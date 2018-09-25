2018-09-25T14:45:39+03:00
Здоровье

На Новосибирск надвигаются «Колорадо», «Калифорния», «Сингапур» и «Ямагата»

В Новосибирской области активно проходит прививочная кампания от гриппа и клещевого энцефалита. И наконец-то поступила вакцина от полиомиелита.
Александра БРУНЯ
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В 2018 году от гриппа планируют привить более 1,4 миллиона человек.В 2018 году от гриппа планируют привить более 1,4 миллиона человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Осень в Сибири - хлопотная пора для врачей. После жаркого лета люди начинают все чаще простужаться, не за горами и грипп. Сейчас от его тяжелых последствий можно себя обезопасить - сделать прививку, причем бесплатно.

- В этом году планируется привить без малого 1,5 миллиона человек, - прокомментировала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. - Прививочная кампания продлится до 1 ноября. Но нужно понимать, что вакцина ставится только здоровому человеку. Если вы заболели, то после выздоровления придется подождать еще две недели и только потом идти к врачу.

В 2018 году вакцина содержит целых четыре компонента - от свиного гриппа («Калифорния»), сингапурского вируса, гриппа В - «Виктория» («Колорадо»), гриппа В - «Ямагата». Бесплатно прививка ставится детям и взрослым из групп риска, а также всем желающим, пока она имеется в наличии в поликлиниках.

ДОЖДАЛИСЬ ВАКЦИНЫ ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА

В ближайшие две недели наш регион ждет поставку инактивированной вакцины от полиомиелита. Об остром дефиците этой вакцины мы писали две недели назад. Тогда региональный минздрав объяснил нехватку новым планом Всемирной организации здравоохранения, но пообещал решить проблему в ближайшее время.

- В этом году было получено 20 тысяч доз. В ближайшее время планируется приход еще 17 тысяч доз, - поделилась цифрами главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. - И третья поставка ожидается в ноябре - приблизительно 20 тысяч доз.

При этом врач отметила, что в регионе ситуация по полиомиелиту благополучная:

- Месяц назад по этому вопросу была большая федеральная проверка - смотрели все прививочные карты, и к нам замечаний не было.

ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ПРИВИВАЙСЯ С ОСЕНИ

Помимо вакцинации от гриппа этой осенью вновь будут ставить прививки от клещевого энцефалита. В летний сезон тяжелым заболеванием заразились 80 человек.

- В течение трех последних лет в регионе идет перекос в сторону учащения случаев тяжелой формы протекания болезни, - отметила врач. - По предварительным данным, в этом году в структуре всего клещевого энцефалита 70% случаев занимают тяжелые формы с поражением центральной нервной системы.

Лучшая же защита от инфекции - это вакцинация. Осенью ставится первая прививка, весной - вторая и через год - еще одна. Все - тяжелое заболевание вам больше не страшно.

СЮРПРИЗЫ ИЗ ОТПУСКА

Рассказала специалист и об экзотических болезнях, которые сибиряки умудряются привозить с отдыха:

- В этом году у нас увеличилось количество заболевших лихорадкой Денге. В 2017-м году было 10 таких больных, в этом году уже зафиксировано 17 заразившихся. Во всех случаях инфекция завозная - из Таиланда, Вьетнама. Причем пациенты болеют достаточно тяжело.

Привозят болезни и из Африки.

- У нас был один случай тропической малярии, завезенной из Африки, - два года до этого данная болезнь не регистрировалась. Был и случай лейшманиоза. Так что экзотики тоже хватает, - подтвердила специалист.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

53% населения планируется привить от гриппа в 2018 году, из них - 1,1 миллион взрослых, 300 тысяч детей

На данный момент вакцинировано 25% взрослых и 20% детей

СПРАВКА «КП»

Штаммы вирусов, ожидаемые в 2018 году:

H1N1 - свиной грипп («Калифорния»)

H3N2 - сингапурский вирус

Грипп В «Виктория» («Колорадо»)

Грипп В «Ямагата»

КОНКРЕТНО

Группы риска, которые подлежат первоочередной вакцинации от гриппа:

1. Дети с 6 месяцев

2. Дети из дошкольных учреждений

3. Школьники

4. Студенты

5. Работники медицинских и образовательных организаций, а также учреждений, представляющих транспортную, торговую, коммунальную сферы

6. Граждане с хроническими заболеваниями дыхательных путей

7. Беременные

8. Граждане старше 60 лет

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