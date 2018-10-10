Давление, пульс и таблетки: кардиолог ответили на вопросы новосибирцев

СЕГОДНЯ 15:14 2018-10-10T15:18:35+03:00

Что делать, если у вас - давление и частый пульс, читайте в нашем интервью с доктором медицинских наук, кардиологом с 28-летним стажем Инессой Пак

Изменить размер текста: A A

Жители нашего региона, используя специальную форму, в течение месяца могли задавать свои вопросы кардиолог. Конечно, коснулись они очень важных тем - давление, пульс. Врач с 28 летним стажем Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина, доктор медицинских наук Инесса Алексеевна Пак ответила на них всех.

Даниил:

- Здравствуйте! Мне 41 год, беспокоит высокое давление (в среднем 145/100), особенно высокое нижнее. С чем это связано? Заранее благодарен.

Инесса Алексеевна:

- Если повышение давления повторяется или давление часто бывает выше нормы - это признаки начальной гипертонии. Нужно обязательно посетить врача. Рекомендую максимально нейтрализовать факторы риска: перейти на здоровое питание, избавиться от вредных привычек, стресса и лишнего веса, а также высыпаться.

Людмила:

- Здравствуйте! Мне 52 года, часто повышается давление до 150/90. Два раза был криз 200/100. Пульс понижен - почти всегда 50 - 60. Какие препараты порекомендуете? Хорошо помогает снижать давление Физиотенз, но боюсь его пить, так как он может снижать пульс. Каптоприл, Аналаприл и т. п. помогают плохо.

Инесса Алексеевна:

- Это та ситуация, когда нельзя по телефону определить, чем помочь человеку. Это будет некорректно. Чтобы назначить грамотное лечение, нужно иметь больше информации и сделать обследования. Из всех перечисленных вами препаратов нет тех, которые улучшают прогноз заболевания: влияние на прогноз - это значит продление жизни и предотвращение инфарктов и инсультов. Все вами перечисленные лекарства короткого действия, для контроля давления в течение суток их нужно принимать 3 - 4 раза, что неудобно. Современное направление антигипертензивной терапии - назначение препаратов, влияющих на прогноз болезни, лекарств длительного действия, еще лучше - комбинированных препаратов (два лекарства в одном).

Ирина:

- По приказу Минздрава гипертонию лечат терапевты, а к кардиологу можно попасть только после инфаркта или инсульта. Не считаете ли вы это одной из причин высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний?

Инесса Алексеевна:

- Я сомневаюсь, что все так строго регламентировано. Терапевт - врач широкого профиля. Он может лечить и гипертонию, и прочие заболевания. Но вообще это прерогатива кардиолога. Ведь нужно рассмотреть все риски, оценить состояние сердечно-сосудистой системы в целом. Другое дело, что трудно попасть к кардиологу: узких специалистов мало. Но для себя любимой, мне кажется, специалиста в нашем большом городе найти можно. Ведь на кону - ваше здоровье.

Татьяна:

- Какие продукты полезны для сердца и влияет ли лишний вес на работу сердца?

Инесса Алексеевна:

- Да, вес сильно влияет на сердечные заболевания и является одним из главных факторов риска. Самая полезная диета для сердца - средиземноморская, в которой много овощей, фруктов, вместо насыщенных жиров используется оливковое масло. В интернете можно найти и таблицу гликемического индекса. Продукты с высоким гликемическим индексом не показаны людям с сердечными заболеваниями.

Наталья Михайловна:

- Здравствуйте, доктор! Я из Академгородка, мне 76 лет, работаю в науке, рост 163 сантиметра, вес 52 - 54 килограмма. Проблемы начались с 2005 года - мелкоочаговый инфаркт, в 2006 году поставлены два стента, в 2015 году - коронарографией проверены сосуды на проходимость (до 50%). Кстати, в вашей клинике! Из года в год усиливается аритмия, желудочковая экстрасистолия, по Холтеру было 11 000 - 12 000, а теперь доходит до 33 000 в сутки. Несколько раз были приступы спастической аритмии. Никакие лекарства не действуют: ни Эгилок, ни Аллапинин, ни Сотагексал. Сейчас второй месяц пью Пропанорм 3Х150 миллиграммов. По ощущениям аритмия держится. В 2015 году была на консультации у аритмолога в клинике Мешалкина, но без пользы. Что можете посоветовать из общих соображений в такой ситуации? У меня отягощения - диабет, гипотериоз (медикаментозная норма), АД очень лабильное (от 90 до 170), пью Атаканд, Бритомар. Само собой, Кардиомагнил. Все безболевое, чувствую себя сносно, но бывают периоды дикой слабости и ощущения, что все органы не работают (куда-то пропали). Я наблюдаюсь в ДМС «Доверенный врач» - кардиолог там в затруднении, что со мной делать. А что посоветуете вы? Вот пока все. Жду ответа, как соловей лета.

Инесса Алексеевна:

- Я уже говорила, что крайне сложно отвечать на вопросы заочно: слишком мало информации. Вы же предоставили достаточно информации: вес, рост, когда заболели и т. д. Коронарография показала проходимость сосудов в 50%, и с тех пор прошло три года. Возможно, происходит естественное течение болезни - атеросклеротические бляшки зарастают, и заболевание прогрессирует. Есть вероятность, что сужения достигли уже того уровня, когда требуется хирургическое вмешательство. Нужно вновь провести коронарографию.

