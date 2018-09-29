2018-09-29T21:20:08+03:00
Общество

«Когда отказали топливные насосы, было страшно»: пилоты легендарного ТУ-154 рассказали об аварийной посадке в Ижме

Прославленный борт, который восстановили после ЧП, передали в музей истории авиации в «Толмачево»
Татьяна СОЛОВОВА
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Евгений Новоселов был командиром легендарного воздушного судна.Евгений Новоселов был командиром легендарного воздушного судна.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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ТУ – 154 с бортовым номером RA-85684 знает каждый российский пилот. История легендарного воздушного судна – это как пособие для летчиков, как вести себя в самой тяжелой ситуации. Экипаж именно этого самолета 7 сентября 2010 смог посадить аварийный борт в Ижме, хотя никакого приспособленного аэропорта там не было.

- Казалось, что прошло много времени, хотя все случилось всего за 26 минут. Самым неприятным, острым был момент, когда отказали топливные насосы. Мы прекрасно поняли, что топлива у нас осталось всего на 30 минут полета. Вот это было страшно! -вспоминает Андрей Ломанов (во время того полета он был вторым пилотом на борту). – Естественно, все бросились искать площадку, и Бог нам дал эту полосу в Ижме.

Экипажу и пассажирам повезло: хотя аэродром был к тому времени уже семь лет закрыт для самолетов и приземлялись там только вертолеты, начальник вертолётной площадки Сергей Сотников поддерживал полосу в хорошем состоянии. На ней не было кустарников и мусора, так что самолет смог приземлиться, хотя и выкатился за полосу на 164 метра и оказался в лесу.

- Мы до сих пор общаемся с Сергеем Сотниковым: огромная благодарность ему, - сказал теплые слова Евгений Новоселов (он тогда был командиром воздушного судна).

ТУ-154 смогут видеть все пассажиры новосибирского аэропорта. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ТУ-154 смогут видеть все пассажиры новосибирского аэропорта.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Никто из членов экипажа и 72 пассажиров во время аварийной посадки не пострадал. Более того, борт отремонтировали и он летал еще 8 лет (к примеру, выполнял рейс из Москвы в Байконур). Но теперь у борта, которому уже 38 лет, вышел срок эксплуатации. И в субботу, 29 сентября, самолет совершил последний рейс и прибыл на постоянную стоянку в «Толмачево»: ТУ-154 торжественно передали музею истории авиации.

Пилоты признаются: настроение, с которым пилоты летели на прославленном самолете в последний рейс, было невеселым.

- Конечно, всего, что на сердце, не скажешь. Но радует одно: самолет не распилят, не сдадут на металлолом, а он останется на память и для нас в том числе, - поделился Андрей Ломанов.

В «Толмачево» заверили: легендарное судно будет напоминать о доблести пилотов.

- Мы благодарны авиакомпании «Алроса» за то, что доверили нам этот самолет, - сказали в новосибирском аэропорту. - Каждый пассажир, который прибывает в «Толмачево», сможет его увидеть и вспомнить о подвиге и славе российских летчиков.

Более того, в «Толмачево» планируют разрешать пассажирам подниматься на легендарный борт, чтобы они могли понять, насколько сложно было пилотам совершить ту посадку.

Андрей Ломанов во время того полета был вторым пилотом на борту) Фото: Андрей КОПАЛОВ

Андрей Ломанов во время того полета был вторым пилотом на борту)Фото: Андрей КОПАЛОВ

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