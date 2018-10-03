Научить ученого

СЕГОДНЯ 18:10 2018-10-03T18:12:52+03:00

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Сегодня слово «аутизм» ни для кого не надо расшифровывать. Подумайте, наверняка у кого-то из ваших знакомых есть дети с таким диагнозом. Этиистории рядом, их очень много, но до сих пор инклюзивное обучение ребят с расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных российских школах - большая редкость.

В образовательном центре «Горностай» в Советском районе Новосибирска в прошлом году открылся ресурсный класс такой направленности. Там занимаются всего шесть детей, ведь это большая нагрузка и для педагогов, и для самих воспитанников. За год работы этого класса в учебное заведение обратилось большое количество родителей из разных регионов Сибири - некоторые даже готовы были переехать в наш город, для того чтобы получить возможность обучаться здесь. Класс посещали и педагоги из других школ: у учителей и директоров есть желание перенять опыт. Но за один день всего не освоишь. Именно в надежде развить систему, спровоцировать рост количества подобных классов и был создан проект «Центр практической подготовки специалистов в области обучения детей с расстройствами аутистического спектра на основе методик с доказанной эффективностью».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Главные инициаторы проекта - родительская организация, а именно Автономная некоммерческая организация помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Атмосфера». Эти люди обратились с идеей к депутату Совета депутатов города Новосибирска и директору гимназии «Горностай» Ирине Путинцевой и тут же получили поддержку.

- Наши родители занимают активную позицию, они говорят о проблемах детей с аутизмом на всех уровнях - городском, региональном, федеральном, международном. В прошлом году мы вместе подали заявку в Фонд президентских грантов для открытия образовательного центра. Наша заявка победила в конкурсе, и теперь мы начинаем работу на базе гимназии «Горностай». Центр будет вести подготовку специалистов с погружением на основе модели нашего ресурсного класса. Акцент будет сделан на практическом обучении, - рассказывает Ирина Путинцева.

Евгений Бондарь.

Президент АНО помощи людям с РАС «Атмосфера» Евгений Бондарь считает, что основная проблема, препятствующая созданию эффективной государственной системы образования детей с аутизмом, - это дефицит педагогических кадров, владеющих специальными эффективными методиками обучения.

- На базе нашего проекта мы приглашаем педагогов пройти стажировку. Процесс обучения организуется следующим образом: сначала теоретический курс, онлайн-лекции и тестирование, потом педагоги приходят в наш класс, смотрят, как работает система, и пробуют взаимодействовать с детьми. После чего, если в школу придет ребенок с аутизмом, учитель уже не будет в ужасе от неизвестности. Пройдя стажировку, он, конечно, не станет экспертом, но получит базовые знания, поймет, в каком направлении нужно двигаться дальше, - считает Евгений.

Пройти курс бесплатно может любой педагог, но направлен проект на то, чтобы в будущем на базе школ появлялись именно ресурсные классы. Сейчас занимаются 8 учителей - по четверо из двух школ, которые уже открыли у себя подобные классы.

Проект невозможно было бы реализовать без научной базы, сотрудничества с Новосибирским государственным университетом - это и теоретическая, и практическая основа. Автор курса, куратор ресурсного класса в ОЦ «Горностай», поведенческий аналитик и научный сотрудник НГУ Анна Трубицина рассказала о том, с чем придется столкнуться педагогам в процессе обучения:

Анна Трубицина.

- Дети с расстройством аутистического спектра не работают за социальное подкрепление, за привычное «молодец». Они могут лечь на пол и не заниматься. Модель «учитель - ученик» здесь не работает. Сначала с детьми необходимо установить сотрудничество, сформировать учебное поведение. Когда ученик приходит в ресурсный класс, проводится тестирование навыков - освоенных и тех, над которыми надо работать, и на основании результатов создается индивидуальная программа обучения. Эти и другие полезные знания вы получите в теории и на практике.

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