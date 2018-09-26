Самоубийство новосибирского участкового: друзья не верят, что полицейский оказался в кредитной яме

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-26T15:40:56+03:00

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...Месяц назад, 23 августа, Виталию Задорожному, участковому отдела полиции № 10 «Советский», исполнилось 47 лет. Зрелый мужчина, отец семейства, ответственный и положительный со всех сторон - так, по крайней мере, говорят о нем и бывшие сослуживцы, и друзья.

- 1 сентября Виталий отвел на линейку сына-первоклассника. И утром 25 сентября с ребенком в школу отправился. А вечером читаю в интернете и глазам не верю, - говорит с волнением в голосе Милана Зубарева, знакомая участкового.

Следователи в отличие от Миланы более сдержанны.

- Сотрудник полиции умер, находясь на дежурстве в служебном кабинете, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что на теле полицейского была огнестрельная рана. Дальше версии - одна страшнее другой. В паблике «Омбудсмен полиции» якобы со слов знакомого участкового появился пост:

- У него (речь идет об участковом Задорожном. - Прим. авт.) проблемы на личном фронте. Жена бросила, квартиру отобрала, он весь в долгах и кредитах. Ранее он уже вел себя неадекватно, кидался на сотрудника с оружием либо пытался застрелиться, но дело замяли. Все знали, что он не в порядке, но не особо обращали на это внимание.

Мы стали проверять эти слова. Но друзья участкового, когда прочитали это заявление, мягко говоря, были в недоумении. Попытаемся все-таки понять мотивы поступка человека, не один год работавшего в полиции. Выдержка и стальные нервы, как правило, неотъемлемая черта характера тех, кто выбрал эту профессию. К тому же Задорожный работал с людьми - был участковым, следовательно, был у всех на виду. А народ у нас случись что жалобами засыплет и прокуроров, и начальство сверху...

РАЗВОД С ЖЕНОЙ

- Полная ерунда! У них замечательная семья… Виталий с супругой мечтали о ребенке, но долго не получалось. Так что сынишка у них был долгожданный, со стороны они казались идеальной семьей. И разговоры при встрече у нас были только о детях, о том, как их воспитывать в наше время, чтобы людьми выросли. Виталий очень добрый, отзывчивый человек... Говорю так, потому что долгое время мы еще и в одном подъезде жили, и я его хорошо знала, - продолжает Милана Зубарева. Сбиваясь, постоянно вставляет слово «был», как будто сама еще не верит, что ее знакомого больше нет на этом свете.

Еще друзья говорят, что Виталий недавно вернулся из Чечни, и очень радовался, что наконец-то снова с семьей.

КРЕДИТЫ

- Да, как и у всех нас! Найдите того, у кого их нет! Но он был «ботаником» в хорошем смысле, все просчитывал, так что вряд ли это могло стать причиной, - считает бывший сослуживец участкового (свои данные парень попросил не называть, потому что в полиции у него до сих пор работают родственники). - Мы с Виталием в 2005 году вместе начинали служить, два года в ППС патрулировали вместе. Я не выдержал, ушел, а он остался, участковым потом стал.

ДАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬСТВА

- Это палочная система, и за любой промах начальство отчитывает, - признается бывший коллега. - Я видел Виталия три недели назад, и он говорил, что у него сейчас одна мечта - пенсия. Чуть-чуть не дотянул…

- Он мягкий, всегда всем помогал. Но против совести никогда бы не пошел. Могла случиться неприятность, связанная именно с его службой, - предполагает Милана.

В сухом остатке: добросовестный полицейский, любящий отец и ужасная смерть. Дальше скупые строчки: следователи начали проверку.

Мы продолжаем разбираться в этой истории. Если вы знали Виталия и можете пролить свет на причины его самоубийства, свяжитесь с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.