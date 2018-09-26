Спорт с доставкой на дом

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-26T15:36:26+03:00

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ВСЕ НАЧАЛОСЬ С СУББОТНИКА

Многие из нас любили в детстве играть во дворе в футбол, волейбол, да и просто у нас было место, где можно было хорошо и с пользой провести время. Теперь такое место есть и у жителей Заельцовкого района: 20 сентября по адресу: Мочищенское шоссе, 8, открыли новую спортивную площадку. На месте бывшего пустыря, заваленного грудой хлама, теперь - специально оборудованное место, где можно играть в футбол и баскетбол.

- Я очень рад, что мне удалось найти возможность получить средства на оборудование этой площадки,- говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Валерий Науменко, - на то, чтобы расчистить местность. На эти деньги мы также отремонтировали дороги у близлежащих домов - по ним раньше было просто невозможно ходить, особенно в плохую погоду.

Валерий Науменко.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Уже в день открытия площадка привлекла к себе внимание многих жителей окрестных домов. Но больше всего, конечно, были рады дети и подростки, которые сразу же поспешили опробовать все возможности нового объекта.

- Раньше тут был просто пустырь, на котором умещалась гора песка, мусора и прочего хлама,- продолжает Валерий Науменко. - Когда мы расчищали территорию для постройки, решили организовать здесь уборку, привлекли волонтеров. И что самое интересное, когда мы приехали убирать мусор, к нам с радостью присоединились жители окрестных домов. С особенным энтузиазмом помогали дети.

Теперь вместо пустыря здесь спортивная площадка, оборудованная футбольными воротами и баскетбольными кольцами. А также по всему периметру площадка уложена специальным прорезиненным покрытием.

СЕТКА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Действительно, многие гости праздника не смогли удержаться и уже начали свои первые на новом месте футбольные матчи. Вообще в день открытия найти для себя что-то интересное мог каждый человек: кто-то с удовольствием лакомился сахарной ватой, кто-то пробовал себя в игре «Топчун», а кто-то просто развлекался и танцевал под веселую музыку.

- Мы очень рады, что у нас появилась такая площадка,- поделилась Ирина, гостья праздника. - У меня дети-двойняшки, и они очень активные ребята. И пусть пока они еще маленькие для такой площадки (им всего по три года), думаю, в будущем она нам очень пригодится.

Площадка обнесена высокой сеткой. И как оказалось, такая мера предосторожности весьма кстати: в честь открытия площадки юным гостям праздника подарили несколько футбольных мячей.

- Мы дарим вам эти футбольные мячи, - обратился Валерий Науменко к гостям, - но в первую очередь хочется попросить вас быть аккуратными в обращении с новой спортивной площадкой. Не мусорить на ее территории и использовать только по назначению. Хочется, чтобы эта площадка могла приносить пользу как можно дольше.