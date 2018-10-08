Друзья - о погибших в Кузбассе новосибирских дайверах: «Их сгубил «азотный наркоз»

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-08T12:40:31+03:00

Опытные водолазы предполагают, что организм одного из погружавшихся на дно карьера перенасытился азотом. А второй сибиряк не смог его спасти.

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Марганцевый карьер в соседней Кемеровской области новосибирские дайверы облюбовали в прошлом году. Глубина в некоторых местах достигает 36 метров, красивый рельеф дна. Да и расстояние от Новосибирска до села Красное Ленинск-Кузнецкого района, в 4 километрах от которого находится карьер, - по нашим меркам небольшое. В общем, место стало, если можно так сказать, культовым для профессионалов.

В минувшую субботу, 6 октября, впервые совершить в этом месте погружение решили и трое новосибирцев: 65-летний Владимир Забелин, 49-летний Игорь Моргунов и 49-летний Константин Гуляев.

- Все трое - очень опытные дайверы, 15 лет стажа. У каждого есть семья, дети, - говорит Максим Первушин, руководитель дайвинг-центра «Нерпа». - С Владимиром и Константином мы были вместе в Египте, знаю, что они погружались в Индонезии. Был у них подобный опыт и в холодных водах Норвегии.

А вот на кемеровский карьер трое сибиряков приехали впервые. Но во время погружения случилась беда, и на поверхность смог подняться только один Константин.

- Мужчина пояснил, что дайверы планировали опуститься на глубину до 20 метров, однако Константин почувствовал нехватку кислорода - и начал всплывать, - рассказывают в Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

Немного подождав своих знакомых, которые так и не появились на поверхности воды, он обратился к другим аквалангистам с просьбой о помощи в поиске. Но самостоятельно найти дайверов не удалось…

Константин Гуляев почувствовал нехватку кислорода и успел подняться на поверхность. Фото: соцсети.

Спасатели МЧС, имеющие допуск на погружение на глубину до 20 метров, не нашли тела сибиряков. Тогда на помощь пришли новосибирские дайверы, которые могут погружаться на глубину до 60 метров. Они и подняли со дна тело Владимира Забелина.

- Оборудование погибшего аквалангиста осмотрено, по предварительной информации, оно было исправно. На специальном датчике, закрепленном на его руке, зафиксировано погружение на глубину 49,7 метра, - продолжают следователи.

Почему вместо 20 метров сибиряк спустился на глубину 49,7 метра? На этот вопрос нам ответил профессиональный дайвер.

- Вероятнее всего, один из погибших получил «азотный наркоз» - это состояние, когда организм перенасыщается азотом и человек впадает в эйфорию. Он начинает спускаться быстрее, чем положено, не контролирует ситуацию. Второй дайвер просто пытался его спасти, - считает Максим Первушин, руководитель дайвинг-центра «Нерпа».

Сейчас водолазы Кемеровской области пытаются поднять со дна тело Игоря Моргунова - если у них не получится, то новосибирские дайверы соберут свою команду и поедут в Кузбасс.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших дайверов.