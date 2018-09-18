На дальней станции: Молодым везде у нас дорога и зеленый свет!

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-18T09:19:58+03:00

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Сегодня все чаще можно встретить молодых людей, которые планируют свою жизнь на десятки лет вперед. Раньше это было не принято, людей такого порядка называли карьеристами. А сейчас это прежде всего борцы, которые любят достигать намеченной цели. Зачастую такие прагматичные личности для построения карьеры выбирают крупные компании, где есть возможность роста. За такими историями успеха интересно наблюдать - они воодушевляют, а их герои заражают амбициями. В этом материале мы расскажем о сотруднике ОАО «РЖД» новосибирце Кенане Абасове, возможно его опыт окажется для кого-то полезным.

Один за всех, и все за одного

Сейчас Кенан работает в Западно-Сибирском ТЦФТО, это структурное подразделение филиала ОАО «РЖД». Расшифровывается аббревиатура так: Территориальный центр фирменного транспортного обслуживания. Подразделение работает в сфере грузовых перевозок, отвечает за сбыт транспортных услуг. Менеджер, как управленец, выстраивает взаимовыгодные и комфортные отношения между клиентом и компанией. Для того чтобы выполнять эту работу успешно, необходимо обладать огромным чувством ответственности, эмпатии, иметь глубокие познания в различных сферах грузоперевозок, уметь оперативно решать самые сложные задачи. Кенана можно назвать медиатором, переговорщиком, дипломатом, но ему самому ближе определение «работа компании с клиентом в одно окно»:

- Основная задача ключевого менеджера - сделать так, чтобы клиент не терял время и качество получения услуги. Один человек ведет все вопросы. В противном случае тратится много времени на разные отделы, дирекции. Раньше работа была выстроена не столь эффективно. Сейчас все удобно организовано: можно позвонить менеджеру и решить все вопросы - горящие и плановые. Я нахожусь в гуще всех событий, формирую свое видение проекта. Для этого нужно обладать широкими компетенциями, но нас еще в университете учили: не обязательно знать абсолютно все, важно уметь доставать информацию, правильно ее обрабатывать и применять.

Кенан Абасов сопровождает крупный угледобывающий холдинг, в составе которого пять грузоотправителей. Ежемесячно холдинг отправляет более 11 тысяч вагонов. Кенан ежедневно отслеживает грузовые перевозки, регулирует возникающие вопросы в ежедневном обеспечении вагонами, движении поездов по расписанию, беспрепятственном проследовании груза до станций назначения. Кроме того, менеджер участвует в разработке каких-либо дополнительных услуг для клиента. К примеру, при необходимости компания может получить отдельную нитку в графике движения поездов и сократить время доставки и даже расширить географию поставок.

- Если раньше клиент пользовался услугой движения поездов по расписанию от станции А до станции Б, то взаимодействие с менеджером привело к расширению географии предоставления данной услуги. В результате это приносит взаимную выгоду - и компании, и клиенту, - Кенан рассказывает об итогах одной операции, за которой стоит большой ежедневный труд.

Учеба, работа, спорт

Перед тем как заняться такой интересной и ответственной работой, Кенан Абасов прошел большой путь. Юноша рано начал интересоваться внешней экономикой, иностранными языками. Книги по этой теме у него в руках появились в 12 лет. В результате парень поступил на факультет «Мировая экономика и право» в Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС). Учась на третьем курсе, Кенан начал работать в дочернем предприятии холдинга АО «РЖД Логистика». С утра до обеда студент учился, после обеда шел работать и параллельно еще успевал заниматься спортом - выступал за университет, стал мастером спорта по дзюдо. В таком режиме Кенан прожил с третьего по пятый курс. Во втором семестре пятого курса перешел на полный рабочий день и в 2013 году получил диплом с отличием. С 2013 по 2016 год обучался очно в аспирантуре по специальности «экономика и управление народного хозяйства» в СГУПСе, совмещая при этом трудовую деятельность. Кенан свободно говорит на английском, турецком, азербайджанском языках, на среднем уровне знает немецкий.

- Я работал в нескольких отделах филиала АО «РЖД Логистика» в Новосибирске: транспортных решений, коммерческой диспетчеризации, в отделе продаж и в отделе обслуживания клиентов, - перечисляет Кенан. - Познакомился со спецификой всей отрасли, это заняло четыре года.

