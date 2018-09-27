Сибирские пышки не стесняются: девушки Plus Size показали формы под «Бурлеск»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-27T17:12:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Они двигаются так, как не каждая стройная девушка может. Они не только запросто забираются на барную стойку, но и садятся на шпагат не хуже Волочковой. Именно об этом я думала, когда смотрела видео с пышками из группы «Формат». Комплексы? Да вы что, они и не знают такого слова...

Интересно другое: заглянуть, так сказать, в творческую лабораторию эффектных красавиц. Как рождаются видеошедевры, которые потом смотрят тысячи пользователей по всему миру? Видео под «Бурлеск», оказывается, снимали во время конкурса красоты Dolce Diva несколько месяцев назад. И когда в Сеть выложили короткие отрывки накануне нового танцевального сезона, пользователи удивились пластике девушек. А мы попросили танцовщиц с формами рассказать о съемках.

Девушки не стеснялись своих форм и садились на шпагат. Фото: предоставлено Тамарой МАЛГИНОЙ.

- Я не хотела конкурса с дефиле и рассказами о мире во всем мире из уст участниц. Я хотела расшевелить девушек, хотела драйва, огня в глазах, перемен, - рассказывает Тамара Малгина, руководитель проекта «Формат». - Чтобы родилась женственность и шла изнутри, чтобы конкурс изменил их, подарил веру в себя! И я подумала: а почему бы им не танцевать? Почему бы не поставить танец, не выступить с ним?

Так девушки и решили не только станцевать, но и снять клип.

- Мы специально шили костюмы, - раскрывает этапы подготовки Тамара Малгина. – Хотелось, что все было как надо: и костюмы, и образы, и антураж! Чтобы как у звезд!

Воплотить задумку в жизнь взялась хореограф Наталья Вялкова.

- Клип «Бурлеск» стал началом танцевальной школы «Формат». Когда передо мной поставили 10 красоток и сказали: «Они должны танцевать», - мы отправились в танцевальный зал. Понимаете, меня никто не спрашивал, смогут ли они танцевать, - говорит Наталья. - Никаких вопросов. Четкая задача: они должны танцевать. Еще девочки должны кайфануть, когда увидят себя в клипе. Все. Такая задача. Никаких ограничений. А после этого началась работа.

Девушки во время съемок танцевали в караоке-баре. Фото: предоставлено Тамарой МАЛГИНОЙ.

Чтобы не было страха перед выступлением на конкурсе красоты и на съемках, девушки тренировались.

- Мы выступали в двух клубах, и все встречали нас овациями, - говорит Тамара.

Съемки длились около шести часов и проходили в караоке-баре, но усилия того стоили. Пользователи соцсетей в восторге.

- Девушки - молодцы! Гибкие, красивые! – пишут одни.

- Девочки, вы сногсшибательны! - не скупятся на добрые слова другие.

Как говорится, это только начало. Ждем продолжения фильма.