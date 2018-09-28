Лучшие клиники и докторов назвали читатели «Комсомолки»

СЕГОДНЯ 05:57 2018-09-28T05:57:50+03:00

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Вот и наступил этот трогательный и долгожданный момент. Благодаря нашим читателям и слушателям определились призеры этой, без преувеличения, профессиональной битвы. В течение полугода на сайте kp.ru жители нашего региона голосовали за «Клинику года» и «Доктора года». Лучших выбирали среди 27 клиник и 37 врачей. Всего в конкурсах за участников было отдано более 245 тысяч голосов. И именно благодаря голосам читателей были определены лучшие. А 24 сентября итоги народного голосования были обнародованы. Награды нашли своих героев.

Диплом победителя в номинации «За успехи в репродуктивной и перинатальной медицине» получил Юрий Бравве, главный врач Городской клинической больницы № 1. Фото: Валерий КЛАММ.

Так, лучшей многопрофильной клиникой стал медицинский центр «Медина+». Диплом победителя в номинации «Лучшее государственное медицинское учреждение» получил ФГБУН Института «Международный томографический центр» СО РАН. Лучшим специализированным медицинским центром стала стоматологическая клиника «Дентал-Сервис Детям». Диплом победителя в номинации «За внедрение передовых методов лечения» был вручен Национальному медицинскому исследовательскому центру имени академика Е. Н. Мешалкина. В номинации «За достижения в области диагностики заболеваний» победил ФГБУН Института «Международный томографический центр» СО РАН. Награду за сохранение детского здоровья получил медицинский центр «Сердолик». Победу одержал и Центр СПИД в номинации «За активную работу по профилактике заболеваний и реабилитации». Награду за достижения в области лечения новообразований получила многопрофильная клиника «Медсанчасть-168». В номинации «За успехи в репродуктивной и перинатальной медицине» лучшей стала Городская клиническая больница № 1.

Специальные номинации конкурса вручал наш партнер - компания «ШВАБЕ-Новосибирск». Директор компании Федор Козорез наградил победителя в номинации «Лучшее негосударственное медицинское учреждение» - Дорожную клиническую больницу на станции Новосибирск-Главный. В специальной номинации «Лучший родильный дом» победил Родильный дом № 7. Лучшей детской реанимацией стала Детская городская больница № 4 имени В. С. Гераськова и ее заведующий Дмитрий Браим.

Гости смогли посмотреть показ модной медицинской одежды. Фото: Валерий КЛАММ.

Какой бы хорошей ни была больница, самое главное в медицинском учреждении - это, конечно, врачи. В этом году за звание «Доктор года» специалисты соревновались в 13 номинациях, и каждый получил заслуженную награду.

Диплом победителя среди офтальмологов по итогам народного голосования получила Виктория Предигер, врач-офтальмолог Офтальмологической клиники доктора Пузыревского. Среди онкологов заслуженную награду вручили Вадиму Захарову, хирургу-онкологу Новосибирского областного клинического онкологического диспансера. Лучшим акушером-гинекологом в этом году стала Евгения Сегедина, акушер-гинеколог медицинского центра «Сердолик». Доктором года среди гематологов стала Людмила Маслова, гематолог Городской клинической больницы № 2.

Первое место в области рентгенологии заняла Александра Коростышевская, рентгенолог Института «Международный томографический центр» СО РАН. Заслуженную награду получил и Евгений Береговой, травматолог-ортопед Дорожной клинической больницы на станции Новосибирск-Главный. Дипломом победителя наградили Марину Первунинскую, невролога Дорожной клинической больницы на станции Новосибирск-Главный. Награду получила Елена Вяткина, оториноларинголог медицинского центра «Медина+». Лучшим хирургом в этом году стал Виталий Куликов, хирург Центра Новых Медицинских Технологий, а лучшим аллергологом-иммунологом - Илона Меледина, аллерголог-иммунолог Клиники иммунопатологии НИИФКИ.

Лучшим офтальмологом стала Виктория Предигер, врач-офтальмолог «Офтальмологическая клиника доктора Пузыревского». Фото: Валерий КЛАММ.

Дипломом победителя наградили и Андрея Николаевского, травматолога-ортопеда Городской клинической больницы № 25. Награду среди ревматологов вручили Алексею Сизикову, ревматологу Клиники иммунопатологии НИИФКИ. Лучшим зубным врачом стала Ирина Азарова, специалист стоматологической клиники «Дентал-Сервис Детям».

В специальных номинациях от партнера конкурса - компании «ШВАБЕ-Новосибирск» одержали победу также несколько выдающихся докторов Новосибирской области. Дипломы вручал Федор Козорез, директор компании. В номинации «Лучший кардиолог» победила Наталья Андрюшина, заместитель директора по терапии Дорожной клинической больницы на станции Новосибирск-Главный. Главным врачом года стал Сергей Астраков, главный врач Городской клинической больницы № 25. Наградили и лучшего офтальмолога региона - Анжеллу Фурсову, главного офтальмолога Новосибирской области, заведующую офтальмологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы. Диплом победителя в номинации «Лучший гинеколог» получила Евгения Марчук, заведующая гинекологическим отделением ЦНМТ.

Доктором года в номинации онколог стал Вадим Захаров, заместитель главврача Новосибирского областного онкологического диспансера. Награду вручили редактор «КП» -Новосибирск» Владимир Логинов и директор Новосибирского филиала «КП» Галина Попова.

В специальной номинации «Диетолог года» от партнера конкурса - компании MYGenetics победу одержала Софья Дружинина, врач-терапевт, диетолог. Награду ей вручила помощник руководителя компании MYGenetics Анастасия Соловей.

Все победители конкурсов «Доктора года» и «Клиника года» получили подарки от партнеров церемонии: санатория «Красноозерский», Шоколадного дома Бриля, торгового дома ELIT, салона массажа и красоты AntiStress Еxpress, салона OASIS-SPA и термального комплекса «На островах».

Во время торжественной церемонии скучать гостям было некогда. Собравшиеся могли ознакомиться с современным медицинским оборудованием компании «ШВАБЕ-Новосибирск», продегустировать минеральную воду «Доволенская» и вина «Шато-Тамань» и линейки ARISTOV от холдинга «Ариант», узнать о новинках ювелирных украшений от компании Nomination, а также получить рекомендации по питанию, спорту и здоровью на основе ДНК-теста от компании MyGenetics. Консультанты салонов AntiStress Еxpress рассказали, как справиться с современным ритмом жизни, отдохнуть душой и телом, повысить тонус, получить заряд дополнительной энергии. Также гостям продемонстрировали новинки медицинской одежды от компании ELIT.

«Комсомолка» подготовила для гостей сладкий сюрприз! Фото: Валерий КЛАММ.

В перерывах проходили и розыгрыши дорогих призов. Так, гости получили три шикарных браслета с золотыми вставками от компании Nomination, две ортопедические подушки от салонов ОРТЕКА, сертификаты от Шоколадного дома Бриля, салона OASIS-SPA и термального комплекса «На островах». Завершил торжественную церемонию восхитительный праздничный торт. До встречи в следующем году!