Это была необходимая база, которая и сейчас позволяет ему крепко стоять на ногах и двигаться дальше. Так, в 2013 году был создан институт менеджеров территориального Центра фирменного транспортного обслуживания, и Кенана пригласили на руководящую должность.

У Кенана есть план собственного апгрейда, он не упускает возможностей развиваться. Поэтому участие в различных молодежных программах для него не лишняя нагрузка, а еще один ресурс.

В 2012 году ОАО «РЖД» купило 75% акций французского логистического оператора GEFCO S. A. Изначально были планы интегрировать зарубежную компанию в наши реалии, на базе интеграции было организовано обучение специалистов. Позже планы изменились, но Кенан Абасов получил уникальную возможность изучить опыт европейских коллег. Для участия в программе из 400 подавших заявления молодых специалистов со всей страны были отобраны всего 15. Новосибирец оказался в их числе.

- Я отобрался на сетевую программу GEFCO «Академия-2016». Компания GEFCO - это один из крупнейших логистических операторов Европы и России, является ведущим мировым поставщиком интегрированных логистических решений. Обучение проходило с выездом на зарубежные объекты, которые находились в Словакии, Франции, Германии, в Королевствах Бельгии и Нидерландов. Позже программу свернули, вектор сменился, но у меня остались знания и опыт. Я обучался у реальных руководителей, вице-президентов компании и начальников департаментов, это совсем не коуч-тренеры - это люди, прошедшие весь путь снизу, - объясняет Кенан Абасов.

После была еще пара образовательных проектов - стажировка в Королевствах Бельгии и Нидерландов по изучению опыта работы железных дорог за рубежом. Кенан изучал вопросы стратегического развития компании и современные системы управления. Еще один важный проект - программа РЖД «Лидеры перемен 2.0». Для участия в этом проекте было подано более 9 тысяч заявок, по итогам тестирования в следующий тур прошли 2,5 тысячи человек, после прохождения еще нескольких этапов сформировался список из 48 специалистов, которые в итоге вошли в корпоративный резерв компании.

- Нам были предложены наставники, с которыми будем взаимодействовать в течение года и перенимать опыт. Мой наставник - Вадим Иванович Бынков, начальник правового департамента ОАО «РЖД», член правления, - говорит Кенан Абасов. Он уже был на первой встрече со своим куратором.

Всегда знай цену

Кенан уверен: для того, чтобы все получалось, надо много и упорно трудиться. Может, кто-то и считает фразу «талант всегда найдет себе дорогу» истинной, но опыт многих, в частности нашего героя, говорит о другом - дорогу для своего таланта нужно пробивать самому.

- Моя работа предполагает широкий спектр знаний, диапазон постоянно расширяется. Чтобы не отставать, идти в ногу со временем, нужно самому меняться, расширять свое сознание, наращивать компетенции, развиваться как специалисту, руководителю, - загибает пальцы молодой человек.

Кенан много читает, любит книги, которые мотивируют к действию, из них он выводит правила своей жизни:

- Принимая какую-то жизненную позицию, прописав свою миссию, ты должен учитывать, какие средства будут нужны для достижения целей. У всего есть своя цена, в том числе у построения карьеры. И нужно понимать, готов ли ты ее заплатить. Готов ли жертвовать свободным временем, времяпрепровождением со своей семьей. К этому надо быть готовым. Если же ты погряз в ежедневной рутине и не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг, не видишь конечной точки, куда ты хочешь прийти, то так и будешь барахтаться на одном месте, постоянно менять род деятельности, сетовать на работу и не находить времени на свое развитие.

Несмотря на груз ответственности и ежедневную гонку с самим собой, Кенан считает себя счастливым человеком и гордится своей работой. Он рад, что выбрал именно эту компанию, где чувствуют потребность в энергичных людях и дают таким, как он, возможности для роста.

НА ЗАМЕТКУ

Список литературы от Кенана Абасова для тех, кто готов ставить серьезные цели

• Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей»

• Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

• Рене Моборн «Стратегия голубого океана: как найти или создать рынок, свободный от других игроков»

• Джим Коллинз «От хорошего к великому»

• Джек Уэлч и Джон Бирн «Джек. Самая суть»

• Нассим Николас Талеб «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»

• Сергей Щеглов, Михаил Хазин «Лестница в небо»