Маленькая, но храбрая: девятилетняя девочка cпасла соседа из горящего дома

СЕГОДНЯ 13:56 2018-10-11T14:08:43+03:00

Она не только первой увидела пожар, но и помогала тушить пламя

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Полина Леденева - русоволосая кнопка, которая только недавно выучила, сколько будет дважды два, ученица третьего класса школы № 121. Девятилетняя девочка любит танцевать, рисовать, а еще - свою бабушку Галю и дедушку Сашу... Словом, обычная городская непоседа, для которой поездка в деревню Нижний Коен к родственникам - настоящее приключение. В прямом смысле этого слова так и случилось 20 сентября, когда девочка вновь приехала в деревню в гости.

- Дочка простыла немного, и чтобы мне больничный не брать, бабушка с дедушкой забрали ее к себе, - объясняет Татьяна, мама Полины.

Время - полночь, во дворе темно, хоть глаз выколи. Полина неважно себя чувствовала и не могла уснуть.

- Бабушка с дедушкой спали уже, а я смотрела телевизор. И в окно увидела яркий свет, прямо как фонарь включили. Но у соседей фонаря нет, я точно это знаю, - рассказывает Полина.

Накануне ЧП Полина простыла, поэтому гостила у бабушки с дедушкой. Фото: личный архив.

Девочка подошла к окну и поняла, что свет-то зловещий - соседский дом загорелся.

- Я сразу бабушку разбудила, рассказала ей о том, что увидела, - описывает дальнейшие события Полина.

Сразу обращаться за помощью к взрослым смелую девочку научила ее мама.

- Я в охране работаю, поэтому дочка многому у меня учится, - улыбается Татьяна. - Я ей всегда твержу: если видишь, что с кем-то случилась беда, сразу говори взрослым. Ни в коем случае нельзя молчать!

Вот Полина и сделала доброе дело. Как выяснилось, сосед в то время сидел за компьютером - играл во что-то и даже не понял, что загорелась деревянная стена дома. Только когда к нему в дом забежали люди, он понял, что случилось страшное.

А в это время маленькая Полина продолжала настоящую спасательную операцию.

Полина любит бывать в деревне. Фото: личный архив.

- Дочка сама мне позвонила и сказала, что соседям нужно вызвать пожарных. Я ей даже не успела сказать, чтобы она из дома никуда не выходила, - она трубку бросила, - не скрывает своих эмоций Татьяна. - Мне потом мама позвонила, я ей сказала, чтобы она Полину никуда не пускала. Но куда там! Дочь уже схватила ведро, набрала в него воды и понесла своему дедушке, который тоже пришел на выручку.

Сама Полина признается: огня немного испугалась.

- Я потом страх поборола и радовалась, когда пожарные приехали, - скромно говорит девочка.

А в соцсетях новосибирскую школьницу считают настоящей героиней.

- Умница, молодчина, - пишут одни.

- Медаль девочке, - уверены другие.

Насчет медали пусть решают взрослые, а вот благодарность в виде заметки о смелом поступке девочки - это мы делаем прямо сейчас. Полина, считай это наградой от нас и всех читателей «Комсомолки», которые гордятся твоим поступком!

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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