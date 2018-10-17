Первый в России Boeing 737 MAX прописался в Новосибирске

17 Окт. 06:55 2018-10-17T15:46:34+03:00

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Новость, о которой говорят все авиапассажиры: в новом лайнере просторно, удобно, а в полете можно зарядить гаджет, не вставая со своего кресла. Все это - о Boeing 737 MAX, местом прописки стал Новосибирск.

Казалось бы, все дело в тарифе - заплати больше и летай с комфортом, но новости, когда авиакомпании берут (пусть даже в лизинг) новые самолеты, воспринимаются как знаковое событие. Значит, перевозчик думает о пассажирах, готов вкладывать в развитие.

Так и с новым лайнером. Многие, кто уже успел увидеть стальную птицу, заметили, что она особенная. Ее выдают «разрезанные» законцовки крыла - авиаторы называют их винглетами. Благодаря такому необычному конструкторскому решению снижается аэродинамическое сопротивление и лайнер тратит на 14% меньше топлива, чем его предшественники. Кстати, эксперты, давая характеристику новому борту, используют выражение «больше экологии» и подтверждают это цифрами. Выбросы в атмосферу стали меньше на 286 тысяч тонн в год по сравнению с предыдущими поколениями лайнеров.

Эта информация больше для профессионалов, а какая выгода пассажиру? Boeing 737 MAX рассчитан на перевозку 176 пассажиров: 8 - в бизнес-классе и 168 - в экономическом. Салон гораздо просторнее, чем у лайнеров этого семейства. Багажные полки над сиденьями стали больше. Есть розетки: USB (3 штуки на три кресла) и обычные (2 штуки на три кресла).

Плюс почти в каждом кресле в экономе есть миниатюрная трехступенчатая подставка для гаджетов. Кресла оборудованы специальными держателями для мобильных устройств. Подставка, расположенная на уровне глаз, позволяет закрепить планшет или смартфон на спинке впередистоящего кресла.

Да, и что самое интересное: Boeing 737 MAX начнет выполнять полеты из Новосибирска в Москву и Читу.

Первый рейс будет выполнен сегодня, 17 октября, в Москву из Новосибирска: вылет из Новосибирска в 11.55, прилет в Москву в 12.10; обратный вылет в 13.15, прилет в 21.15. 18 октября Boeing 737 MAX вылетит из Новосибирска в 16.00, прилетит в Москву в 16.15; обратный вылет в 17.15, прилет на следующий день в 1.15. А 19 октября Boeing 737 MAX выполнит рейс из Новосибирска в Читу: вылет из Новосибирска в 2.20, прилет в Читу в 7.20; обратный вылет в 8.25, прилет в 9.35. Время местное.

Уточнить информацию можно на сайте авиакомпании.

ДОСЬЕ «КП»

Boeing 737 MAX - четвертое поколение самолетов Boeing 737, созданное компанией Boeing для замены семейства Boeing 737 Next Generation. Основным изменением стало использование более мощных и крупных двигателей CFM International LEAP-1B. Некоторым изменениям подвергся и планер. Первый 737 MAX поставлен заказчику в мае 2017 года.