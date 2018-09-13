«Катя, мы тебя боимся»: мать-одиночка из Новосибирска спасла студентку от двух грабителей с пистолетом

СЕГОДНЯ 12:12 2018-09-13T12:39:43+03:00

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Поздней ночью 12 сентября 27-летний администратор новосибирского спортклуба Катя Швалюк была в заботах о ребенке: семилетняя дочка-первоклассница слегла с температурой. Катя не могла сомкнуть глаз, переживала...

- Ангелина очень плохо спала, ворочалась, - вспоминает Катя. - У нас было открыто окно на балконе, поэтому я услышала, что на улице - а было около двух часов ночи - кто-то зовет на помощь.

Девушка живет на восьмом этаже. Сначала, говорит, выглянула в окно и увидела в свете фонарей силуэты двух мужиков и женский.

- Смогла разглядеть, как двое в переулке тянут девушку за руку. Мимо машины едут, но никто не останавливается. А я представила на ее месте свою дочку, и мне стало жутко, - признается Екатерина. - Надела кроссовки, накинула жилетку и побежала на улицу.

Катя в разводе уже два года, воспитывает дочку сама.

Перед глазами Кати предстала картина: девушка кричит, вырывается, а мужики ее держат. Сначала Швалюк попыталась утихомирить обидчиков словами. Но не помогло.

- Один из них вытащил пневматический пистолет и выстрелил мне под ноги, - описывает Катя. - Не знаю, откуда во мне в тот момент столько смелости взялось - они ведь еще и на голову выше меня, хотя и у меня самой рост немаленький - 170 сантиметров… В общем, вспомнила я все уроки самообороны, на которые ходила когда-то давно. К тому же я спортом занимаюсь уже год, получила диплом тренера по бодибилдингу. Пригодилось...

Кате в борьбе с грабителями помогли уроки самообороны.

Девушка дала обидчикам отпор не хуже, чем в кино показывают. Помните знаменитую вертушку Ван Дамма? Катя, похоже, помнит...

- Сначала ногой выбила пистолет, а потом опять же ногой в лицо этому грабителю ударила, - скромно говорит сибирячка. - Потом драка началась: я плохо помню, как отбивалась, но они мне кроссовок порвали…

Собственно, это все из потерь Екатерины. Ни на ней, ни на девушке - ни царапины. А вот хулиганам досталось так, что они сами взмолились о полиции и «Скорой помощи». Именно мужики позвонили 02:

- Спасите, помогите, нас тут девушка бьет!

- Уже потом я узнала, что эти двое мужчин (одному из них - 30, другому - 29 лет) хотели отобрать у припозднившейся студентки телефон и деньги, - рассказывает Катя. - Ей всего 20 лет, она учится в НГУ. Друзья около двух часов ночи довезли ее почти до дома: высадили на остановке всего в 500 метрах от ее высотки, чтобы долго не кружить по дворам. Место там освещенное, улица Сиреневая - тихий район... И тут на пути у студентки появились эти пьяные с пистолетом...

Катя проучила горе-грабителей знатно: у них переломы челюсти и ребер, так что оба оказались в больнице. Но заявление в полицию на девушку писать не стали.

- Мы договорились, что студентка не пишет заявление на них, а они - на меня, - объясняет Катя.

Новость о героизме сибирячки мгновенно разлетелась по соцсетям.

- Даже из Германии знакомые сейчас пишут, что я - молодец. И друзья шутят: «Катя, мы тебя боимся!» Не ожидал от меня никто такого, - смеется девушка.

А еще, похоже, Кате, которая развелась с мужем два года назад, недолго осталось ходить в холостячках: сотни мужчин пишут в комментариях: «Влюбился», «Как с ней связаться?», «Выезжаю, нашел свою будущую жену», «Женюсь»...