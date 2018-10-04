Страховая компания «РЕСПЕКТ» готова принять участие в достройке проблемных объектов «ПТК-30»

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-04T13:38:18+03:00

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Арест руководителей ГК «ПТК-30» Владимира и Антона Коноваловых - неприятное событие для многих новосибирцев. Объекты, которые возводит группа компаний, не сданы, несколько домов до сих пор на нулевом этапе строительства. Дольщики бьют тревогу: они не хотят пополнить когорту обманутых. По федеральному законодательству все жилые строения должны быть застрахованы. Объекты «ПТК-30» в свое время взяла на себя страховая компания «РЕСПЕКТ» - первые лица внимательно следят за развитием событий в Новосибирске и готовы приложить усилия к разрешению ситуации в пользу вложившихся в стройку людей.

Генеральный директор СК «РЕСПЕКТ» Александр Артамонов и советник компании Семен Жаворонков выступили с публичным заявлением для новосибирских властей и дольщиков.

- До 2017 года застройщик демонстрировал положительную динамику, это показывали в том числе и камеральные выездные проверки. В прошлом году ситуация резко изменилась, сейчас мы можем подозревать, что это связано с нецелевым расходованием средств застройщиком. В декабре прошлого года мы обратились с официальным письмом к региональным властям, где озвучили свои опасения. - Александр Артамонов рассказывает, как развивалась ситуация в последнее время. «РЕСПЕКТ» имеет дело с четырьмя основными проектами, это жилые комплексы «Ваш Выбор», «Времена Года», «Радуга» и «Деловой Квартал». Из 16 домов этой группы только по четырем готовность превышает 50%, по остальным готовность практически нулевая.

Семен Жаворонков пояснил, как в СК «РЕСПЕКТ» видят решение проблемы:

- У нашей компании есть положительный опыт и в профилактике страховых случаев, и в достройке объектов при использовании различных действенных механизмов. Понятно, что меры надо принимать оперативно: впереди зима, без консервации стоимость объектов закономерно увеличится, поскольку любой простой объектов влечет за собой дополнительные расходы, которые первоначально не закладывались в экономику. Входя в стройку следующей весной, в обязательном порядке нужна будет переоценка. Мы открыто заявляем о готовности к сотрудничеству с властями региона и города Новосибирска. Учитывая подозрения правоохранительных органов в нецелевом расходовании средств, мы готовы рассматривать участие в софинансировании строительства в случае смены застройщика и оказание необходимой организационной и юридической помощи участникам долевого строительства. По федеральному закону достройка сложных объектов может сегодня осуществляться из средств созданного для этих целей государственного компенсационного фонда долевого строительства. И страховщики намерены вести диалог как с фондом, так и с профильными комитетами Думы, чтобы объекты можно было достраивать с использованием всех возможных механизмов, что поможет ускорить необходимые процессы.

Отметим, что СК «РЕСПЕКТ» имеет успешный опыт в работе с достройкой непростых объектов. Так, на данный момент на этапе сдачи находятся жилые комплексы в Чебоксарах и Ярославле.