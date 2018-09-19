Бьют по груше, закаляя характер

СЕГОДНЯ 19:55 2018-09-19T19:55:59+03:00

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Ни для кого не секрет, что дети, живущие в детских домах, нуждаются в поддержке и заботе. И самое большое и нужное для них дело - живое общение с людьми, которые могут на собственном примере показать, как нужно бороться с трудностями, преодолевать проблемы и закалять собственный характер. Это гораздо важнее, чем просто бесконечные разговоры о добре и зле...

А вот как на практике может выглядеть такое общение? Та самая закалка души и тела, которая станет фундаментом для взрослой жизни? Идеальный вариант - открыть новый спортивный зал и его хозяевами сделать тех, для кого забота нужна в первую очередь. Так недавно и поступили в Новосибирске - презентовали оборудованный зал единоборств в Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие». Вот он - пример современной благотворительности. В едином порыве помочь детям и подросткам объединились новосибирские спортсмены, военные, байкеры, депутаты.

- У открытия этого зала есть своя история. Молодые люди, которые серьезно занимаются спортом в клубе «Спарта», выступая в роли волонтеров, стали частыми нашими гостями. Они начали заниматься с ребятами еще некоторое время назад в нашем обычном спортзале, а в середине зимы поставили задачу оборудовать новый зал, повесить груши - и вот задача выполнена, - рассказывает директор центра «Созвездие» Ольга Шугаева.

Мужчины пришли в гости к ребятам на открытие, рассказали о тех условиях, в которых им приходилось тренироваться в подростковом возрасте, - часто это были обычные подвалы, холодные помещения. Стимул был один - стать сильнее и выносливее, а потом спорт превратился для многих в неотъемлемую часть жизни.

- У нас достаточно тяжелый контингент, есть ребята, которые потеряли первую и вторую семью - это когда происходит вторичное возвращение детей. Ребенок в результате получает большую душевную травму, после которой, как правило, уже ничего не боится. Есть у нас и дети, которые часто сами покидали семью, занимались бродяжничеством, - говорит Ольга Николаевна. - Нам важно показать им положительный пример, хочется, чтобы у ребят перед глазами были положительные образы мужчин, которые сами всего добились.

Дети уже несколько месяцев занимаются с тренером единоборствами по два-три раза в неделю в группе до 10 человек. С открытием зала появится второй тренер, и количество занятий увеличится. В целом зал рассчитан на 25 человек.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Георгий Андреев, представляющий на открытии спортивного зала клуб «Спарта», рассказал о проделанной совместной работе:

- Большое число людей вложилось в то, чтобы зал был открыт. Важно было даже не просто собрать средства - важнее оказать внимание. Теперь главное, чтобы зал не пустовал, ведь в любом случае главное - люди, а не стены, их окружающие. И важно, что на открытие приехали те, кто в декабре прошлого года заявил о своих намерениях.

Сами спортсмены понимают: их сегодняшний вклад, возможно, один из самых ценных поступков в жизни. О целях открытия зала говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Георгий Андреев:

- Спорт - лучший воспитатель, он позволяет понять, что любая поставленная цель - реальна. Я уверен, что дети, которые занимаются спортом: карате, самбо - любыми дисциплинами, найдут свою дорогу в жизни и не потеряются. И это особенно важно для ребят, воспитывающихся в детских домах.