Фестиваль науки в Новосибирске: баттлы с роботом и ночь в университете

17 Окт. 19:51 2018-10-17T20:42:33+03:00

Развлекательная часть программы довольно обширна, но главная тема этого года - проекты программы «Академгородок 2.0». Их суть раскроют сами ученые.

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В этом году тема фестиваля науки весьма масштабна - Megascience, или меганаука. Направление выбрано не случайно - все-таки в Новосибирской области сильный научно-образовательный комплекс, наш регион занимает передовые позиции в стране по уровню развития образования и инноваций, наши институты являются бесспорными лидерами российской, а по некоторым направлениям и мировой науки. Кроме того, Новосибирская область начинает реализацию программы «Академгородок 2.0», и множество участников программы как раз являются проектами класса Megascience.

Напомним, план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок был выполнен в соответствии с поручением Президента РФ.

Если раньше вы только краем уха слышали что-то о программе «Академгородок 2.0», то на фестивале науки есть возможность узнать реальные вещи о глобальных проектах, запускаемых в нашем городе. О некоторых из них живым доступным языком расскажут сами ученые.

Подробнее о программе говорит заместитель министра образования Новосибирской области Олеся Орлова:

- На площадках ГПНТБ открывается замечательная интерактивная выставка, представлен большой лекционный блок от ученых, университеты проводят экскурсии, НГТУ устраивает свою акцию - ночь в университете, также в этом вузе пройдет открытое заседание совета проректоров по научной работе. В программе множество деловых мероприятий, посвященных проектам, которые финансируются Российским фондом фундаментальных исследований и правительством Новосибирской области. Всего в фестивале задействовано более 30 площадок - это университеты, колледжи, научные организации, институты, выставочный центр СО РАН.

Официально фестиваль начинает работу 18 октября, но одна из центральных площадок - ГПНТБ - уже работает. На втором этаже на 1000 квадратных метров располагаются стенды разных вузов. Директор библиотеки Андрей Гуськов выделил несколько основных направлений площадки:

- Мы расскажем про вузовскую науку, науку молодых; представим академическую науку, это мировой уровень; затронем формат «Бизнес и наука»; не обойдемся и без научной «мишуры» в хорошем смысле этого слова - проведем разные химические и физические опыты, которые оставляют яркий эмоциональный отпечаток у школьников и молодежи.

Если говорить конкретнее, то НГТУ устраивает театр физического эксперимента, СГУПС привез 3D-принтеры, аграрный университет развернул на площадке фестиваля молекулярную кухню, а также установил стенды «Умные насекомые на страже растений», химико-технологический колледж устраивает баттл с роботом. Что касается проектов Академгородка, Институт лазерной физики расскажет все о своем проекте Национального центра экстремальной фотоники, Институт химической кинетики и горения покажет генератор наноаэрозольных частиц, все о высокомолекулярном полиэтилене можно узнать на площадке Института катализа.

На фестивале можно не только увидеть, но и услышать много интересного. Планируется обширная лекционная программа. Каждый день на площадках будут проходить по два-три интересных выступления. В частности, можно будет за пару часов разобраться в синхротронном излучении или послушать лекцию о фармацевтике с саркастическим названием «Фуфломицин».

- Искренне верим, что среди школьников, которые придут к нам на фестиваль, будут те, кто уйдет с мыслью стать ученым. И что через 20 - 30 лет из этих людей вырастут ведущие исследователи, а может, и мировые лидеры, - заглядывает в будущее с надеждой Андрей Гуськов.