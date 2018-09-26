Нас не догонишь: как новосибирские кардиохирурги весь мир удивили

СЕГОДНЯ 18:44 2018-09-26T19:09:42+03:00

Директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина, академик РАН Александр Караськов сделал уже более 1000 процедур Росса и стал рекордсменом

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20 лет назад в Новосибирске начали делать уникальную операцию на сердце - процедуру Росса. Это метод лечения аортального клапана сердца, при котором поврежденная ткань заменяется другим - соседним легочным клапаном. Звучит сложно, и мы специально написали так, как того требовали врачи. Еще сложнее провести такую операцию. Врачи утверждают: по технике она гораздо труднее, чем трансплантация сердца.

А вот те, кто выполняет эту процедуру, считай, получают своеобразный знак качества хирурга, его принадлежности к категории высшего мастерства. Не золотая - платиновая проба...

И самое главное, подобные вмешательства проводят в Новосибирске уже 20 лет. Тогда эта инновация воспринималась как невероятный прорыв, возможность вновь помочь людям побороть тяжелейший недуг. Действительно, после этой операции в отличие от других можно и боксом заниматься, и бегать, и прыгать.

- Вначале кардиохирург профессор Норман Шамвей провел эту процедуру как экспериментальную - прооперировал 12 собак. Но его результаты были неоднозначны, - говорит директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина академик РАН Александр Караськов. - В итоге другой хирург - англичанин Дональд Росс - в 1967 году выполнил первую такую процедуру на человеке, затем провел серию операций и на законных основаниях стал автором этой методики. До конца своей жизни он сделал порядка 450 процедур и оставался лидером в этом направлении.

Несмотря на сложность, операция стала популярна во всем мире. Опять-таки из-за того, что, как говорит академик Караськов, «человек становится именно здоровым». Сначала процедура была доступна зарубежным пациентам, и это понятно. Много сделали для ее развития и в клинике Стэнфорда, где работал Норман Шамвей. После его смерти руководить этим направлением стал профессор Брюс Рейтц. И он также увлекся выполнением этой сложнейшей процедуры. В 2006 году врач пригласил группу докторов из России в Стэнфорд. Именно там и сфотографировали знаменитого профессора и его коллег из России.

- Нас пригласили рассмотреть клапаны, которые устанавливаются в сердце. Через полгода эти клапаны рассасываются, восстановив сосуд, - объяснил причину визита Александр Караськов.

По такой схеме происходит процедура Росса. Фото: национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина

И вот в один из этих дней в Стэнфорде Рейтц с коллегами решил поделиться своими достижениям. Сказал, мол, уже не интересна обычная трансплантация, отработанная операция, другое дело - аутотрансплантация легочного аутографа. Если говорить проще - та самая процедура Росса. Профессор с гордостью рассказал, что выполнил их уже целых 90.

- Стою и молчу... Хотя в 2006 году я уже и был директором восемь лет, но по сравнению с ним ощущал себя каким-то начинающим хирургом перед непререкаемыми авторитетами, - вспоминает Александр Михайлович. - Про свои достижения говорить не стал...

Не постеснялся сдать Караськова его коллега академик Владимир Порханов, который резанул правду-матку перед светилом:

- Вот стоит профессор Караськов. Он уже сделал под две сотни таких операций. Скромный он у нас…

В следующую секунду вспышка навсегда запечатлела итог этого разговора. Рейтц выглядит расстроенным. С тех пор прошло 12 лет, и в клинике, которая сейчас называется Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина, выполнено уже более 1200 операций Росса. Руководитель центра академик Александр Караськов лично сделал уже более 1000 таких операций и на данный момент является рекордсменом в данной области во всем мире. В общем, нас не догонишь уже никогда.

А на днях в клинике прошла конференция «Реконструктивная хирургия корня аорты», в рамках которой Александр Михайлович провел показательную операцию для коллег. Можно сказать, что он уже стал нашим «сибирским Россом».

СПРАВКА «КП»

Процедура Росса

Метод хирургического лечения пороков аортального клапана, при котором используется собственная легочная артерия (легочный аутографт) пациента. Операция заключается в иссечении легочного клапана и замене им не функционального аортального клапана. На месте иссеченного легочного клапана устанавливается либо протез, либо легочная артерия донора.