Татьяна:

- Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, что делать: ребенку 1 месяц, на УЗИ сердца поставили диагноз «аневризма». Кардиолог сказала, что по сути это не аневризма, а неоднородность ткани, характерная для новорожденных. Овальное окно открыто. В дальнейшем овальное окно закроется, ткань станет однородной и псевдоаневризма уйдет. Поэтому доктор поставила ребенка на учет и назначила повторное УЗИ в 6 месяцев. Подскажите, действительно ли эта псевдоаневризма уйдет? И вообще, что это за явление? Может, следует обратиться в клинику для более детального обследования? Спасибо.

Инесса Алексеевна:

- Я не детский врач, но в рамках общей компетенции могу сказать, что открытое овальное окно существует у любого плода. По статистике, открытое овальное окно сердца имеют 40 - 50% здоровых детей в возрасте до 5 лет и 10 - 35% (по разным данным) взрослого населения.

Поэтому нужно сделать УЗИ сердца в динамике. И нужна консультация кардиолога, чтобы не пропустить сопутствующие открытому овальному окну другие аномалии сердца.

Ольга:

- У мужа последние два дня сжимает в середине грудины, он нервничает. Я переживаю, так как он в это время на работе. Муж работает в вечернее и ночное время, он звукорежиссер. Еще у него болела шея пару дней назад (поспал на автомобильной подушке «Антистресс», и сразу заболели шея и голова). Переживаю, когда муж на работе, боюсь серьезных последствий.

Инесса Алексеевна:

- Нужно знать возраст мужчины, потому что чем старше человек, тем выше вероятность заболевания сердца. Инфаркты нынче помолодели, поэтому ничего нельзя оставлять без внимания. В 40 лет мужчине нужно выполнить скрининг сердечной системы, необходимы нагрузочные пробы. Потому что на УЗИ эти патологии не видны.

Татьяна Викторовна:

- Здравствуйте. Мне 78 лет. Я страдаю от прогрессирующей слабости. При этом давление опускается до очень низких отметок, 90 - 60 и ниже. При этом пульс часто высокий: 70 и выше. Норма для меня - до 60, дальше следует ухудшение самочувствия. Кардиограммы, УЗИ сердца и шейного отдела позвоночника (у меня хондроз) никаких заметных, по словам врачей, отклонений не показали. Между тем я задыхаюсь при ходьбе и нередко почти теряю сознание (темнеет в глазах). Я еще работаю, и внезапные приступы слабости для меня большая проблема. Если возможно предположить причину без бесконечных и по сути бесполезных обследований, то буду очень благодарна.

Инесса Алексеевна:

- УЗИ не показывает состояние сосудов сердца. Нужны именно нагрузочные исследования. Необходимо выяснить, нет ли сужений сосудов - возможно, в этом причина слабости. Такое давление не позволит вам активно работать. Чем ниже давление, тем выше пульс, поэтому в первую очередь нужно скорректировать давление, а оно должно быть не ниже 100 - 110. Врач должен скорректировать медикаментозное лечение. Также необходимо проверить эндокринную систему.

Жанна:

- Добрый день! Моя мама проходила обследование в клинике Мешалкина около двух лет назад, после чего ей назначили лечение - прописали большое количество лекарств. В день она должна пить около 10 таблеток. Сейчас мама уже не может пить их так много, так как это отражается на желудке, который стал болеть. Но если она не пьет назначенные таблетки, то ей становится хуже. В результате она принимает их в уменьшенном количестве. Мама не может заснуть - хочет, но не может; Засыпает под утро, хотя ложится в 22 - 23 часа, но зачастую может и вообще всю ночь не спать, просидев у открытого окна, чтобы было больше воздуха. Также часто бывает страх закрыть глаза, болит в груди. Отекают щиколотки. Это основные симптомы. Скажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации? К кому обратиться? Возможно ли пересмотреть список лекарств и назначить их в реальном количестве?

Инесса Алексеевна:

- Нужно вновь обратиться к кардиологу. Думаю, что маме уже больше 60 - 65 лет. А чем старше человек, тем больше заболеваний. Чтобы удержать пациента на определенном уровне, нужно медикаментозное лечение, поэтому, когда таблеток много, очень важно верно подобрать их дозу. Современная кардиология идет по пути фиксированных комбинаций препаратов - это удобнее и безопаснее. Нужно обратиться к врачу, чтобы подобрать такие препараты.

Вера:

- Здравствуйте! В 11 лет у меня обнаружили порок сердца, открытое овальное окно. Оперировать не стали, посчитав порок незначительным. С учета у кардиолога впоследствии сняли, сказав, что годам к 20 все само пройдет. Сейчас мне 40, и заболевание не прошло. Остался свищ 4 - 5 миллиметров. А года три назад стали появляться давящие боли в верхней части за грудиной (будто пяткой наступили) и на 1,5 - 2 пальца левее. При болях тахикардия 85 - 90 и ощущение удушья, давление поднимается незначительно. При обращении к кардиологу сделали УЗИ, ЭКГ, обследовали у эндокринолога и сказали, что с таким состоянием даже в армию забирают. Но мне от этого не легче. Назначили Аспаркам и Бисопролол. Есть ли повод для беспокойства?

Инесса Алексеевна:

- Между овальным окном и пороком сердца есть серьезная разница. Если окно больше 5 миллиметров - то это уже повод для обращения в