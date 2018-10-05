«Академия безопасного вождения Ford» доехала до Сибири

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-05T13:31:18+03:00

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Международныи социальныи проект Ford Driving Skills for Life («Академия безопасного вождения Ford») объявляет о старте бесплатных тренингов в 2018 году. Пятая — юбилеи ная! — «Академия» для начинающих водителеи начинает свою работу в октябре в Новосибирске, Красноярске и Иркутске.

Первые занятия «Академии» стартуют в Новосибирске и будут проходить с 11 по 14 октября. Затем акция пройдет с 18 по 21 октября в Красноярске и с 25 по 28 октября в Иркутске. Сам курс рассчитан на четыре часа и разделен на практическую и теоретическую части. Для того, чтобы стать участником программы, необходимо предварительно зарегистрироваться на саи те www.dsflford.ru.

Новосибирская область является крупнеи шим транспортно-распределительным и транзитным узлом Восточнои части России, а Новосибирск — одним из крупнеи ших городов Сибири. По данным статистики за 2017 год в Сибирском федеральном округе произошло 1308 ДТП по вине водителей со стажем до двух лет, в которых погибло 108 и ранено 1938 человек. В период с января по июль 2018 года в регионе произошло 537 ДТП, в которых погибло 37 и ранено 798 человек (анализ данных выполнен экспертным Центром «Движение без опасности» на основании статистики, предоставленной ГИБДД МВД РФ).

В период с августа по октябрь число ДТП в регионе возрастает и по сравнению с маем-июлем ДТП становится больше на 21%*. На этот период приходятся отпуска, начало учебного года и первые заморозки, что дополнительно осложняет дорожную обстановку, в том числе для начинающих водителеи . Особые климатические условия региона заставляют водителеи постоянно адаптировать свои стиль вождения под быстро меняющиеся погодные условия, — навык, которым в недостаточнои мере владеют начинающие водители из-за нехватки опыта. Именно для них предназначены тренинги по навыкам безопасного вождения.

Неопытные водители часто попадают в ДТП именно из-за неверно принятого решения в сложных погодных условиях. «Академия безопасного вождения Ford» учит правильно реагировать на различные нештатные ситуации на дороге.

Опыт, полученный за четыре года проведения тренингов в России, позволил значительно дополнить и расширить программу занятий «Академия безопасного вождения Ford».

Нововведения в тренингах «Академии» в 2018 году включают:

- элемент защитного торможения – начинающие водители смогут на практике отработать ситуацию экстренной остановки автомобиля безопасно для себя и окружающих, что особенно актуально для сложных погодных условий Сибири;

- упражнение на объезд препятствия – каждый участник тренинга на себе испытает последствия отвлечения внимания за рулем, способного привести к заносу и возникновению аварийной ситуации на любом покрытии;

- отдельный блок по безопасной перевозке детей – тренеры «Академии» расскажут, как правильно и безопасно перевозить детей разного возраста в автомобиле.

Обучать начинающих водителей будет профессиональная команда «Академии безопасного вождения Ford», победители российских и международных автосоревнований и прошедшие специальную подготовку у зарубежных коллег инструкторы.

Уникальная обучающая программа «Академия безопасного вождения Ford» была запущена в России компанией Ford Motor Company Fund в 2014 году в сотрудничестве с экспертным центром «Движение без опасности». Целью проекта является бесплатное обучение начинающих водителей навыкам безопасного вождения. На данный момент тренинги прошли уже более чем в 15 регионах России, в них приняли участие более 10 000 тысяч человек, в том числе 500 водителей школьных автобусов. «Академия безопасного вождения Ford» в России призвана внести свой вклад в создание системы непрерывного образования в области безопасности дорожного движения, тем самым повысить уровень культуры на российский дорогах и сократить количество ДТП с участием начинающих водителей. Благодаря росту общественного внимания, за последние 3 года количество ДТП в России с участием начинающих водителей снизилось на 29%.

Обратим внимание, что глобальная социальная программа Ford Driving Skills for проходит в США с 2003 года, с 2013 года реализуется в Европе, а с 2014 года – и в России. Ford Driving Skills for Life – первый проект в истории автопрома, направленный на проведение бесплатных практических тренингов по комплексной подготовке для водителей, недавно получивших права. За 15 лет существования программы обучение прошли около миллиона водителей по всему миру.