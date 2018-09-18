2018-09-18T09:19:58+03:00
РЖД. Люди дела

На дальней станции: Молодым везде у нас дорога и зеленый свет!

Как в РЖД молодому специалисту после вуза можно сделать карьеру
Екатерина КОМЯКОВА
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Кенан Абасов уверен: учеба после университета не заканчивается.Кенан Абасов уверен: учеба после университета не заканчивается.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня все чаще можно встретить молодых людей, которые планируют свою жизнь на десятки лет вперед. Раньше это было не принято, людей такого порядка называли карьеристами. А сейчас это прежде всего борцы, которые любят достигать намеченной цели. Зачастую такие прагматичные личности для построения карьеры выбирают крупные компании, где есть возможность роста. За такими историями успеха интересно наблюдать - они воодушевляют, а их герои заражают амбициями. В этом материале мы расскажем о сотруднике ОАО «РЖД» новосибирце Кенане Абасове, возможно его опыт окажется для кого-то полезным.

Один за всех, и все за одного

Сейчас Кенан работает в Западно-Сибирском ТЦФТО, это структурное подразделение филиала ОАО «РЖД». Расшифровывается аббревиатура так: Территориальный центр фирменного транспортного обслуживания. Подразделение работает в сфере грузовых перевозок, отвечает за сбыт транспортных услуг. Менеджер, как управленец, выстраивает взаимовыгодные и комфортные отношения между клиентом и компанией. Для того чтобы выполнять эту работу успешно, необходимо обладать огромным чувством ответственности, эмпатии, иметь глубокие познания в различных сферах грузоперевозок, уметь оперативно решать самые сложные задачи. Кенана можно назвать медиатором, переговорщиком, дипломатом, но ему самому ближе определение «работа компании с клиентом в одно окно»:

- Основная задача ключевого менеджера - сделать так, чтобы клиент не терял время и качество получения услуги. Один человек ведет все вопросы. В противном случае тратится много времени на разные отделы, дирекции. Раньше работа была выстроена не столь эффективно. Сейчас все удобно организовано: можно позвонить менеджеру и решить все вопросы - горящие и плановые. Я нахожусь в гуще всех событий, формирую свое видение проекта. Для этого нужно обладать широкими компетенциями, но нас еще в университете учили: не обязательно знать абсолютно все, важно уметь доставать информацию, правильно ее обрабатывать и применять.

Кенан Абасов сопровождает крупный угледобывающий холдинг, в составе которого пять грузоотправителей. Ежемесячно холдинг отправляет более 11 тысяч вагонов. Кенан ежедневно отслеживает грузовые перевозки, регулирует возникающие вопросы в ежедневном обеспечении вагонами, движении поездов по расписанию, беспрепятственном проследовании груза до станций назначения. Кроме того, менеджер участвует в разработке каких-либо дополнительных услуг для клиента. К примеру, при необходимости компания может получить отдельную нитку в графике движения поездов и сократить время доставки и даже расширить географию поставок.

- Если раньше клиент пользовался услугой движения поездов по расписанию от станции А до станции Б, то взаимодействие с менеджером привело к расширению географии предоставления данной услуги. В результате это приносит взаимную выгоду - и компании, и клиенту, - Кенан рассказывает об итогах одной операции, за которой стоит большой ежедневный труд.

Учеба, работа, спорт

Перед тем как заняться такой интересной и ответственной работой, Кенан Абасов прошел большой путь. Юноша рано начал интересоваться внешней экономикой, иностранными языками. Книги по этой теме у него в руках появились в 12 лет. В результате парень поступил на факультет «Мировая экономика и право» в Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС). Учась на третьем курсе, Кенан начал работать в дочернем предприятии холдинга АО «РЖД Логистика». С утра до обеда студент учился, после обеда шел работать и параллельно еще успевал заниматься спортом - выступал за университет, стал мастером спорта по дзюдо. В таком режиме Кенан прожил с третьего по пятый курс. Во втором семестре пятого курса перешел на полный рабочий день и в 2013 году получил диплом с отличием. С 2013 по 2016 год обучался очно в аспирантуре по специальности «экономика и управление народного хозяйства» в СГУПСе, совмещая при этом трудовую деятельность. Кенан свободно говорит на английском, турецком, азербайджанском языках, на среднем уровне знает немецкий.

