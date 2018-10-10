Сажаем рощи в городах

СЕГОДНЯ 19:50 2018-10-10T21:32:34+03:00

Изменить размер текста: A A

ГЛАВНОЕ - ТЕМП!

Город-сад - это не сказка, не привет из прошлого, а наша новая реальность. На протяжении нескольких лет в больших городах и небольших поселках становится все больше парков, скверов, уютных двориков, красивых детских площадок. Многие обновления происходят благодаря действию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Некоторые ее итоги подвели в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

И у нас лишь один вопрос: а как выглядят сибиряки на фоне других регионов? По оценке заместителя министра Андрея Чибиса, наш регион вошел в топ-11 субъектов страны с наилучшей ситуацией по основным показателям исполнения приоритетного проекта.

Успехи нам нужны, ведь в ближайшее время в России стартует новый федеральный национальный проект «Жилье и городская среда», а, как известно, более сильную поддержку получит тот, кто уже показал хороший результат. И теперь немного приятных цифр. В Новосибирской области в 2018 году запланирована сдача 173 объектов, 130 из них уже готовы. Хороший темп и качественное исполнение стали возможны благодаря тому, что большинство муниципалитетов отнеслись к программе не спустя рукава, а действительно делали все не ради галочки. В то же время в правительстве региона проводили своевременные проверки, указывали на недочеты.

ЧЕРЕПАНОВО ПОД МИКРОСКОПОМ

«Комсомолка» поучаствовала в одном из рейдов, где как раз и проверяется, как идет работа по благоустройству территорий. Мы побывали в городе Черепаново. Сделали остановку во дворе по адресу: улица Романова, 6. Территория заасфальтирована, установлен бордюр, площадки перед подъездами выложены плиткой. Вскоре здесь появятся лавочки, урны, фонари и детская площадка.

- На данный момент выполнено порядка 70% всех работ во дворе, - отчитывается замглавы администрации Черепаново Константин Молчанов. - Срок выполнения по контракту - 12 октября. Не знаю, уложимся ли… Виноваты поставщики в Красноярске и Москве, а там большая загрузка.

Следующий объект - парк «Березовая роща». Это новая территория для отдыха горожан, созданная буквально на пустыре. Название и внешний вид немного диссонируют: деревьев на площадке практически нет, но местные чиновники уверяют - деревья будут. Изначально сроки сдачи объекта были поставлены на 28 сентября этого года, однако их пришлось перенести на следующий год. Здесь уже установлена часть детского городка, в скором времени появится ограждение. В следующем году отремонтируют хоккейную коробку, смонтируют освещение, уложат дорожки, посадят деревья.

Заместитель начальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства ЖКХ Новосибирской области Наталья Аббасова рисует полную картину по области:

- У нас есть объекты, где работы в силу разных причин были начаты поздно - в августе, сейчас благоустройство идет полным ходом. 126 объектов уже завершены. В Коченево, Куйбышеве, Искитиме работы ведутся. В ближайшее время министерство планирует провести выездные проверки в Кольцово и Маслянино.

Комиссия оценила реализацию проекта в Черепаново, замечания касаются только сроков исполнения, что касается качества - огрехов не видно. Но подрядчику предстоит еще лабораторная проверка, где специалисты оценят качество, плотность уложенного асфальта. Такие проверки проходят на всех объектах.