Маленький герой: в Новосибирске 5-летний мальчик спас маму, у которой случился приступ

СЕГОДНЯ 14:57 2018-10-03T15:09:08+03:00

У Артема три сестры, две из них близняшки - Елизавета и Мария, и самая старшая Мая. Так что растет он в малине! Фото: личный архив.

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У Карины Сорокиной четверо детей - три дочери и сынок. Опытная мама. Старшие пока гостят у бабушки, поэтому утром 1 октября Карина была дома вдвоем с пятилетним Артемом. Женщина должна была отвести сына в детский сад. Но Артем закапризничал, не захотел никуда идти. И в этот момент Карина, которая и так страдала от высокого давления, почувствовала себя плохо.

- Давление часто поднимается, тем более осень наступила... Тонометра у меня нет, и я даже не знала, что со мной. Голова очень сильно разболелась, я выпила цитрамон, но он, видимо, не сразу помог. Руки, ноги стали неметь, голова - кружиться, и я прилегла на диван, - описывает события Карина. - Больше ничего толком не помню.

Из-за высокого давления женщина потеряла сознание. Артем звал маму, тянул за руку, но она никак не реагировала. Тогда он взял мамин мобильный телефон и набрал 112.

- Откуда сын номер знал? Пять лет назад мы пережили очень сильный пожар, наш дом полностью сгорел. Тогда дочерям-близнецам было по 7 лет, а старшей - 12 лет. И мы в апреле выбежали ночью из дома раздетые. Через две минуты обвалилась крыша - потолок просто рухнул. Я такой стресс пережила. После этого я всегда детей учила при малейшем запахе и опасности набирать 112. Потому что у служб постоянно меняется номер, а 112 - единый для всех, - объясняет женщина. - И все мои дети знают, как звонить и куда. С Артемом особенно часто беседы провожу.

Карина Сорокина постоянно говорит детям, что в случае беды нужно звонить 112. Фото: личный архив.

Мальчик стал объяснять оператору, что случилось. Но вот беда: Артем не знал номер дома - семья переехала в новую квартиру совсем недавно, и ребенок просто не успел его запомнить. Он назвал спасателям лишь улицу.

- Во время разговора мама приходила в сознание, мальчик даже давал ей трубку телефона, но женщина толком не могла говорить, - рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

И женщина сначала ошиблась: назвала номер дома без нужной дроби. Поэтому спасатели приехали не туда.

- Артем потом мне сказал, что хотел назвать им цвет дома. А еще увидел, что я лежу как мертвая и язык набок, - говорит Карина.

Конечно, всего этого женщина не помнит. Как и того, что сама помогла сыну и всем участникам спасательной операции:

- Мне потом рассказали, что, когда врачи «Скорой» нас уже искали, я немного очнулась и сказала сыну правильный номер дома.

Артему всего 5 лет, но он уже настоящий мужчина. Защитник и опора мамы. Фото: личный архив.

Спасатели и врачи стучали в квартиру и хотели уже выламывать дверь, но Карина смогла подняться и, держась за стенку, добралась до замка.

- Помню, что голова болела и кружилась так, что невозможно было нормально смотреть вперед, - признается сибирячка.

Медики сказали, что состояние женщины было близко к инсульту. И кто знает, чем закончилась бы эта история, ели бы не пятилетний мальчик. Получается, Артем спас маму от самого страшного…

- У моих детей, кроме меня, никого… Я ревела, когда пришла в себя. А когда открыла дверь, испугалась. Толпа людей зашла такая… Не понимала до конца, что происходит. А приехали все: полиция, МЧС, врачи, - перечисляет Карина. - Артем у меня настоящий мужчина. Он не плакал, а собрался и действовал. Я сказала, что очень горжусь им, что он молодец, не растерялся. Не ожидала такого. Он же еще малыш!

Сейчас в ГУ МЧС по Новосибирской области решают, как наградить Артема за отважный поступок, а Карина собирается проходить комплексное обследование у врачей. Четверо детей. Рисковать так больше нельзя.