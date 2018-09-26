2018-09-26T05:48:40+03:00
Происшествия

«У меня – бомба»: сибиряк угрожал взорвать самолет из-за того, что его не пустили в бизнес-класс

А теперь пьяному дебоширу грозит до 5 лет лишения свободы
Татьяна СОЛОВОВА
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Из-за дебошира вылет самолета задержали на два часа.Из-за дебошира вылет самолета задержали на два часа.Фото: Виктория МИНАЕВА
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51-летний красноярец в аэропорт «Толмачево» приехал выпившим. Спросите, почему он оказался в Новосибирске, а не в красноярской воздушной гавани? Отвечаем:

- Лететь мужчина должен был в Баку, а прямых рейсов из Красноярска в Азербайджан нет, - объяснили корреспондентам КП-Новосибирск в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

А в первом часу дня 24 сентября нужный рейс вылетал из «Толмачево», потому мужчина и прибыл в соседний регион.

Посадка на самолет авиакомпании S7 прошла без происшествий: красноярец вел себя спокойно, так что никаких претензий к нему не было. Но когда самолет уже готовился к взлету, видимо, алкоголь взял свое.

- Мужчина стал требовать у стюардессы пересадить его в бизнес-класс, хотя у него был билет в «эконом», - продолжают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО. – Ему отказали, после этого он закричал: «У меня есть бомба! Я вас всех взорву!».

Командир экипажа сразу же отложил взлет и вызвал полицию. А что же до дебошира? Как он себя вел в ожидании правоохранителей?

- Красноярец, видимо, понял, что натворил, поэтому больше не кричал, пассажиров не тревожил: спокойно сидел на своем месте, - говорят в ведомстве.

Когда прибыли полицейские, была проведена эвакуация пассажиров, обследовано воздушное судно. Искать возможную взрывчатку полицейским помогала служебная собака.

- Повторно досмотрели пассажиров и их багаж, но никаких взрывчатых веществ не было обнаружено. И в 14-30 местного времени, спустя два часа после планируемого времени вылета, самолет отправили в Баку, - продолжают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО

А вот красноярского дебошира доставили в дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту "Толмачёво". В отношении него возбуждено уголовное дело по ч2. ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). И теперь за выходку в самолете мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

КСТАТИ

Перелет из Новосибирска в Баку в эконом-классе без багажа стоит 12 тысяч рублей, с багажом – 14375 рублей. Перелет в бизнес-классе (с предусмотренным одним багажным местом на 32 килограмма) стоит 36488 рублей. То есть разница между билетами чуть больше 20 тысяч. А вот какую неустойку за свою выходку новосибирцу придется заплатить авиакомпании, пока неясно. Но явно эта сумма будет в разы больше.

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