати, и предложили поучаствовать в конкурсе, - делится Евгения.

И все получилось: на областном этапе конкурса участковый из Советского района стала лучшей. Евгения Елагина будет представлять Новосибирскую область на заключительном этапе конкурса «Народный участковый», который будет проходить в форме онлайн-голосования с 1 по 10 ноября на официальном сайте МВД России. Поддержите и вы нашу землячку своим голосом!

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