- Я работал в нескольких отделах филиала АО «РЖД Логистика» в Новосибирске: транспортных решений, коммерческой диспетчеризации, в отделе продаж и в отделе обслуживания клиентов, - перечисляет Кенан. - Познакомился со спецификой всей отрасли, это заняло четыре года.

Это была необходимая база, которая и сейчас позволяет ему крепко стоять на ногах и двигаться дальше. Так, в 2013 году был создан институт менеджеров территориального Центра фирменного транспортного обслуживания, и Кенана пригласили на руководящую должность.

У Кенана есть план собственного апгрейда, он не упускает возможностей развиваться. Поэтому участие в различных молодежных программах для него не лишняя нагрузка, а еще один ресурс.

В 2012 году ОАО «РЖД» купило 75% акций французского логистического оператора GEFCO S. A. Изначально были планы интегрировать зарубежную компанию в наши реалии, на базе интеграции было организовано обучение специалистов. Позже планы изменились, но Кенан Абасов получил уникальную возможность изучить опыт европейских коллег. Для участия в программе из 400 подавших заявления молодых специалистов со всей страны были отобраны всего 15. Новосибирец оказался в их числе.

- Я отобрался на сетевую программу GEFCO «Академия-2016». Компания GEFCO - это один из крупнейших логистических операторов Европы и России, является ведущим мировым поставщиком интегрированных логистических решений. Обучение проходило с выездом на зарубежные объекты, которые находились в Словакии, Франции, Германии, в Королевствах Бельгии и Нидерландов. Позже программу свернули, вектор сменился, но у меня остались знания и опыт. Я обучался у реальных руководителей, вице-президентов компании и начальников департаментов, это совсем не коуч-тренеры - это люди, прошедшие весь путь снизу, - объясняет Кенан Абасов.

После была еще пара образовательных проектов - стажировка в Королевствах Бельгии и Нидерландов по изучению опыта работы железных дорог за рубежом. Кенан изучал вопросы стратегического развития компании и современные системы управления. Еще один важный проект - программа РЖД «Лидеры перемен 2.0». Для участия в этом проекте было подано более 9 тысяч заявок, по итогам тестирования в следующий тур прошли 2,5 тысячи человек, после прохождения еще нескольких этапов сформировался список из 48 специалистов, которые в итоге вошли в корпоративный резерв компании.

- Нам были предложены наставники, с которыми будем взаимодействовать в течение года и перенимать опыт. Мой наставник - Вадим Иванович Бынков, начальник правового департамента ОАО «РЖД», член правления, - говорит Кенан Абасов. Он уже был на первой встрече со своим куратором.

Всегда знай цену

Кенан уверен: для того, чтобы все получалось, надо много и упорно трудиться. Может, кто-то и считает фразу «талант всегда найдет себе дорогу» истинной, но опыт многих, в частности нашего героя, говорит о другом - дорогу для своего таланта нужно пробивать самому.

- Моя работа предполагает широкий спектр знаний, диапазон постоянно расширяется. Чтобы не отставать, идти в ногу со временем, нужно самому меняться, расширять свое сознание, наращивать компетенции, развиваться как специалисту, руководителю, - загибает пальцы молодой человек.

Кенан много читает, любит книги, которые мотивируют к действию, из них он выводит правила своей жизни:

- Принимая какую-то жизненную позицию, прописав свою миссию, ты должен учитывать, какие средства будут нужны для достижения целей. У всего есть своя цена, в том числе у построения карьеры. И нужно понимать, готов ли ты ее заплатить. Готов ли жертвовать свободным временем, времяпрепровождением со своей семьей. К этому надо быть готовым. Если же ты погряз в ежедневной рутине и не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг, не видишь конечной точки, куда ты хочешь прийти, то так и будешь барахтаться на одном месте, постоянно менять род деятельности, сетовать на работу и не находить времени на свое развитие.

Несмотря на груз ответственности и ежедневную гонку с самим собой, Кенан считает себя счастливым человеком и гордится своей работой. Он рад, что выбрал именно эту компанию, где чувствуют потребность в энергичных людях и дают таким, как он, возможности для роста.

НА ЗАМЕТКУ

Список литературы от Кенана Абасова для тех, кто готов ставить серьезные цели

Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей»

Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

Рене Моборн «Стратегия голубого океана: как найти или создать рынок, свободный от других игроков»

Джим Коллинз «От хорошего к великому»

Джек Уэлч и Джон Бирн «Джек. Самая суть»

Нассим Николас Талеб «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости»

Сергей Щеглов, Михаил Хазин «Лестница в небо»

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