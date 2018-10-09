2018-10-09T19:02:37+03:00
Здоровье

Сибиряки стали осторожнее: клещи покусали на треть меньше людей, чем в прошлые годы

В регионе подвели итоги сезона клещевого энцефалита и боррелиоза.
Александра БРУНЯ
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В этом году клещевым энцефалитом в регионе заразились 99 человекВ этом году клещевым энцефалитом в регионе заразились 99 человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Осень в этом году балует сибиряков теплыми денечками, но уже достаточно холодно и для клещей, хотя они чувствуют себя вполне комфортно при температуре выше +5. В любом случае, в Новосибирской области подводят итоги - сколько сибиряков покусано за минувшие весну и лето и сколько из них заболели опасными инфекциями.

- Единичные случаи укусов клещей бывают в октябре и ноябре, - рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. - Но уже сейчас можно подвести итоги сезона. В структуре всего клещевого энцефалита 70% в этом году занимают тяжелые формы инфекции.

Региональный Роспотребнадзор поделился более конкретными цифрами - клещевым энцефалитом в этом году заразились 99 сибиряков, а клещевым боррелиозом - 165 человек. Но в целом клещи покусали в этом году народу меньше на треть по сравнению с прошлым сезоном, а именно 15 тысяч человек. Получается, что каждый 180-й житель нашего региона хоть раз за сезон обращался к врачам из-за укуса.

Для того чтобы пострадавших от опасного членистоногого было меньше, в этом году обработали около 14 тысяч гектаров лесов, загородных лагерей, кладбищ и парков. Но лучшая защита от клещевого энцефалита - это, безусловно, прививка.

- Сейчас началась пора вакцинации. Первая прививка ставится осенью, вторая - весной и третья - через год, - объяснила Лариса Позднякова.

Статистика заболеваемости после укуса клеща.

Статистика заболеваемости после укуса клеща.

Поставить вакцину можно в поликлинике бесплатно. Достаточно обратиться к своему участковому врачу. Мы решили проверить это утверждение.

- По направлению от терапевта, конечно, бесплатно ставим прививку и взрослым, - ответили в Городской поликлинике № 17.

- Пока вакцина есть в наличии, можно привиться по расписанию прививочного кабинета. Оно висит на стенде. Сначала проводится осмотр врачом, а затем ставится вакцина, - объяснили в Городской поликлинике № 7.

Без осмотра врача прививку не поставят даже за деньги. Человек должен быть здоров, чтобы избежать негативных реакций организма. В частных медцентрах города, как и в государственных учреждениях, вакцина российского производства. Стоимость прививки вместе с осмотром врача колеблется от 1 до 1,5 тысячи рублей.

СПРАВКА «КП»

Клещевой энцефалит - природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - инфекционное заболевание, поражающее кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце.

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