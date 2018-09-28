Сибиряк, попавший на «Битву экстрасенсов»: «У меня нет болезни. Это дар, который помогает другим»

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-28T17:28:43+03:00

Тимофей Руденко в эксклюзивном интервью «КП» - Новосибирск» честно рассказал о том, как появился его дар и насколько страшно бывает ему самому.

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На прошлой неделе на канале ТНТ стартовал 19-й сезон самого мистического проекта «Битвы экстрасенсов». Среди многочисленных участников оказался и новосибирец - 28-летний Тимофей Руденко. Он с блеском прошел первое испытание, отыскав спрятанного в багажнике автомобиля человека. И стал одним из немногих участников, кому по-настоящему поверили наблюдатели. А еще парень честно признался: у него диагностировали шизофрению. Многие зрители были поражены даром Тимофея и одновременно переживали за его здоровье.

Тимофей говорит, что слышит голос, и потому на испытаниях ему нужна тишина. Фото: соцсети.

«РАБОТАЮ НА КЛАДБИЩЕ»

- Тимофей, расскажите, пожалуйста, о себе. Вы - единственный ребенок в семье или у вас есть братья или сестры?

- Я не единственный ребенок в семье, у меня есть мой любимый родной брат, который на 6 лет старше меня. Мы очень близко общаемся, и я знаю, что всегда могу обратиться к нему за помощью. К сожалению, мамы у меня не было с раннего детства. Дело в том, что, когда мне было 6 лет, она заболела шизофренией и до конца своей жизни пребывала в клинике для душевнобольных. Практически не помню ее, к сожалению. Брат сам ходил к ней в больницу - семья не хотела травмировать маленького ребенка. Ну а воспитывали меня мой отец и бабушка. Почему так получилось? Мы с братом до моих 6 лет жили с мамой, потому что за год до этого родители приняли решение расстаться. Когда мама заболела, приехал отец и забрал нас к себе.

- Кем вы работаете? Как ваши близкие и коллеги отреагировали на известие о том, что вы будете участвовать в проекте?

- Я работаю на Гусинобродском кладбище. Мы занимаемся установкой памятников, оградок и благоустройством могил. Коллеги отреагировали хорошо, отпустили меня, пожелали удачи. Мы переписываемся, они очень болеют за меня. Близких у меня немного. Брат знал о моей любви к эзотерике, поэтому даже не удивился. Немногочисленные родственники тоже болеют за меня.

- Когда узнали о своем диагнозе - шизофрении? Как вы контролируете свое состояние?

- О своем диагнозе я узнал в 2016 году, после смерти отца. Сначала у меня была затяжная депрессия, потом я стал слышать голос отца. Впоследствии голоса усиливались, и состояние совсем ухудшилось. Сначала начинается треск в висках, потом ощущение, как будто голова сжимается, небольшое потемнение в глазах, и я слышу один определенный голос. Со временем я научился это контролировать. Я понимаю, что спиритический сеанс, который происходит в моей голове, временный. А мне необходимо узнать конкретную информацию и ни на что не отвлекаться. Поэтому часто на испытаниях у меня бывают проблемы с ведущими и наблюдателями, когда я прошу полную тишину.

У Тимофея есть девушка, которая очень за него переживает. Фото: соцсети.

«БЫЛО СТРАШНО, Я БОЯЛСЯ СПАТЬ»

- Когда проявился ваш дар?

- Дар мой проявился во время болезни. Первое время, конечно, было страшно, начались большие проблемы со сном, я боялся спать. Мне казалось, что на меня смотрят.

- Какой самый сложный случай был в вашей практике, когда вы помогли человеку?

- Сложных случаев в моей практике не так много. Но такие случаи есть, и их десятки. Все беседы, вопросы и случаи абсолютно интимны и конфиденциальны. Люди приходят с самым сокровенным, со своей болью, и поэтому я не имею морального права об этом рассказывать, считайте это тайной исповеди. Обидеть меня никто не пытался. И белой вороной я себя не чувствую. Поймите, до болезни я был обычным человеком: работал, учился, играл в КВН, занимался юмором, были веселые годы. Более того, я даже не верил в Бога. Я не мог быть белой вороной, я был человеком. А когда со мной это случилось, я уже был в сознательном возрасте, и по жизни я встречаю достаточно корректных и вежливых людей. Может, мне везет.

- Как узнали о проекте? Почему решили поучаствовать в нем?

- Стал увлекаться этим проектом, как только сам начал принимать людей и погрузился в мир эзотерики, понимая, что на «Битву экстрасенсов» попадают сильнейшие практикующие специалисты. Про участие даже не думал. Друзья увидели рекламу о кастинге в Новосибирске и убедили, что мне необходимо попробовать. Через какое-то время решился, о чем теперь не жалею. Близкие поддерживают, а в Москве живет мой брат. Скоро приедет и любимая. Очень жду ее.

- Расскажите свои ощущения от первого испытания. Как и где проходили съемки? Что было самым тяжелым для вас? История кого из наблюдателей вас впечатлила больше всего?

- Первым сложным индивидуальным испытанием был поиск человека в багажнике. Съемки проходили в огромном ангаре, в котором были собраны 30 машин. Самым тяжелым было понимание того, что вокруг камеры, ведущие, наблюдатели, съемочная группа, а тебе надо сконцентрироваться. Но из-за того, что людей много, я слышу гораздо больше голосов мертвых, и необходимо было настроиться на нужную информацию, с этим была проблема. Удивила история женщины, которая всю жизнь сомневалась, дочь ли она своего отца. Для нее это был страшный невроз, она переживала об этом всю жизнь. Очень рад, что я смог ей помочь. Именно в такие моменты понимаешь, что твой дар - это и боль, и помощь людям. И что если ты хотя бы одному человеку помог, успокоил, значит, не зря ходишь по земле.

- У вас на страничке стоит статус «влюблен». Расскажите, пожалуйста, о своей второй половинке. Как она воспринимает ваш дар и одобряет ли участие в проекте?

- У меня есть любимая, но имя ее не раскрою. Она художник, очень нежный и добрый человек. Наше знакомство произошло еще до моей болезни, в нем не было ничего необычного. Но Моя девушка все прошла со мной: и болезнь, и проблемы. Она знает о моем даре и поддерживает меня. Конечно, сначала она очень волновалась. Она, как любящая женщина, переживает за мое здоровье. Но я ее убедил, что все будет хорошо!

«Битва экстрасенсов» (16+). Новый сезон

По субботам/19.30

ТНТ