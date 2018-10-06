Историк на хайпе: новосибирский учитель ставит пятерки за селфи

СЕГОДНЯ 19:48 2018-10-06T19:57:19+03:00

Школьники в восторге: они не только не пропускают уроки, но и благодаря необычным заданиям хорошо знают предмет

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Учение - свет, а когда урок не знаешь - тьма кромешная и стыдоба с двойкой в дневнике. Приятного мало, но ничего не поделаешь: кому-то физика и алгебра близка и понятна, а история - черная дыра. Вроде учишь, понимаешь, но пробуешь пересказать и осмыслить - как глухонемой становишься. Вот не помню ничего, и все тут! Может быть, поэтому 38-летний Артем Лебедев, учитель истории и обществознания из Новосибирского педагогического лицея имени Пушкина, и сел за компьютер. Преподаватель на короткое время стал программистом и завел свой сайт, где общается с детьми. Придумал, как сделать свои уроки и домашние задания такими, которые хочется выполнить, чтобы получить пятерку. Сказано - сделано. На своем сайте учитель выкладывает интересные тексты, связанные не только с историей, и фотографии.

«ЕГЭ - ЭТО ПРОСТО НАТАСКИВАНИЕ ПО ТЕСТАМ»

Первый вопрос, который мы задали педагогу: а зачем вообще ему это надо? Заморочки в виде сайта, ежедневные ответы на вопросы детей… Школы ему мало? У Артема Владимировича на это есть простой ответ:

- История и обществознание - гуманитарные науки, но на ЕГЭ эти предметы сдаются письменно. А в большей степени это тестовые задания. Обучение навыку грамотного построения устной речи отступает на третий план. Тесты можно зазубрить, но суть пропадет - ребенок не будет знать и понимать историю, рассуждать о событиях, понимать суть эпох.

В общем, Лебедев считает, что помощь учителя детям просто необходима. И с ним не поспоришь. А как достучаться до школьника? Правильно: говорить с ним на одном языке.

СЕЛФИ В ПОМОЩЬ

В лицее педагог преподает уже 15 лет. А нынешние дети не в библиотеках часами сидят - в Инстаграме. Туда-то и стал «стучаться» Лебедев: просить сделать своих подопечных то, что они любят больше всего, - селфи. На этом Лебедев и решил строить задания.

Например, детям нужно было посетить книжный фестиваль «Книгофест» и заработать баллы. Но недостаточно просто прийти и «себяшку запостить» - надо еще и ролик сделать из лекции, которую там прочли. А если ученик и со спикером сфотографируется, а также пообщается с ним и возьмет автограф, то получит от учителя дополнительные баллы. И весело, и, самое главное, познавательно! А лальше остается перед классом выступить с сообшением о посещенном мероприятии, сформулировать актуальность прослушанной лекции, выделить основные моменты. И вот в дневнике - пятерка!

А теперь - о том, как это работает. На последнем «Книгофесте» школьница Алена прослушала лекцию историка Александра Соколова «Мир древних людей - вымышленный и реальный», сделала селфи и запись, взяла автограф, потом сделала доклад для класса и получила пятерку.

- Артем Владимирович, задания ведь, можно сказать, легкие: сходила, сфотографировала… А что в голове останется?

- Главное в том, что ученик вышел за рамки школьного учебника. Считайте, открыл для себя что-то новое. Ну и давайте признаемся: чтобы сделать фото с лектором, ученица была вынуждена (если так можно сказать) слушать всю лекцию - и лишь затем фотографироваться. В общем, чтобы получить свои баллы, ученики прикладывают усилия. Да еще какие!

Кстати, ленивцам Артем Владимирович говорит как на духу:

- Если вам стало скучно, вы торопитесь, считаете, что зашли не туда, то уходите. И никто вас не осудит.

Один из мемов, которые придумали ученики историка. Фото: личный архив

А тем, кому его педагогический метод пришелся по душе, предлагает не останавливаться:

- Лидер группы может получить до двух пятерок - за себя и за руководство группой. Но только при условии, что каждый участник группы получит не менее одного балла.

Есть и другие творческие задания, которые помогают не только подумать над пройденным материалом, но и проявить себя в творчестве - нарисовать мем на пройденную на уроке тему.

ЗАДАНИЯ - ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Дети, конечно, обожают селфи и мемы. И от своего педагога в восторге.

- Мне всегда нравились необычные задания. В том числе люблю посещать различные мероприятия. В большинстве своем это весело, - говорит одиннадцатиклассница Алена. - А такие задания, как мемы, например, хоть и ставят в ступор ненадолго, но только от удивления. В составлении мемов я не ас, но тему эту запомнила прекрасно. Еще бы - такие ассоциации! Молчу уже про то, как все знакомые обзавидовались моим домашним заданиям.

Разумеется, необычные задания - это не обязаловка для учеников. Стандартные «домашки» тоже есть.

- Все участвуют добровольно, так что если задание не по нраву, то делать его никто не заставляет. Альтернатива для тех, кто не хочет их выполнять, - работа по учебнику, - объясняет Артем Владимирович. - Это тезисы и пересказ параграфа или обычное эссе на определенную тему.

Но главное в том, что благодаря таким заданиям дети хорошо сдают ЕГЭ и подтверждают забытый тезис: школьные годы и сейчас чудесные, особенно когда не зубришь, а рисуешь мемы.