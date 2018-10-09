2018-10-08T13:57:30+03:00
Экономика

«Можно говорить о стабилизации рынка»: «Искитимцемент» увеличил объемы производства на 1,6%

Компания модернизирует производство почти на полмиллиарда рублей [фото, инфографика]
Александра БРУНЯ
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Владимир Скакун: - Мы реализуем масштабную инвестиционную программу.Владимир Скакун: - Мы реализуем масштабную инвестиционную программу.Фото: Александра БРУНЯ
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84 года «Искитимцемент» производит качественный цемент, благодаря которому построено множество значимых для города зданий. И с каждым годом компания развивается - впереди у нее множество проектов, а пока производитель подвел первые итоги этого года.

В Чернореченском карьере добывают сырье для цемента. Фото: Александра БРУНЯ

В Чернореченском карьере добывают сырье для цемента.Фото: Александра БРУНЯ

- Наблюдается легкое понижение объемов реализации продукции, но в целом можно говорить о стабилизации рынка. За девять месяцев мы произвели на 1,6% больше цемента, чем за тот же период прошлого года, - рассказал генеральный директор «Искитимцемента» Владимир Скакун. - По нашим прогнозам, за этот год мы произведем около 1 миллиона тонн цемента.

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«Верны политике экологической ответственности»

Генеральный директор также рассказал об инвестиционных проектах предприятия. «Искитимцемент» активно вкладывает средства в модернизацию производства.

- Мы реализуем масштабную инвестиционную программу. Запустили в этом году уникальную полностью автоматизированную водоподъемную станцию за 55,7 миллиона рублей. В нашей стране подобная есть только в Якутии, на реке Лене. У станции нет ни дамб, ни ковшей. На дне стоят три водозаборных устройства с фильтрами. Эта станция безопасна для рыб и их личинок и обеспечивает технической водой три предприятия в городе, - отметил Владимир Скакун. - Мы остаемся верны политике экологической ответственности. Заменяем систему очистки на одной из печей на новейший фильтр - выбросы в воздух сократятся в разы. Также сейчас строим сепараторную установку для одной из цементных мельниц, вкладывая 260 миллионов рублей. И после ее запуска в производство в 2019 году мы сможем увеличить долю выпуска высокомарочного цемента.

В этом году «Искитимцемент» запустил уникальную полностью автоматизированную водоподъемную станцию. Фото: Александра БРУНЯ

В этом году «Искитимцемент» запустил уникальную полностью автоматизированную водоподъемную станцию.Фото: Александра БРУНЯ

«Защищаем интересы потребителя»

Завод активно противодействует тем, что кто подделывает продукцию.

- Мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы защититься самим и защитить потребителей от фальсификации в соответствии со всеми требованиями, - объясняет Владимир Скакун. - Тем не менее на рынке, к сожалению, можно встретить фальсификат. И 90 - 95% подобной продукции реализуется в мешках по 50 килограммов. Мы постоянно повторяем и сделаем это вновь: не покупайте цемент в придорожных точках или в частном секторе.

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Компания недавно пошла на серьезный шаг в борьбе с подделками - поменяла дизайн упаковки. Конечно, это дополнительные затраты, но что делать… Цемент крайне важен при строительстве. Если он некачественный, может случиться трагедия: обрушение унесет человеческие жизни, «химия» в цементе будет травить жителей долгие годы.

Компания поменяла дизайн упаковки, чтобы защитить покупателей от фальсификата. Фото: Александра БРУНЯ

Компания поменяла дизайн упаковки, чтобы защитить покупателей от фальсификата.Фото: Александра БРУНЯ

- Недавно поменяли дизайн. Все привыкли видеть вертикальное расположение надписей, сейчас оно горизонтальное. Работаем на опережение, - подчеркивает генеральный директор компании. - Мы проводим мониторинг точек розничной продажи фасованного цемента. Обращаемся в соответствующие органы с заявлениями.

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В общем, бороться заводу приходится не только за рынок и экологию, но и за то, чтобы потребители не страдали от недобросовестных дельцов. И надо сказать, это получается.

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На правах рекламы

Огромная труба печи при температуре 1600 градусов плавит сырьё для цемента завода Искитимцемент.

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