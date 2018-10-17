100-летие комсомола: история, за которую никогда не будет стыдно!

17 Окт. 19:59 2018-10-19T17:20:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Весь год в Новосибирской области отмечают 100-летие комсомола, ставшего самой массовой молодежной организацией XX века. Областная организация комсомола в 1980-е годы насчитывала порядка 150 тысяч человек! Ни одна другая молодежная организация сегодня не сможет похвастаться таким количеством участников. ВЛКСМ внес значительный вклад в развитие молодежного движения в нашей стране, формирование духа патриотизма и социально ответственного поведения у молодого поколения советских граждан, гражданской и политической активности.

В январе этого года одним из первых документов, подписанных главой региона Андреем Травниковым, стало постановление, утверждающее перечень праздничных мероприятий, посвященных большому юбилею. Оргкомитет по празднованию вековой годовщины ВЛКСМ в регионе возглавил первый вице-губернатор Юрий Петухов, который и сам, кстати, имеет за плечами богатую комсомольскую историю.

ОНИ СТРОИЛИ ГОРОД…

За десятилетия существования комсомола несколько поколений молодежи сделали массу полезного для экономического и социального могущества нашей страны. Героическое участие в Великой Отечественной войне, восстановление хозяйства в послевоенные годы, вклад в развитие Дальнего Востока, Урала и Сибири, освоение целины и покорение космоса, достижения в науке, культуре и спорте - все это заслуги в том числе и комсомола.

ВЛКСМ не обошел стороной и Новосибирск, который по праву считается одним из самых «комсомольских» городов в России: большую часть своей истории город прожил в XX веке, который совпал с эпохой ударных комсомольских строек. Новосибирский метрополитен, Комсомольский, Октябрьский и Димитровский мосты через Обь, цирк, ДКЖ, ТЭЦ-5, театр «Глобус»... - львиная доля важнейших инфраструктурных объектов и знаковых мест в Новосибирске была создана сильными руками комсомольцев.

- Помню, когда строили Димитровский мост, из-за наводнения обрушилась насыпь. И кто, как вы думаете, восстановил ее ударными темпами - в течение двух дней? Конечно, к такой работе не привлекали пожилых - работали молодые люди. А когда в «Глобусе» был первый концерт, мы подарили театру куклу в виде комсомольца, поскольку на строительстве театра комсомольцы вкалывали, как никто! Кстати, эта кукла до сих пор у хранится в «Глобусе». Комсомол жил очень интересно, подобных эпизодов - тысячи! Но главное, что за всей этой веселой, чудесной жизнью стоял огромный труд, - вспоминает Владимир Шамов, вице-президент гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу».

За сто лет организация не просто стала школой жизни для миллионов молодых людей, но и создала свою культуру, находящую отражение в песнях, книгах, кинолентах. Комсомольская организация была еще и кузницей кадров практически для всех сфер жизни.

Наталья Гергерт: «Нынешняя молодежь не потерянная, мы - достойное продолжение комсомольских традиций».Фото: Андрей КОПАЛОВ

«КОМСОМОЛ» XXI ВЕКА

Важно, что весь накопленный десятилетиями ударного труда опыт сегодня не забыт. Современные молодежные организации так или иначе уходят корнями в славное комсомольское прошлое, и опыт ВЛКСМ воплощается сейчас уже в других, более современных формах.

- Для нас очень важна преемственность поколений - тот опыт, который был накоплен в системе комсомола, нужно передать нынешнему поколению. Сегодня во всех образовательных организациях проходят встречи с представителями комсомольского движения. Активная работа ведется и в соцсетях, ведь вся нынешняя молодежь там. При этом нельзя говорить, что сегодняшнее молодое поколение потерянное, мы - достойное продолжение комсомольских традиций, - считает заместитель начальника управления молодежной политики и высшей школы министерства образования Новосибирской области Наталья Гергерт.

Современные студенческие отряды, так же как и когда-0то комсомольские стройотряды, участвуют в крупных стройках страны. В Новосибирске, например, студотрядовцы привлекались для строительства аквапарка. В регионе проходит масса творческих и спортивных фестивалей: «Студенческая весна», спартакиады работающей молодежи, обширное волонтерское движение - все это наследие комсомольцев прошлого. После президентского указа в 2015 году в стране начала создаваться и организация школьников - сегодня в нее вовлечены уже около 600 школ в Новосибирской области.

- ВЛКСМ - это прежде всего команда и очень серьезная школа кадрового резерва. Причем он был полезен не только предприятиям и организациям, но и самим молодым людям, которые твердо стояли на ногах уже с 20 лет, а кто-то - и раньше. В 20 - 25 лет граждане страны уже несли ответственность в том числе и за материально-техническую составляющую. Государство доверяло молодому поколению. И сегодня этот опыт продолжается: «Лидеры России», «Команда 54» - эти проекты по внутреннему командообразующему устройству похожи на комсомольские организации, - говорит заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева. - А ведь комсомол имеет отношение и к моей биографии. В 1980-е я успела побывать в организации, и об этом сохранились мои яркие воспоминания.

Светлана Шибаева: «ВЛКСМ - это прежде всего команда и серьезная школа кадрового резерва».Фото: Андрей КОПАЛОВ

Комсомол.НСО

На сегодняшний день в регионе прошло уже порядка 500 праздничных мероприятий: встречи с ветеранами комсомольского движения, круглые столы, благотворительные акции в рамках «Эстафеты поколений» и многое другое.

- Мы сформировали книгу, посвященную истории комсомола Новосибирской области, - это уникальный совместный проект всех поколений комсомольцев, который получил название «Главное, ребята, сердцем не стареть». Впереди у нас еще несколько масштабных мероприятий к 100-летию ВЛКСМ,- продолжает Светлана Шибаева. - Например, открытие поезда-музея в Новосибирском метрополитене, который, кстати, сам в свое время был объявлен ударной комсомольской стройкой. В конце месяца, 26 октября, в Концертном зале имени А. М. Каца пройдет праздничный концерт, посвященный замечательному юбилею. Но на этом, конечно, празднование не закончится - пройдет еще множество встреч с ветеранами комсомола.

В перечне ярких «комсомольских» мероприятий значится также гуманитарно-просветительский проект «Комсомол.НСО»: на сайте komsomol.nso.ru публикуется информация о событиях в нашем регионе, связанных с 100-летием ВЛКСМ, - сюда стекаются сведения и от муниципальных районов, и от городских округов региона. На днях в Новосибирске пройдут презентации книги «Главное, ребята, сердцем не стареть» и электронной коллекции «Комсомол». Будет работать также межрегиональная научно-практическая конференция «Российская молодежь: от комсомола к современным формам политической организации». На мероприятие приглашены научные работники, преподаватели, аспиранты, студенты, краеведы, а также бывшие комсомольские активисты и участники современных молодежных организаций, готовые поделиться своими воспоминаниями или экспертными оценками.