Капитальный ремонт в Новосибирской области: слова с делами не расходятся

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-10T21:11:07+03:00

Капитальный ремонт в этом году выполнен уже более чем в половине запланированных домов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменить размер текста: A A

В 2015 году жильцы многоэтажек в конце месяца начали получать отдельные квитанции с графой «Капитальный ремонт». С тех пор о программе и ее значении было сказано немало, главный посыл - необходимость привести в порядок собственные дома. С этим не поспоришь: квартиры, подъезды, площадки, лестничные пролеты, фасады и чердаки - все это собственность жильцов, а за своим добром хозяин должен следить сам.

УСПЕТЬ ДО КОНЦА ГОДА

Заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик рассказала о важнейших показателях программы:

- В текущем году планируется капитально отремонтировать более 760 домов. Для сравнения, в 2016 году отремонтировано 569 домов, в 2017 году - 677 домов. Таким образом, мы наблюдаем постепенный плановый рост количества отремонтированных домов.

Получается, что программа работает, в регионе достаточно бойко взялись за ремонт многоэтажек. Все показатели находятся на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. По данным на 4 октября, в этом году уже отремонтированы 480 домов, это 63% от плана. В настоящее время идут работы на 210 домах, по остальным разработана проектно-сметная документация, идет конкурсный отбор подрядных организаций.

- Уже сейчас можно смело говорить, что работы, не связанные с сезонностью, будут завершены до конца года. Для себя мы определяем дату окончания всех работ - 1 декабря, - отмечает Елена Макавчик.

ПОДРЯДЧИКИ ПОД КОЛПАКОМ

- Успешная реализация программы во многом зависит от того, понимают ли сами жители важность проведения ремонта. Ответственность новосибирцев весьма высока - сбор платежей сейчас на уровне 84%, эта цифра постоянно растет. С должниками диалог налажен и идет по всем фронтам, - подчеркивает руководитель Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области Татьяна Кожевникова.

За выполнением работ идет неустанный контроль. В этом плане тоже есть подвижки: если в прошлые годы нарекания по качеству и задержки по срокам были частой практикой, то сегодня исполнителям подобные промахи обходятся очень дорого.

- У регионального оператора развита система штрафных санкций, в 2018 году они были ужесточены - за истекшие 9 месяцев сумма к выплате составила около 13 миллионов рублей, 10 из них уже получены, - описывает круговорот штрафов в фонде Татьяна Кожевникова.

Штрафные деньги будут направлены на работу с должниками - выплату судебных издержек, госпошлин.

Кроме того, активный контроль осуществляют сами жильцы домов, ведет работу технический надзор, происходит внутренний контроль со стороны регионального оператора, а после завершения ремонта на объект с проверкой выезжает комиссия, в которую входят представители всех структур. Если проблема обнаруживается после сдачи дома - например, фасад потрескался, то подрядчик устраняет огрехи в рамках гарантийных обязательств, принятых им на 5 лет.

Контроль качества и ответственность подрядчиков - далеко не полный список вопросов влияния собственников на процесс капремонта. Граждане также могут участвовать во включении многоквартирных домов в программу капремонта, определении сроков проведения работ и в случае необходимости - даже в переносе сроков ремонта своих домов на более ранние. Для этого в регионе действует специальная комиссия по определению необходимости капитального ремонта. По итогам деятельности комиссии в 2018 году капремонт уже порядка 200 домов перенесен на более ранние сроки - на 2019 и 2020 годы.