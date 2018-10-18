«Рвали шейку матки руками девять часов»: сибирячка после родов может остаться без детей

18 Окт. 15:25 2018-10-19T17:39:36+03:00

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Жене семь месяцев. Весь в «завязочках», вовсю гулит и с интересом наблюдает за родителями и старшими братом и сестрой. Совсем скоро все трое детей останутся на папе, потому что их маме - 29-летней Елене Мелешкиной - нужно ложиться на серьезную операцию по удалению шейки матки.

- Мне шейку матки в родах разрывали девять часов, и в итоге у меня был разрыв до самого свода матки, который никто в роддоме не зашил, - сразу говорит о том, в чем причина ее состояния, Елена.

В марте этого года она приехала в роддом по адресу: улица Пирогова, 25. Плановые роды. Опытная мама. Уже есть двое деток, готовилась стать многодетной. Как признается женщина, она столкнулась с тем, что и в страшных мыслях не представишь.

- В день родов начались схватки, но раскрытия шейки матки не было. И по обследованиям было видно, что у ребенка что-то не так. Да я и сама чувствовала, что он возится в животе, а воды там мало. Так оно и оказалось. У малыша было обвитие пуповины по типу портупеи и с каждой схваткой из-за этого ему становилось все хуже. Рожать нужно было срочно. И в девять часов вечера мне прокололи пузырь, - вспоминает женщина.

Елена с мужем Алексеем хотели большую семью, но сможет ли женщина еще хотя бы раз стать мамой - большой вопрос. На фото - Елена, Алексей, старший сын Алексей, дочь Вероника и малыш Евгений. Фото: семейный архив

Прошел час, второй, третий - Елена начала переживать.

- У малыша терялся пульс, и я просила провести кесарево сечение, ведь шейка и не думала раскрываться даже под специальной анестезией, которую поставили, чтобы хоть как-то размягчить ее. Врач Анна Ким сказала, что здесь она решает, что делать, а не я, и велела рот закрыть, так как она не любит разговорчивых. Она мне всю ночь ужасно грубила. У меня двое старших детей от двух других браков. И она, видимо, это прочитала в медицинской карте, поэтому во время родов издевалась. Говорила: «Она от всех подряд рожала. У тебя шейка вообще не готова, чего приперлась сюда». Много чего мне говорила. Но больше всего было оскорблений, что я какая-то легкомысленная. И всю ночь она по очереди с другим врачом руками разрывала мне шейку матки. Я под анестезией не чувствовала. Но наутро мне Ким даже сказала, что я их за ночь достала - пальцы из-за меня болят так, что кулак сжать не может.

В итоге малыш появился на свет в 6.40. После того, как Елене поставили другое лекарство.

- Я родила, они сделали анализы. У сына кровь положительная, у меня - отрицательная. Ким спросила, делать ли мне укол иммуноглобулина. Я ответила, что не знаю, буду ли я рожать, и что я не врач, так что не знаю, нужен ли он. После этого она сказала: «Ну конечно, давайте поставим. Она же еще от четвертого мужика может родить», - вспоминает Елена. - Хамила она каждой женщине. Я слышала. Встретила меня потом в коридоре. Я была в плотной ночной сорочке, но без халата. Было безумно жарко, в окно светило солнце, дышать было нечем. В двух шагах от моей палаты был туалет, куда я и шла. И даже тут она меня умудрилась подколоть: «Ходишь, мужиков соблазняешь». У нее какая-то больная фантазия, видимо, насчет мужчин. Я не знаю.

Елену с маленьким Женей выписали на третий день. Внизу живота болело, но после родов у кого что-нибудь не болит? Через три недели Елена с детьми уехала в Москву. Глава семьи - военнослужащий, его распределили в Подмосковье.

Женя - долгожданный, запланированный малыш. Фото: семейный архив

- У меня были постоянно тянущие боли внизу живота. И я пошла в перинатальный центр. И когда меня осматривал гинеколог, у нее лицо изменилось. Отправила на обследование, - рассказывает женщина. - В итоге врач-хирург сказал, что пластика ситуацию не спасет. У меня огромный разрыв шейки матки неправильной формы. И если бы его зашили на месте, то все срослось бы аккуратно. А получается, что он сам зарубцевался как попало. Как он получился, я, конечно, с точностью сказать не могу - от механического воздействия рук или от родовой деятельности. Но врач мне о нем ничего не сказала и его не зашила. Разрывов с первыми детьми у меня не было.

Хирург сказал однозначно: теперь только ампутация. Сейчас Елена готовится к операции. Из-за перенесенного стресса она сильно похудела, потеряла молоко, появились проблемы с почками…

- Я так плакала. Такая халатность, такое хамство. Какая должна быть неприязнь, чтобы просто не наложить швы? Она не могла не видеть разрыв! Теперь мне ребенка после такой операции выносить будет очень трудно. Мы с мужем молодые, да и дети старшие уже взрослые - сыну Алексею 11 лет, дочке Веронике 8 лет. Через несколько лет мы планировали еще ребенка. И скорее всего, мне больше не выносить малыша. Заведующий роддомом на улице Пирогова, когда я ему пожаловалась, предложил решить вопрос так, что он сам ампутирует шейку. А я считаю, что такой врач, как Ким, с такими проблемами… Она выжжена профессией… Она не должна работать и калечить женщин.

Семья в будущем планирует обратиться в суд, но только после операции и реабилитации в надежде, что ни с одной женщиной такая беда больше не приключится.