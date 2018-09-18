Красота - страшная сила: фитоняшки показали купальники за 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:59 2018-09-18T19:47:21+03:00

Свои мышцы жюри в этом году демонстрировали 140 накачанных девушек и парней со всех уголков Сибири. Ровно за час до соревнований все они стали походить на туристов, вернувшихся со Средиземного моря.

Этим красоткам купальники обошлись примерно в 20 тысяч рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ

И вот один из секретов профессионального бодибилдера: эффект сильного загара перед выступлением достигается путем нанесения специального грима, который сохнет около часа. Именно такой цвет кожи помогает спортсменам лучше всего оттенить мускулы. Особо впечатляюще этот маневр получился у мужчин: девушки наверняка оценили их мышцы.

Кожу всех участников покрывают специальным гримом, чтобы лучше было видно мышцы. Девушки совсем не против!Фото: Андрей КОПАЛОВ

А пока «загар» сушился, нам немного удалось пообщаться с участниками.

- Я однажды пришел в «качалку», увидел там «монстров» и тоже захотел стать таким, - вспоминает Андрей Шелест, участник из Новосибирска в номинации «Абсолютный бодибилдинг». - «Монстром» стать не получилось, но образ жизни изменился: правильное питание, режим. Теперь я сам себе соперник. Выступление на чемпионате покажет, где подъедал лишнего.

Сколько же тут красоток!Фото: Андрей КОПАЛОВ

Лишнего судьи во время выступления Андрея не увидели. В день соревнований он стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу.

Кстати, помимо бодибилдинга и фитнеса у многих выступающих есть хобби - танцы, горные лыжи и т. д.

- Я занималась танцами и шестовой акробатикой, - рассказала за кулисами Олеся Ангилевская, участница из Новосибирска в номинации «Фитнес-бикини». - Были легкие травмы и небольшой перерыв, а потом вернулась в зал. Только уже не в танцевальную студию. Занимаюсь полгода. А сейчас снова захотелось на сцену.

Чтобы подготовится к соревнованиям, девушкам пришлось тренироваться по несколько часов в день.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Чтобы на фоне остальных на сцене не выглядеть бегемотиком, все спортсмены садятся на жесткую диету.

- Когда готовимся к соревнованиям, из рациона исчезает жирное и сладкое, - рассказывает Олеся. - А есть хочется всегда. Потом, правда, привыкаешь к этому состоянию. Но однажды наступает долгожданный читмил - это когда можно съесть все, что угодно. Тогда надо вовремя остановиться. Выбираешь один продукт, который очень хотелось бы, например, мороженое, шоколадку, пиццу, гамбургер… Чтобы получить удовольствие и завязать.

Особое внимание девушки уделяли не только своей форме, но и нарядам - бикини и купальникам. На вопрос о том, сколько стоит ее бикини, Жанна Яковлева из Барнаула, победительница в номинации «Фитнес-бикини», сказала:

Вот она, самая красивая девушка в номинации «Фитнес-бикини», – Жанна Яковлева.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Оно бесценно! В его изготовление вложена душа: моя, тренера и подруги!

И все же, возвращаясь к прозе спортивной жизни: стоит бикини около 15 тысяч рублей, купальники - около 20 тысяч рублей. А если учесть, что у профессиональных спортсменов их по несколько штук, то одними лифчиками можно и на недорогую иномарку «накопить»…

Самые накачанные сибиряки получили не только медали, но и подарки. Во время вручения сертификата на пластику груди победительница даже разрыдалась:

Алена Леванина заплакала, когда узнала, что выиграла пластику груди.Фото: Андрей КОПАЛОВ

- Я очень этого хотела, - не скрывала эмоций Алена Леванина, победительница в номинации «Трансформация», участница проекта Siberian Fitness Star - 2018. - Изначально шла в зал просто подтянуть тело, привести его в форму. А на кастинге узнала, что есть приз моей мечты - маммопластика. Три месяца я готовилась, каждый день я ела по будильнику, вставала в 6 - 7 часов утра, тренировалась и представляла, как получу этот сертификат. Вот! Он у меня в руках!

Кстати, в нашем городе состоялся лишь чемпионат Новосибирска по бодибилдингу - соревнования продолжатся выступлениями в Кемерово, Омске и Томске. А финал пройдет 11 октября в Красноярске.

Накачанные красотки покорили сердца мужчин.Фото: Андрей КОПАЛОВ

КОНКРЕТНО

Кто победил?

У Новосибирска абсолютное первенство по «Финтес-бикини» (Елена Поддубецкая), классическому (Андрей Шелест) и пляжному бодибилдингу (Михаил Алексеев). В этот раз было много новичков, но они все показали отличную форму и подготовку.