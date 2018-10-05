Важнее жизни: сибирячка рискнула родить ребенка после пересадки печени

СЕГОДНЯ 15:43 2018-10-05T16:19:45+03:00

Елене Федоренко пересадили печень в 2014 году, а через год она стала счастливой мамой. Фото: Александра БРУНЯ

Женщина откровенно рассказала о том, насколько ей было страшно и как помогали врачи

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Артему Федоренко скоро исполнится три года. Он держит маму за руку, ловко шагая по ступенькам и считая:

- Один, два, три…

Малыш сейчас даже и не подозревает, сколько переживаний, хлопот было у его мамы и как пристально врачи следили, чтобы мальчик появился на свет здоровым.

Его маме - Елене Федоренко - пересадили печень, и, на первый взгляд, казалось, что счастье материнства уже невозможно. Но так говорили лет 20 назад, когда медицина развивалась не так стремительно, как сейчас. Никому и в голову не пришло бы, что после сложнейшей операции женщина может подарить новую жизнь. А сейчас мы пишем об этом очень спокойно и с радостью.

- У меня болела печень, и еще в 2012 году обследования у врачей показали, что это альвеококкоз (паразит в печени, вызывающий опухоль. - прим. авт.). В ноябре мне сделали операцию, а через год я опять заболела. Все клетки удалить не получилось. И в 2014 году меня поставили в лист ожидания на пересадку, - вспоминает Елена.

Через пять месяцев нашелся донор. Пересадка прошла успешно. И на этом можно было бы поставить точку, сказав, что Елена наблюдается у врачей, ведет обычную жизнь. Но сама женщина эту самую точку ставить и не пожелала - через восемь месяцев тест на беременность показал две полоски.

Артем - очень активный и разговорчивый мальчик.Фото: Александра БРУНЯ

- Страшновато было. Трансплантологи предупреждали: можно планировать беременность хотя бы через год, но получилось пораньше, - пожимает плечами

Елена. - Сейчас точно не вспомню, но раз-два в неделю приходила в больницу. Консультация трансплантолога, гинеколога, сдача анализов - и так по кругу. 16 ноября 2015 года у меня родился Артемка.

В Новосибирске всего пять таких женщин, как Елена. Три из них родили детей после пересадки печени, а две - после трансплантации почки.

- Первая такая беременность случилась в 2014 году. Мы мало что знали, потому что литературы на эту тему оказалось немного - несколько статей. Но все прошло прекрасно, - рассказала Олеся Науменко, заведующая акушерско-гинекологическим отделением поликлиники Новосибирской областной клинической больницы. - Мы уже даже по второму кругу пошли. Наша первая пациентка - Алена Чуприна, которая родила сына четыре года назад, сейчас опять беременна. Ждет малыша в феврале.

Врач призналась, что, конечно, к таким женщинам внимание специалистов более пристальное.

- Контролируем функции печени или почек, а также дозы иммунодепрессантов (препараты, которые после пересадки пациент принимает постоянно. - Прим. авт.). Самое грозное осложнение - отторжение трансплантата, которое возможно в любой момент. Ведение такой беременности - совместный труд врачей в течение девяти месяцев, - подчеркивает специалист.

...А Артемка, пока мы разговаривали, уже выстроил пирамидку из кубиков, двести раз повторил слово «мама» и задал приблизительно такое же количество вопросов ей, перетрогал микрофоны и диктофоны журналистов и четко и громко напомнил всем свою фамилию. Мы, конечно же, выполнили его просьбу и ничего не перепутали!