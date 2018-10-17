Непогода против сибиряков: зимняя резина стала «золотой»

17 Окт. 06:23 2018-10-17T07:35:36+03:00

Сколько стоит зимняя резина в Новосибирске и когда «переобувать» авто - читайте в нашем материале

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На календаре - середина октября, и, по прогнозам синоптиков, теплых деньков уже ждать не приходится и опять нужна зимняя резина. Виной тому циклон, который придет в наш регион уже 18 октября.

- Нас ждут дожди (ночью с мокрым снегом), ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью похолодает до -2, днем в ближайшие два дня будет +6, +7, - рассказала Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра.

ГОТОВЬТЕСЬ РАСКОШЕЛИТЬСЯ!

Автомобилисты к непогоде уже готовятся. Правда, пока очередей на шиномонтажках нет.

- Автовладельцы уже начали «переобувать» свои авто, но ажиотажа нет, - рассказали в шиномонтажной мастерской АвтоLine. - Обычно все начинают менять резину, когда выпадает снег. Но лучше сделать это заранее. Полный шиномонтаж с заменой резины на покрышки 13-го диаметра стоит у нас 900 рублей, покрышки клиенты привозят свои.

В среднем по Новосибирску стоимость замены четырех покрышек составляет около 1000 рублей, в зависимости от диаметра.

- Замена всех четырех покрышек 13-го диаметра будет стоить у нас 900 рублей, 14-го - 1000, 15-го - 1100, 16-го - 1200. Это цена только за работу, шины нужно привозить свои, - говорят в другом автосервисе.

Стоимость самих шин варьируется примерно от 3 до 4,5 тысячи рублей за штуку, в зависимости от марки и характеристик.

ЭКОНОМИМ В ИНТЕРНЕТЕ

А если новая резина не по карману? Не беда: можно найти неплохой вариант шин б/у в интернете.

На «Дроме» (baza.drom.ru/novosibirsk/wheel/tire) есть вполне бюджетные варианты: к примеру, шины 15-го диаметра с 5-процентным износом предлагают по 500 рублей за штуку.

На «Авито» тоже есть неплохие предложения: комплект из четырех шин 17-го диаметра можно купить за 4500 рублей.

Так что можно найти бюджетные варианты, было бы желание!

ВАЖНО

КАК ВЫБРАТЬ РЕЗИНУ?

Вот пара советов от специалистов:

1. Ориентируйтесь на японских производителей: на их шины поступает меньше всего жалоб.

2. Лучше, чтобы рисунок на резине был направленным, графичным: такие шины прослужат дольше.

ОФИЦИАЛЬНО

Гаишники просят не превышать!

А новосибирские гаишники, готовясь к очередному «дню жестянщика», предупреждают водителей:

- Рекомендуем соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров в условиях гололеда, снижать скорость перед пешеходными переходами, остановками, образовательными и лечебными учреждениями.

А вкусах не спорят, но рассуждают: Какая зимняя резина лучше подходит для Новосибирска?

В программе «Картина дня» выясняем, какой зимней резине отдают предпочтение эксперты и наши радиослушатели? Все плюсы и минусы эксплуатации таких покрышек в столице Сибири в нашей программе.